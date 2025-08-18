Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 14:52
de Diana Dumitrache

Cum funcţionează noul RetuRO şi cum se recuperează banii pe sticle, PET-uri sau doze? Compartimente speciale au fost deja montate pe coşurile de gunoi din Bucureşti

Actualitate
Cum funcţionează noul RetuRO şi cum se recuperează banii pe sticle, PET-uri sau doze? Compartimente speciale au fost deja montate pe coşurile de gunoi din Bucureşti
Cum funcționează sistemul RetuRO? (Sursa foto: RetuRO)

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), a lansat în București un proiect-pilot ce presupune montarea unor compartimente speciale pe coșurile de gunoi municipale. Acestea sunt destinate colectării de sticle, PET-uri și doze, pe care trecătorii le pot lăsa pentru ca ulterior să fie preluate de persoanele care doresc să le returneze și să recupereze valoarea garanției de 50 de bani.

Cum funcționează sistemul RetuRO?

Potrivit RetuRO, inițiativa urmărește încurajarea unui comportament responsabil față de mediu, promovarea educației ecologice și consolidarea solidarității urbane.

Compartimentele speciale au rolul de a facilita colectarea ambalajelor cu garanție în spațiile publice – parcuri, zone de promenadă sau alte locuri unde nu există puncte de returnare în imediata apropiere. Astfel, cetățenii pot lăsa ambalajele în aceste spații dedicate, iar persoanele interesate le pot prelua ușor, fără a afecta curățenia din zonele publice.

Vezi și:
Țara care nu are niciun coș de gunoi pe străzile orașelor, dar este cea mai curată din lume. Cum este posibil
Județul din România unde sistemul RETURO funcționează exemplar. Ce fac localnicii diferit față de restul țării

Proiectul este inspirat de inițiative similare implementate deja în state precum Țările de Jos și Irlanda. Într-o primă etapă, sistemul a fost introdus în parcurile Kiseleff și Bazilescu, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, agenția de comunicare Oxygen și Asociația CSR Nest, urmând ca în viitor să fie extins și în alte sectoare ale Capitalei.

Declarații oficiale despre proiect?

„Inițiativa pe care o lansăm astăzi nu este doar o soluție practică pentru colectarea ambalajelor, ci și o formă de solidaritate exprimată prin gesturi simple, cotidiene. Ea reflectă angajamentul nostru de a răspunde unor nevoi reale din comunitate, de a oferi fiecăruia dintre noi șansa de a contribui, simplu și firesc, la binele comun. Fiecare ambalaj lăsat într-un compartiment special poate deveni un pas conștient către o economie circulară care ține cont de realitățile sociale în care funcționează”, a declarat Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager, RetuRO.

La rândul său, Iulian Hatmanu, viceprimarul Sectorului 1, a subliniat importanța proiectului:

„Fiecare sticlă, PET sau doză lăsată într-un compartiment special înseamnă respect pentru cei din jur, grijă față de mediu și implicare în viața comunității. Un oraș curat se clădește prin hărnicie, prezență și solidaritate – iar aceste valori ne ghidează în fiecare decizie pe care o luăm pentru oameni.”

Ce este RetuRO?

RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este compania care administrează SGR în România și funcționează pe principiul not for profit – orice profit rezultat din activitate este reinvestit în dezvoltarea sistemului. Acționariatul este format din trei organizații private – Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%), Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) – și un acționar public, statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

Compania are rolul de a asigura transparența privind cantitățile de ambalaje puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la atingerea țintelor de reciclare impuse României de Uniunea Europeană și la dezvoltarea durabilă a țării.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
Cinci reguli simple care ajută orhideea să înflorească mai des. Vei avea o plantă mereu plină de flori
Cinci reguli simple care ajută orhideea să înflorească mai des. Vei avea o plantă mereu plină de flori
Ce salariu primeşte o însoţitoare de zbor, în 2025? Cum se calculează banii exact: „Vă spun la ce să vă aşteptaţi, asta este realitatea”
Ce salariu primeşte o însoţitoare de zbor, în 2025? Cum se calculează banii exact: „Vă spun la ce să vă aşteptaţi, asta este realitatea”
Un astrolog a dezvăluit ce se întâmplă până la final cu concurenții de la Insula iubirii. Care sunt cuplurile care rezistă și cine își spune „adio” pentru totdeauna? EXCLUSIV
EXCLUSIV
Un astrolog a dezvăluit ce se întâmplă până la final cu concurenții de la Insula iubirii. Care sunt cuplurile care rezistă și cine își spune „adio” pentru totdeauna? EXCLUSIV
O pasăre se ascunde în copacul din imagine. Trebuie să ai privirea unui vultur pentru a o găsi în 6 secunde
O pasăre se ascunde în copacul din imagine. Trebuie să ai privirea unui vultur pentru a o găsi în 6 secunde
Ce se ştie despre victimele din accidentul de pe autostrada din Grecia? Maşinile stăteau la rând la o staţie de taxare spre Thassos
Ce se ştie despre victimele din accidentul de pe autostrada din Grecia? Maşinile stăteau la rând la o staţie de taxare spre Thassos
Lenovo – creștere record în primul trimestru fiscal 2025/26. Ajută strategia AI hibridă și inovația
Lenovo – creștere record în primul trimestru fiscal 2025/26. Ajută strategia AI hibridă și inovația
De ce face mașina de spălat zgomot puternic cât este în funcțiune. Cauzele frecvente și soluțiile simple
De ce face mașina de spălat zgomot puternic cât este în funcțiune. Cauzele frecvente și soluțiile simple
Încălzirea globală schimbă lumea, nu neapărat încet, dar sigur. Ce se întâmplă cu ghețarii arctici?
Încălzirea globală schimbă lumea, nu neapărat încet, dar sigur. Ce se întâmplă cu ghețarii arctici?
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele trei zodii care intră într-o „eră a norocului” chiar de luni, 18 august. Astrologii aduc veşti de milioane pentru aceşti nativi
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou