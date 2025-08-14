Sache și RetuRO instalează noi automate în București. Pisicile fără stăpân beneficiază acum de mai multe surse de hrană

Rețeaua de automate care oferă hrană și apă pentru pisicile comunitare din București se extinde cu 10 noi unități, instalate cu sprijinul RetuRO. Proiectul Asociației Sache, lansat la începutul acestui an, combină grija pentru animale cu reciclarea responsabilă, oferind o soluție sustenabilă pentru oraș și locuitorii săi.

Cum funcționează automatele pentru pisicile comunitare

Fiecare dintre noile aparate funcționează pe un principiu simplu: pentru fiecare PET returnat, dispozitivul eliberează automat aproximativ 45 de grame de hrană uscată sau o porție de apă pentru pisici. Prin această metodă, locuitorii sunt încurajați să recicleze, contribuind în același timp la sprijinirea pisicilor fără stăpân.

Extinderea cu 10 noi unități duce rețeaua la un total de 15 aparate în Capitală, amplasate în zone cu comunități numeroase de feline. Potrivit estimărilor Asociației Sache, aceste automate vor permite hrănirea a peste 2.200 de pisici până la finalul anului, ceea ce înseamnă peste 1.800 de kilograme de hrană distribuită.

”Acest proiect s-a născut din dorința de a transforma un gest simplu – reciclarea – într-un act de grijă pentru o viață care nu poate cere ajutor. Pentru noi, oamenii, e doar un ambalaj. Pentru o pisică, însă, poate însemna o masă completă sau o porție de apă. Ne bucurăm să ducem acest proiect la următorul nivel împreună cu RetuRO, un partener care crede la fel de mult ca noi în valori precum grija față de mediu, responsabilitate socială și dorința de a construi soluții accesibile pentru un viitor mai bun. Sperăm că această inițiativă va inspira și alte orașe să adopte soluții similare”, a declarat Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache.

Unde au fost amplasate noile dispozitive

Noile automate au fost instalate în locații strategice din București: Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” (2), Parcul Circului (2), Parcul Tineretului (2), Parcul Floreasca (1), Parcul Bazilescu (1), Parcul Herăstrău (1) și Grădina Cișmigiu (1).

Primele 5 automate au fost montate în ianuarie, în parcurile Tineretului, Floreasca și Circului. În primele cinci luni, acestea au colectat zeci de mii de PET-uri și au oferit aproximativ 900 de kilograme de hrană, ajutând în jur de 1.000 de pisici fără stăpân.

O inițiativă verde pentru un oraș mai prietenos

Automatele funcționează cu energie solară, ceea ce le face nu doar utile pentru animalele comunitare, ci și prietenoase cu mediul. În plus, proiectul susține reciclarea responsabilă și arată cum un gest mic poate avea un impact major.

Extinderea rețelei vine într-un moment în care pisicile comunitare nu beneficiază de aceeași protecție legală ca și câinii fără stăpân.

Prin urmare, inițiativele care combină grija pentru mediu cu sprijinul pentru animale vulnerabile devin o resursă esențială pentru oraș și pentru comunitățile de iubitori de animale.