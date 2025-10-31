Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Cum eviți controalele de la ANAF, conform experților. Măsurile care te-ar putea scăpa de stresul Fiscului

ACTUALITATE
Cum eviți controalele de la ANAF, conform experților. Măsurile care te-ar putea scăpa de stresul Fiscului
ANAF nu pune tunurile pe toți la fel / foto: Playtech

Dacă vrei să reduci șansele unui control fiscal sau, măcar, să treci prin el fără emoții, cheia este disciplina operațională, nu trucurile. Specialiștii insistă pe prevenție: sisteme corect configurate, raportări coerente și un dialog constant cu Fiscul. În practică, asta înseamnă să-ți validezi periodic modul în care generezi datele contabile și fiscale, să eviți discrepanțele între declarații și să reacționezi rapid la orice notificare.

Pune fundația corect: sistem ERP integrat și date coerente

Primul pas este infrastructura. Dacă lucrezi cu aplicații fragmentate pentru stocuri, facturare, contabilitate sau producție, riști mapări greșite și reconcilieri dificile. Un ERP integrat, localizat la cerințele românești, te ajută să generezi rapoarte fiscale corecte și să automatizezi corelările între registre și declarații. În plus, îți simplifică integrarea cu e-Transport și e-Factura, reducând erorile de transcriere.

Nu te mulțumi doar cu implementarea. Fă audituri periodice ale setărilor: plan de conturi, coduri de TVA, tratamente pentru operațiuni interne și externe. De fiecare dată când îți schimbi modelul de business sau fluxurile, revalidează configurația. O setare greșită astăzi devine mâine o discrepanță pe care ANAF o vede imediat în sistemele sale.

Vezi și:
Cum știi că urmează să primești un control de la ANAF – detaliile din afacere care te pun pe radarul Fiscului
ANAF și deciziile de impunere pe sume estimate – ce trebuie să știe românii despre declarațiile fiscale ca să nu plătească mai mult

Raportări fără fisuri: SAF-T, e-Factura și maparea TVA

Chiar dacă un fișier SAF-T trece validările tehnice, tot pot exista inconsistențe între secțiuni sau față de decontul de TVA. Ca să nu apari în filtrele de risc, verifică maparea codurilor de TVA și fă teste de consistență SAF-T înainte de depunere. Compară ce raportezi în D300 cu ce transmiți prin e-Factura și ce scrii în jurnalele de TVA, apoi aliniază diferențele.

Nu uita de corelațiile pe orizontală: D300 cu D390 și D394, respectiv D101 cu contul de profit și pierdere. Dacă alegi instrumente software care includ validări pentru aceste potriviri, vei depista din timp rupturile logice care, altfel, sar în ochi la o analiză automată a Fiscului.

Ține aproape de ANAF: monitorizează SPV și fișa pe plătitor

Spațiul Privat Virtual nu e doar cutia poștală, e panoul tău de control. Setează-ți o rutină de verificare: notificări, comunicări, fișa pe plătitor. Dacă observi o problemă la timp, poți răspunde documentat și eviți escaladări inutile. Când găsești erori administrative (de exemplu, o înregistrare greșită a unei plăți), adresează un punct de vedere scris și cere corectarea.

Tot aici intră și igiena juridică: valabilitatea sediului, a mandatului administratorului, actualizările din Registrul Comerțului. Detalii aparent minore pot declanșa notificări de inactivitate fiscală. Dacă ai o structură de grup mai stufoasă, planifică din timp reînnoirile ca să nu ratezi termenele.

Rectifici cu cap, nu din reflex

Declarațiile rectificative pot fi necesare, dar vin cu costul redeschiderii termenului de prescripție pentru perioada rectificată. Cântărește materialitatea și impactul înainte să depui o rectificare. Uneori, o explicație punctuală în răspuns la o solicitare e suficientă; alteori, rectificarea este singura cale sănătoasă. Important e să nu transformi corectarea într-un semnal recurent de risc.

Dacă ai multe rectificative la aceeași categorie de declarații, înseamnă că problema e în upstream: procesele interne, mapările sau modul în care circulă datele între aplicații. Rezolvă cauza, nu doar efectul.

Ordine în acte și revizuire fiscală periodică

Păstrează o arhivă clară pe ani fiscali: registre, jurnale, rapoarte, politici contabile, documentații de prețuri de transfer, proceduri interne, dovezi de transmitere. Etichetează versiunile și păstrează traseul deciziilor. La control, viteza cu care produci documentele corecte reduce tensiunea și scurtează verificarea.

Când simți că „stai pe butoiul cu pulbere” din cauza unor tratamente sensibile sau tranzacții atipice, programează o revizuire fiscală cu un expert independent. Primești o hartă a riscurilor, recomandări de remediere și, la nevoie, o strategie de conformare voluntară. E mult mai ușor să corectezi din proprie inițiativă decât sub presiunea unui control în derulare.

Cultura echipei: oameni actualizați și proceduri clare

Oricât de bune ar fi sistemele, oamenii decid dacă datele tale sunt curate. Investește în formare continuă pentru cei care gestionează raportările și declarațiile. Standardizează procedurile de închidere lunară, reconciliere, verificare SAF-T și validare TVA. Introdu checklisturi și audit intern pe eșantioane, ca să prinzi devierile înainte să devină probleme.

Pe termen lung, această cultură a prevenției îți reduce costurile operaționale, îți scade scorul de risc în ochii ANAF și te lasă să te ocupi de business, nu de crize fiscale.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Cum funcționează cookies pe internet – ce date colectează despre activitatea ta online, cum respectă sau nu GDPR
Cum funcționează cookies pe internet – ce date colectează despre activitatea ta online, cum respectă sau nu GDPR
Ce înseamnă când centrala pornește și se oprește des. Ce problemă costisitoare pot ascunde instalațiile vechi
Ce înseamnă când centrala pornește și se oprește des. Ce problemă costisitoare pot ascunde instalațiile vechi
După România, alți 3.000 de soldați SUA pleacă din Europa de Est, până și prietenul lui Trump, Viktor Orban, rămâne fără o parte din trupele americane
După România, alți 3.000 de soldați SUA pleacă din Europa de Est, până și prietenul lui Trump, Viktor Orban, rămâne fără o parte din trupele americane
Carlos Tavares, fostul șef Stellantis, crede că Elon Musk ar putea părăsi industria auto, iar Tesla ar putea dispărea în următorul deceniu
Carlos Tavares, fostul șef Stellantis, crede că Elon Musk ar putea părăsi industria auto, iar Tesla ar putea dispărea în următorul deceniu
Celulele canceroase ar putea să dispară cu ajutorul luminii. Cum au reușit oamenii de știință să facă marea descoperire
Celulele canceroase ar putea să dispară cu ajutorul luminii. Cum au reușit oamenii de știință să facă marea descoperire
Cum declari o donație sau o moștenire la notar. Situațiile în care nu trebuie plătit impozit
Cum declari o donație sau o moștenire la notar. Situațiile în care nu trebuie plătit impozit
31 octombrie, ziua care a rescris credința, puterea și echilibrul lumii: de la Reforma lui Luther la nașterea statului Nevada și până la marile transformări globale
31 octombrie, ziua care a rescris credința, puterea și echilibrul lumii: de la Reforma lui Luther la nașterea statului Nevada și până la marile transformări globale
Unde poți reclama o reducere falsă. ANPC explică ce trebuie să faci dacă ești păcălit de Black Friday
Unde poți reclama o reducere falsă. ANPC explică ce trebuie să faci dacă ești păcălit de Black Friday
Revista presei
Adevarul
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...