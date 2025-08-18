Cum funcţionează noul RetuRO şi cum se recuperează banii pe sticle, PET-uri sau doze? Compartimente speciale au fost deja montate pe coşurile de gunoi din Bucureşti

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), a lansat în București un proiect-pilot ce presupune montarea unor compartimente speciale pe coșurile de gunoi municipale. Acestea sunt destinate colectării de sticle, PET-uri și doze, pe care trecătorii le pot lăsa pentru ca ulterior să fie preluate de persoanele care doresc să le returneze și să recupereze valoarea garanției de 50 de bani.

Cum funcționează sistemul RetuRO?

Potrivit RetuRO, inițiativa urmărește încurajarea unui comportament responsabil față de mediu, promovarea educației ecologice și consolidarea solidarității urbane.

Compartimentele speciale au rolul de a facilita colectarea ambalajelor cu garanție în spațiile publice – parcuri, zone de promenadă sau alte locuri unde nu există puncte de returnare în imediata apropiere. Astfel, cetățenii pot lăsa ambalajele în aceste spații dedicate, iar persoanele interesate le pot prelua ușor, fără a afecta curățenia din zonele publice.

Proiectul este inspirat de inițiative similare implementate deja în state precum Țările de Jos și Irlanda. Într-o primă etapă, sistemul a fost introdus în parcurile Kiseleff și Bazilescu, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, agenția de comunicare Oxygen și Asociația CSR Nest, urmând ca în viitor să fie extins și în alte sectoare ale Capitalei.

Declarații oficiale despre proiect?

„Inițiativa pe care o lansăm astăzi nu este doar o soluție practică pentru colectarea ambalajelor, ci și o formă de solidaritate exprimată prin gesturi simple, cotidiene. Ea reflectă angajamentul nostru de a răspunde unor nevoi reale din comunitate, de a oferi fiecăruia dintre noi șansa de a contribui, simplu și firesc, la binele comun. Fiecare ambalaj lăsat într-un compartiment special poate deveni un pas conștient către o economie circulară care ține cont de realitățile sociale în care funcționează”, a declarat Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager, RetuRO.

La rândul său, Iulian Hatmanu, viceprimarul Sectorului 1, a subliniat importanța proiectului:

„Fiecare sticlă, PET sau doză lăsată într-un compartiment special înseamnă respect pentru cei din jur, grijă față de mediu și implicare în viața comunității. Un oraș curat se clădește prin hărnicie, prezență și solidaritate – iar aceste valori ne ghidează în fiecare decizie pe care o luăm pentru oameni.”

Ce este RetuRO?

RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este compania care administrează SGR în România și funcționează pe principiul not for profit – orice profit rezultat din activitate este reinvestit în dezvoltarea sistemului. Acționariatul este format din trei organizații private – Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%), Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) – și un acționar public, statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

Compania are rolul de a asigura transparența privind cantitățile de ambalaje puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la atingerea țintelor de reciclare impuse României de Uniunea Europeană și la dezvoltarea durabilă a țării.