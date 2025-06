Cum își întreține Monica Tatoiu silueta: “Eu beau șampanie de la 10 dimineața!“ VIDEO EXCLUSIV

Monica Tatoiu nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute și nonconformiste femei din România. Vedeta își păstrează aceeași vitalitate ca în tinerețe, iar, în exclusivitate pentru Playtech, ea ne-a explicat că are câteva secrete neobișnuite pentru a se asigura că rămâne plină de energie.

Monica Tatoiu a fost prezentă, zilele trecute, la un eveniment monden din București, Elite Hub Awards. Plină de energie și umor, în stilul propriu, vedeta ne-a mărturisit că își întreține silueta și vitalitatea cu vin roșu și șampanie, iar pe cea din urmă o bea începând cu 10 dimineața:

„M-am îngrășat un kilogram în Franța, am mâncat de am înnebunit. Cu șampanie și cu vin roșu! (n.r. își întreține silueta) De asta zice lumea că sunt bețivă. Nu sunt bețivă, dar beau șampanie de la 10 dimineața. Șampanie diuretică!”

Mai mult, Monica Tatoiu a afișat o rochie pe care a purtat-o și la aniversarea a 25 de ani de căsnicie. Piesa vestimentară are 69 de ani și a fost cumpărată din Boston. Aceasta ne-a dezvăluit cum reușea, în trecut, să cumpere diferite obiecte purtate de vedetele din America:

Pe mine m-au învățat niște moși și babe care m-au dus acolo, punct ochit, punct lovit! Am luat țigarete, am luat o pălărie. M-am îmbrăcat cu o pălărie așa la un eveniment din România. Se vede că România nu e educată încă.”

“69 de ani! Am folosit rochia aceasta cred că la aniversarea a 25 de căsnicie. Am cumpărat-o de la Boston. Boston-ul era faimos înainte de tulburările din America, prin anii ’90 și 2000 pentru vintage-uri. Acum nu mai e așa acolo, acum au luat-o pe pustiu! Înainte vedetele de la New York, Boston, Los Angeles și Chicago foloseau rochiile o singură dată și după le duceau la Asociațiile de luptă împotriva cancerului și tot așa.

Deși nu este genul care să participe la diferite evenimente mondene, Monica Tatoiu a punctat că, atunci când alege să apară la o gală, totul trebuie să fie perfect. Aceasta le-a oferit și un sfat tuturor femeilor, explicând cum se asigură că ținuta este fără cusur:

„Doamne Maica Domnului! (n.r. nu cere părerea nimănui când își alege o ținută) Eu nu prea merg la evenimente. Cătălina a fost foarte drăguță, ne-am împrietenit la un podcast. Pe mine nu mă prindeți la chestii de genul. Am niște rochii foarte frumoase, dar acum am psoriazis, am operația de genunchi, nu mai arată ca înainte! Mi-am pus ciorapi. Nu mai port ciorapi de nu știu când! Sutien, în schimb, nu mi-am pus. Fetelor, când mergeți la un eveniment, trebuie să intrați în spirit.

Am încercat 5-6 ținute până am înțeles că pot să mă conectez cu hainele și cu evenimentul. Acesta este un exercițiu. Am încercat nu știu câți cercei, nu mi-am pus nimic la gât. Dacă ceva nu este bine, nu poți să stai de vorbă cu mine! Sunt cam tâmpită la chestia aceasta.”