Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 12:59
de Badea Violeta

Sache și RetuRO instalează noi automate în București. Pisicile fără stăpân beneficiază acum de mai multe surse de hrană

Actualitate
Sache și RetuRO instalează noi automate în București. Pisicile fără stăpân beneficiază acum de mai multe surse de hrană
Reteaua de hranire a pisicilor stradale se extinde. Sursa foto: Profimedia

Rețeaua de automate care oferă hrană și apă pentru pisicile comunitare din București se extinde cu 10 noi unități, instalate cu sprijinul RetuRO. Proiectul Asociației Sache, lansat la începutul acestui an, combină grija pentru animale cu reciclarea responsabilă, oferind o soluție sustenabilă pentru oraș și locuitorii săi.

Cum funcționează automatele pentru pisicile comunitare

Fiecare dintre noile aparate funcționează pe un principiu simplu: pentru fiecare PET returnat, dispozitivul eliberează automat aproximativ 45 de grame de hrană uscată sau o porție de apă pentru pisici. Prin această metodă, locuitorii sunt încurajați să recicleze, contribuind în același timp la sprijinirea pisicilor fără stăpân.

Extinderea cu 10 noi unități duce rețeaua la un total de 15 aparate în Capitală, amplasate în zone cu comunități numeroase de feline. Potrivit estimărilor Asociației Sache, aceste automate vor permite hrănirea a peste 2.200 de pisici până la finalul anului, ceea ce înseamnă peste 1.800 de kilograme de hrană distribuită.

Vezi și:
Primul semn de boală pe care mulți proprietari de pisici îl ignoră. De ce refuză hrana umedă
Pisica ce descoperă virusuri: cum Pepper a contribuit din nou la știință

”Acest proiect s-a născut din dorința de a transforma un gest simplu – reciclarea – într-un act de grijă pentru o viață care nu poate cere ajutor. Pentru noi, oamenii, e doar un ambalaj.

Pentru o pisică, însă, poate însemna o masă completă sau o porție de apă. Ne bucurăm să ducem acest proiect la următorul nivel împreună cu RetuRO, un partener care crede la fel de mult ca noi în valori precum grija față de mediu, responsabilitate socială și dorința de a construi soluții accesibile pentru un viitor mai bun.

Sperăm că această inițiativă va inspira și alte orașe să adopte soluții similare”, a declarat Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache.

Unde au fost amplasate noile dispozitive

Noile automate au fost instalate în locații strategice din București: Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” (2), Parcul Circului (2), Parcul Tineretului (2), Parcul Floreasca (1), Parcul Bazilescu (1), Parcul Herăstrău (1) și Grădina Cișmigiu (1).

Primele 5 automate au fost montate în ianuarie, în parcurile Tineretului, Floreasca și Circului. În primele cinci luni, acestea au colectat zeci de mii de PET-uri și au oferit aproximativ 900 de kilograme de hrană, ajutând în jur de 1.000 de pisici fără stăpân.

O inițiativă verde pentru un oraș mai prietenos

Automatele funcționează cu energie solară, ceea ce le face nu doar utile pentru animalele comunitare, ci și prietenoase cu mediul. În plus, proiectul susține reciclarea responsabilă și arată cum un gest mic poate avea un impact major.

Extinderea rețelei vine într-un moment în care pisicile comunitare nu beneficiază de aceeași protecție legală ca și câinii fără stăpân.

Prin urmare, inițiativele care combină grija pentru mediu cu sprijinul pentru animale vulnerabile devin o resursă esențială pentru oraș și pentru comunitățile de iubitori de animale.

Cum va fi vremea de Sfânta Maria la mare şi la munte? ANM a emis noi coduri de caniculă pentru mai multe zone
Recomandări
Imaginea de pe Giulgiul din Torino ar putea să nu fie a unei ființe umane reale
Imaginea de pe Giulgiul din Torino ar putea să nu fie a unei ființe umane reale
Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România
Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România
Test ADAC: Tesla Model Y, pe ultimul loc la siguranța manevrelor în marșarier
Test ADAC: Tesla Model Y, pe ultimul loc la siguranța manevrelor în marșarier
Samsung lansează tehnologia Micro RGB – O adevărată revoluție, în premieră mondială, la televizoarele ultra-premium cu ecran de 115 inch
Samsung lansează tehnologia Micro RGB – O adevărată revoluție, în premieră mondială, la televizoarele ultra-premium cu ecran de 115 inch
Căsnicie toxică și crimă cu premeditare: Povestea reală care a șocat America, pe Netflix. De ce să vezi documentarul „A Deadly American Marriage”
Căsnicie toxică și crimă cu premeditare: Povestea reală care a șocat America, pe Netflix. De ce să vezi documentarul „A Deadly American Marriage”
Posibilitatea ca gravitația să fie, de fapt, cuantică – Experimentele inovatoare care ar putea răspunde uneia dintre cele mai mari întrebări din fizică
Posibilitatea ca gravitația să fie, de fapt, cuantică – Experimentele inovatoare care ar putea răspunde uneia dintre cele mai mari întrebări din fizică
Serie de cutremure aproape de România. Mai multe seisme au avut loc în Polonia şi în Turcia, în ultimele ore
Serie de cutremure aproape de România. Mai multe seisme au avut loc în Polonia şi în Turcia, în ultimele ore
Tăcerea intenționată a adolescenţilor la telefon: O nouă paradigmă de comunicare digitală
Tăcerea intenționată a adolescenţilor la telefon: O nouă paradigmă de comunicare digitală
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto
Playtech Știri
Bebeluşul unor români din Italia a murit în timpul vacanţei în Antalya. Totul s-a întâmplat în somn, semnele găsite de mamă pe corpul micuţului
Playtech Știri
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou