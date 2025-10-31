Cum eviți controalele de la ANAF, conform experților. Măsurile care te-ar putea scăpa de stresul Fiscului

Dacă vrei să reduci șansele unui control fiscal sau, măcar, să treci prin el fără emoții, cheia este disciplina operațională, nu trucurile. Specialiștii insistă pe prevenție: sisteme corect configurate, raportări coerente și un dialog constant cu Fiscul. În practică, asta înseamnă să-ți validezi periodic modul în care generezi datele contabile și fiscale, să eviți discrepanțele între declarații și să reacționezi rapid la orice notificare.

Pune fundația corect: sistem ERP integrat și date coerente

Primul pas este infrastructura. Dacă lucrezi cu aplicații fragmentate pentru stocuri, facturare, contabilitate sau producție, riști mapări greșite și reconcilieri dificile. Un ERP integrat, localizat la cerințele românești, te ajută să generezi rapoarte fiscale corecte și să automatizezi corelările între registre și declarații. În plus, îți simplifică integrarea cu e-Transport și e-Factura, reducând erorile de transcriere.

Nu te mulțumi doar cu implementarea. Fă audituri periodice ale setărilor: plan de conturi, coduri de TVA, tratamente pentru operațiuni interne și externe. De fiecare dată când îți schimbi modelul de business sau fluxurile, revalidează configurația. O setare greșită astăzi devine mâine o discrepanță pe care ANAF o vede imediat în sistemele sale.

Raportări fără fisuri: SAF-T, e-Factura și maparea TVA

Chiar dacă un fișier SAF-T trece validările tehnice, tot pot exista inconsistențe între secțiuni sau față de decontul de TVA. Ca să nu apari în filtrele de risc, verifică maparea codurilor de TVA și fă teste de consistență SAF-T înainte de depunere. Compară ce raportezi în D300 cu ce transmiți prin e-Factura și ce scrii în jurnalele de TVA, apoi aliniază diferențele.

Nu uita de corelațiile pe orizontală: D300 cu D390 și D394, respectiv D101 cu contul de profit și pierdere. Dacă alegi instrumente software care includ validări pentru aceste potriviri, vei depista din timp rupturile logice care, altfel, sar în ochi la o analiză automată a Fiscului.

Ține aproape de ANAF: monitorizează SPV și fișa pe plătitor

Spațiul Privat Virtual nu e doar cutia poștală, e panoul tău de control. Setează-ți o rutină de verificare: notificări, comunicări, fișa pe plătitor. Dacă observi o problemă la timp, poți răspunde documentat și eviți escaladări inutile. Când găsești erori administrative (de exemplu, o înregistrare greșită a unei plăți), adresează un punct de vedere scris și cere corectarea.

Tot aici intră și igiena juridică: valabilitatea sediului, a mandatului administratorului, actualizările din Registrul Comerțului. Detalii aparent minore pot declanșa notificări de inactivitate fiscală. Dacă ai o structură de grup mai stufoasă, planifică din timp reînnoirile ca să nu ratezi termenele.

Rectifici cu cap, nu din reflex

Declarațiile rectificative pot fi necesare, dar vin cu costul redeschiderii termenului de prescripție pentru perioada rectificată. Cântărește materialitatea și impactul înainte să depui o rectificare. Uneori, o explicație punctuală în răspuns la o solicitare e suficientă; alteori, rectificarea este singura cale sănătoasă. Important e să nu transformi corectarea într-un semnal recurent de risc.

Dacă ai multe rectificative la aceeași categorie de declarații, înseamnă că problema e în upstream: procesele interne, mapările sau modul în care circulă datele între aplicații. Rezolvă cauza, nu doar efectul.

Ordine în acte și revizuire fiscală periodică

Păstrează o arhivă clară pe ani fiscali: registre, jurnale, rapoarte, politici contabile, documentații de prețuri de transfer, proceduri interne, dovezi de transmitere. Etichetează versiunile și păstrează traseul deciziilor. La control, viteza cu care produci documentele corecte reduce tensiunea și scurtează verificarea.

Când simți că „stai pe butoiul cu pulbere” din cauza unor tratamente sensibile sau tranzacții atipice, programează o revizuire fiscală cu un expert independent. Primești o hartă a riscurilor, recomandări de remediere și, la nevoie, o strategie de conformare voluntară. E mult mai ușor să corectezi din proprie inițiativă decât sub presiunea unui control în derulare.

Cultura echipei: oameni actualizați și proceduri clare

Oricât de bune ar fi sistemele, oamenii decid dacă datele tale sunt curate. Investește în formare continuă pentru cei care gestionează raportările și declarațiile. Standardizează procedurile de închidere lunară, reconciliere, verificare SAF-T și validare TVA. Introdu checklisturi și audit intern pe eșantioane, ca să prinzi devierile înainte să devină probleme.

Pe termen lung, această cultură a prevenției îți reduce costurile operaționale, îți scade scorul de risc în ochii ANAF și te lasă să te ocupi de business, nu de crize fiscale.