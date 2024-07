Ultima dorință a Monicăi Tatoiu. Ce și-a scris vedeta în testament i-a lăsat pe toți mască

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri și apreciată de mulți pentru modul în care își expune propriile păreri. Recent, aceasta a vorbit într-o emisiune despre testamentul ei.

Monica Tatoiu a fost prezentă în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, acolo unde a vorbit deschis despre testamentul ei și care este ultima sa mare dorință.

Vedeta a mărturisit că este creștin ortodoxă și crede cu tărie în Dumnezeu, însă a subliniat că ultima ei dorință este să fie incinerată după ce se stinge din viață. Ea a precizat că preferă această metodă în locul înhumării din cauză că sunt prea multe cadavre pe pământ.

Monica Tatoiu lasă în urmă o avere uriașă, compusă din sume mari de bani, dar și proprietăți. Afacerista deține mai multe, printre care o casă de 633 mp și un teren de 2.590 mp. La toate acestea se adaugă suma impresionantă de 7,5 milioane de euro.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro.

Am muncit mult și am făcut banii cu greu. Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a declarat afacerista în urmă cu ceva timp.