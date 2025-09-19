Cum face bani familia regală britanică. Ce venituri are și din ce surse provin

Viața luxoasă a familiei regale britanice atrage constant atenția publicului. Reședințe impunătoare, transport exclusivist și evenimente fastuoase ridică adesea întrebarea: cum își asigură monarhia britanică toate aceste resurse financiare? Deși la prima vedere pare vorba doar de o avere uriașă transmisă din generație în generație, realitatea este mult mai complicată, implicând moșteniri private, venituri din ducate și un sistem aparte numit Domeniul Coroanei.

Averea privată și proprietățile moștenite

Un element central al averii regale îl reprezintă proprietățile private transmise de-a lungul timpului. Castelul Balmoral și Casa Sandringham, achiziționate inițial de regina Victoria în secolul al XIX-lea, se numără printre cele mai cunoscute. Acestea nu fac parte din patrimoniul oficial al monarhiei, ci sunt deținute personal de rege, indiferent de rolul său.

Astfel, după decesul reginei Elisabeta a II-a, aceste reședințe au fost transferate regelui Carol al III-lea. Chiar dacă acesta ar abdica, proprietățile moștenite i-ar rămâne în continuare. Acest tip de avere oferă monarhului o stabilitate financiară privată, independentă de funcția sa oficială.

Ducatele care aduc milioane anual

Un alt pilon al veniturilor îl constituie ducate precum Lancaster și Cornwall. Ducatul de Lancaster datează din secolul al XIV-lea și include o colecție impresionantă de terenuri și clădiri, de la Castelul Lancaster până la diverse afaceri comerciale. Veniturile generate din această moșie revin monarhului în funcție, dar ar fi pierdute în cazul unei abdicări.

Ducatul de Cornwall este la fel de important și acoperă 130.000 de acri de teren. De la castele la cabane turistice și chiar un stadion de cricket, această proprietate asigură venituri consistente. Ca moștenitor al tronului, prințul William beneficiază de aceste sume, care depășesc anual 26 de milioane de dolari. Banii nu acoperă doar cheltuielile personale, ci și activitățile caritabile ale soției sale și ale celor trei copii.

Domeniul Coroanei și Grantul Suveran

Poate cea mai cunoscută parte a patrimoniului regal este Domeniul Coroanei, care include repere emblematice precum Palatul Buckingham, Castelul Windsor și Turnul Londrei. Acest domeniu se extinde chiar și asupra fundului mării din jurul Marii Britanii.

Cu toate acestea, veniturile generate de acest vast portofoliu nu merg direct în buzunarele monarhului. Ele alimentează așa-numitul Grant Suveran, finanțat de contribuabili, care acoperă costurile oficiale ale monarhiei. În fiecare an, valoarea acestuia se ridică la aproximativ 104,4 milioane de dolari. Banii sunt destinați întreținerii reședințelor, plății personalului și activităților diplomatice, fără a putea fi folosiți liber de membrii familiei regale.

Harry și Meghan și renunțarea la veniturile regale

Momentul în care prințul Harry și Meghan Markle au anunțat în 2020 că renunță la titlurile regale a readus în atenție mecanismul financiar al monarhiei. Cei doi au pierdut atunci accesul la Grantul Suveran, dar și privilegiile asociate. În 2019, doar 5% din veniturile lor proveneau din acest grant, restul de 95% fiind asigurat de Ducatul de Cornwall.

Retragerea lor a însemnat păstrarea doar a averii private și a unei părți din veniturile provenite din ducat, fără susținerea suplimentară a Coroanei. Această decizie a arătat clar cât de complex este sistemul financiar regal și cât de mult depinde fiecare membru de rolul său oficial.

Imaginea, un capital la fel de valoros

Dincolo de bani și proprietăți, familia regală britanică mizează pe brandul său, considerat unul dintre cele mai valoroase din Regatul Unit. Imaginea atent construită, activitățile diplomatice și implicarea caritabilă asigură nu doar relevanța monarhiei, ci și sprijinul public.

Membrii activi ai familiei trebuie să respecte reguli stricte care le limitează posibilitățile de a obține venituri private. Tocmai pentru a menține integritatea instituției, le este interzis să profite de statutul lor în scopuri comerciale.