Cum folosești Sidecar, ca să transformi iPad-ul în ecran secundar pentru Mac

Funcția Sidecar, introdusă de Apple începând cu macOS Catalina și iPadOS 13, este una dintre cele mai utile unelte pentru cei care lucrează zilnic pe Mac și iPad. Ea îți permite să extinzi sau să dublezi ecranul Mac-ului direct pe iPad, fără a avea nevoie de cabluri complicate sau aplicații terțe. Practic, iPad-ul devine instantaneu un monitor suplimentar, ceea ce poate îmbunătăți semnificativ productivitatea.

Dacă lucrezi în multitasking, editezi fotografii sau videoclipuri, scrii texte sau pur și simplu vrei să-ți organizezi mai bine ferestrele, Sidecar îți oferă libertatea de care ai nevoie. În cele ce urmează, vei descoperi pas cu pas cum activezi această funcție, ce setări poți personaliza și cum să profiți la maximum de avantajele sale.

Înainte să te bucuri de această funcție, trebuie să știi că Sidecar nu este disponibil pe toate modelele de Mac și iPad. Pentru început, ambele dispozitive trebuie să fie compatibile cu versiunile de sistem care suportă funcția: macOS Catalina sau mai nou pe Mac și iPadOS 13 sau mai nou pe iPad. Modelele mai vechi, chiar dacă au cele două sisteme instalate, pot să nu funcționeze corect, deoarece funcția se bazează și pe hardware.

De asemenea, este obligatoriu ca ambele dispozitive să fie conectate la același cont Apple ID și să aibă activată autentificarea cu doi factori. Dacă vrei să folosești conexiunea wireless, asigură-te că Bluetooth, Wi-Fi și Handoff sunt pornite atât pe Mac, cât și pe iPad. Apple recomandă ca distanța dintre cele două dispozitive să nu fie mai mare de câțiva metri, pentru o stabilitate bună.

Conexiunea prin cablu este și ea o opțiune. Dacă alegi să conectezi iPad-ul la Mac printr-un cablu USB-C sau Lightning, funcția va fi la fel de stabilă și, în unele cazuri, chiar mai rapidă decât prin Wi-Fi. Aceasta este o alegere inspirată mai ales atunci când lucrezi cu aplicații care solicită intens procesorul sau placa grafică.

Cum activezi Sidecar și transformi iPad-ul în monitor

După ce ai verificat compatibilitatea și ai pregătit dispozitivele, pașii pentru a activa Sidecar sunt simpli. Pe Mac, accesează pictograma AirPlay din bara de meniu. Dacă iPad-ul este conectat corect, îl vei vedea listat acolo. Selectează-l și, în câteva secunde, ecranul iPad-ului va fi folosit fie ca extensie, fie ca duplicat al ecranului principal.

Ai la dispoziție două moduri de lucru: „Extinde” și „Dublează”. Dacă alegi să extinzi ecranul, iPad-ul devine un al doilea monitor unde poți muta ferestre și aplicații. Este foarte util atunci când ai nevoie de un spațiu suplimentar de lucru, cum ar fi un document Word pe Mac și o prezentare PowerPoint sau un browser pe iPad. Dacă alegi să dublezi, ecranul iPad-ului va afișa exact ceea ce vezi pe Mac, lucru util pentru prezentări sau demonstrații.

În plus, Sidecar vine și cu funcții speciale. Poți folosi Apple Pencil pentru a desena direct în aplicațiile compatibile de pe Mac, cum ar fi Photoshop sau Illustrator. Astfel, iPad-ul se transformă într-o adevărată tabletă grafică, oferindu-ți precizie și flexibilitate.

Sfaturi pentru a profita la maximum de Sidecar

Funcția Sidecar nu se limitează doar la extinderea ecranului. Dacă știi să o folosești eficient, poți să-ți optimizezi radical fluxul de lucru. De exemplu, poți activa bara laterală și Touch Bar-ul virtual pe iPad. Acestea îți oferă scurtături la cele mai folosite comenzi și funcții, chiar dacă Mac-ul tău nu are Touch Bar. Este o modalitate excelentă de a economisi timp și de a lucra mai fluid.

Dacă observi întârzieri sau conexiunea wireless nu este stabilă, conectează iPad-ul prin cablu. În plus, pentru a evita consumul rapid al bateriei, este recomandat să ții iPad-ul conectat la priză atunci când lucrezi perioade mai lungi cu Sidecar. Nu uita nici de faptul că aplicațiile de grafică și cele de editare video funcționează excelent cu Apple Pencil, ceea ce transformă iPad-ul într-un instrument de lucru extrem de versatil.

Un alt truc este să folosești Sidecar pentru a separa sarcinile. De exemplu, poți avea emailurile și aplicațiile de comunicare deschise pe iPad, în timp ce păstrezi aplicațiile de lucru principal pe Mac. Astfel, rămâi organizat și reduci aglomerația de pe ecranul principal.

Funcția Sidecar este o dovadă a modului în care Apple reușește să îmbine ecosistemul său de dispozitive pentru a-ți oferi mai multă productivitate și confort. Transformând iPad-ul într-un ecran secundar pentru Mac, nu doar că îți extinzi spațiul de lucru, dar descoperi și noi moduri de a interacționa cu aplicațiile preferate. Indiferent dacă lucrezi creativ sau ai nevoie doar de mai multă organizare, Sidecar îți deschide o lume de posibilități practice și eficiente.