Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 20:19
de Andrei Simion

Cum îți cureți corect și eficient ecranul TV sau monitorul de calculator fără să-l strici

UTILE
Cum îți cureți corect și eficient ecranul TV sau monitorul de calculator fără să-l strici
Cum îți cureți corect și eficient ecranele dispozitivelor tale – imagine ilustrativă. (Foto: Playtech)

Oricui i s-a întâmplat să observe urme de praf, pete de grăsime sau stropi pe ecranul televizorului sau al monitorului de laptop. Primul instinct este să iei la îndemână orice șervețel umed sau spray de curățenie, însă asta poate face mai mult rău decât bine. Ecranele moderne sunt mult mai sensibile decât vechile televizoare cu sticlă groasă, așa că au nevoie de o îngrijire specială.

De ce trebuie să eviți șervețelele cu alcool sau soluțiile dure

Mulți cred că orice șervețel umed antibacterian sau spray pentru geamuri merge și la monitoare. În realitate, alcoolul, amoniacul sau alte substanțe chimice din aceste produse pot deteriora stratul protector al ecranului. Rezultatul: pete permanente, zone mai închise la culoare sau chiar defecte ireversibile.

Specialiștii recomandă să te bazezi pe soluții blânde și pe instrumente dedicate, care nu zgârie și nu atacă suprafața sensibilă. De altfel, producătorii mari de televizoare și monitoare menționează explicit în manuale să nu folosești detergenți sau soluții agresive.

Ce ai nevoie pentru o curățare sigură

Cel mai bun prieten al tău în acest proces este laveta din microfibră. Este ieftină, reutilizabilă și concepută special pentru a reține praful și grăsimea fără să lase urme sau scame. Dacă ecranul are doar praf sau urme fine, o simplă ștergere circulară cu o lavetă uscată este suficientă.

Dacă petele sunt mai persistente, poți folosi apă distilată, aplicată pe lavetă, nu direct pe ecran. Apa distilată nu lasă urme și nu are impurități care să deterioreze suprafața. În cazuri mai dificile, se poate adăuga o picătură de detergent de vase într-o sticlă cu pulverizator plină cu apă distilată. După aplicare, trebuie să ștergi din nou cu o lavetă curată și uscată pentru a elimina orice reziduu.

Laveta si substante chimice in solutia pentru sters ecranele

Laveta și substanțele chimice din soluția pentru șters ecranele. (Foto: Playtech)

Trucuri simple pentru un rezultat impecabil

  • Curăță ecranul când este stins și rece, ca să vezi mai ușor murdăria și să eviți apariția petelor.
  • Nu apăsa prea tare, pentru că presiunea poate afecta cristalele lichide sau pixeli sensibili.
  • Evită să pulverizezi lichid direct pe ecran. Marginea acestuia nu este etanșă, iar lichidul se poate infiltra și provoca daune interne.
  • Dacă folosești șervețele speciale pentru ecrane, asigură-te că nu conțin alcool sau amoniac și că sunt recomandate pentru dispozitive electronice.

Vezi și: Cum să-ți cureți corect laptopul de praf: ce ai voie să faci, ce este total interzis

Un ecran curat înseamnă o experiență mai bună

Un ecran curat nu doar că arată mai bine, dar face și vizionarea sau lucrul la calculator mult mai plăcute. Culorile se văd mai clar, luminozitatea este uniformă, iar ochii obosesc mai puțin. În plus, prin curățarea regulată și corectă, prelungești durata de viață a dispozitivelor tale.

Furtună puternică pe litoralul românesc: rafale de peste 70 km/h în Mamaia și Constanța
Recomandări
Primark intră în forță pe piața de home & deco și se pregătește să concureze cu Ikea. Deschide un magazin uriaș cu mobilier și decorațiuni
Primark intră în forță pe piața de home & deco și se pregătește să concureze cu Ikea. Deschide un magazin uriaș cu mobilier și decorațiuni
Cum scapi de mucegai și mirosul de umezeală din casă cu bicarbonat de sodiu
Cum scapi de mucegai și mirosul de umezeală din casă cu bicarbonat de sodiu
Interpolul caută indicii despre o femeie găsită fără viață în Ibiza. Se suspectează că este din România, iar moartea ei este una învăluită în mister
Interpolul caută indicii despre o femeie găsită fără viață în Ibiza. Se suspectează că este din România, iar moartea ei este una învăluită în mister
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
Trump cere Facebook, Google, Amazon și altor giganți tech să nu respecte noile reguli digitale ale Uniunii Europene, invocând libertatea de exprimare
Trump cere Facebook, Google, Amazon și altor giganți tech să nu respecte noile reguli digitale ale Uniunii Europene, invocând libertatea de exprimare
Cât e sporul de metrou acordat tuturor angajaților Metrorex, inclusiv celor din birouri. Ce sumă încasează lunar pe lângă salariu
Cât e sporul de metrou acordat tuturor angajaților Metrorex, inclusiv celor din birouri. Ce sumă încasează lunar pe lângă salariu
Veste bună pentru familia rămasă fără mașină în Grecia. Poliția are imaginile cu hoții
Veste bună pentru familia rămasă fără mașină în Grecia. Poliția are imaginile cu hoții
Accident cumplit în județul Cluj: un autocar cu peste 20 de persoane s-a răsturnat pe șosea. S-a activat Planul Roșu
Accident cumplit în județul Cluj: un autocar cu peste 20 de persoane s-a răsturnat pe șosea. S-a activat Planul Roșu
Revista presei
Adevarul
5 funcții din Waze pe care șoferii le ignoră, dar care pot face diferența
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. O zodie începe luna cu provocări majore pe plan financiar
Playtech Știri
Când se pune varza la murat în 2025 – zilele bune din calendarul popular
Playtech Știri
Cum îți dai seama că gemul de prune e fiert exact cât trebuie – testul linguriței
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!