Cum arăta în tinerețe Monica Tatoiu. Imagini nemaivăzute cu celebra femeie de afaceri

Este una dintre cele mai nonconformiste femei din România și păstrează, la 68 de ani, aceeași energie din tinerețe. Monica Tatoiu a publicat, la un moment dat, câteva fotografii cu ea din tinerețe, iar cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au reacționat imediat.

Ajunsă la venerabila vârstă de 68 de ani, Monica Tatoiu își amintește cu plăcere despre perioada adolescenței și a tinereții. Femeia de afaceri a avut dintotdeauna o personalitate efervescentă și o energie care nu putea fi trecută cu vederea. În ciuda provocărilor prin care a trecut de-a lungul timpului, a rămas la fel de optimistă odată cu trecerea anilor.

„La 16 ani am descoperit plăcerea de a interacţiona cu băieţii şi de a face ce vrei din ei. Că o fată de 16 ani croşetează cum vrea ea un băiat de vârsta ei! Iar eu, când am descoperit chestia asta, am devenit tot ceea ce mama şi tata nu voiau să devin. Învăţam, eram o elevă de notă 10, dar mergeam la discotecă, am făcut (…) la 18 ani.

Înainte de a-l cunoaște pe actualul ei soț, Monica Tatoiu a mai fost căsătorită. A povestit în repetate rânduri că s-a măritat cu un bărbat pe care nu îl iubea, doar pentru că tatăl ei i-a spus că nu o va lua nimeni de soție.

„M-am căsătorit cu unul care am zis că trebuie, că a zis tata că nu mă mai ia nimeni de nevastă. Da, mă, a fost un pariu, că mi-a zis că: ‘Ești nebună, nu te ia nimeni, că ești o zuză nebună’ mi se spunea. Am divorțat după trei luni (…) când am venit acasă după ce am fugit de acasă și am făcut Revelionul în Moldova.

Am plecat cu un fost iubit care m-a luat și a fost dispus să suporte consecințele. Într-o noapte nu am mai putut să suport. Eu aveam 21 de ani, voiam la discotecă. Voiam să dansez, să râd. Soțul meu cânta la violoncel în fiecare seară”, a povestit Monica Tatoiu, în podcastul lui Bursucu.