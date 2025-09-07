Ultima ora
07 sept. 2025 | 15:23
de Filon Stan

Cum elimini petele negre de pe trandafiri. Trucul simplu al grădinarilor pentru a scăpa rapid de problemă
Un gradinar cu experienta explica cum scapam de pata neagra la trandafiri

Monty Don, îndrăgitul prezentator al emisiunii „Gardeners’ World”, a împărtășit sfaturi utile pentru grădinari despre cum să facă față petelor negre apărute pe trandafiri, o problemă frecventă în perioadele calde și umede.

Cum scapi de pata neagra la trandafiri

Această boală fungică se manifestă prin pete întunecate pe frunze și tulpini, care duc la îngălbenirea și căderea frunzelor, mai ales spre toamnă.

În vârstă de 70 de ani, Monty Don spune că pata neagră nu afectează sănătatea sau înflorirea trandafirilor, ci doar aspectul lor: „Multe plante fac pată neagră, dar nu le afectează florile și nici vitalitatea. Este doar inestetic, iar eu, personal, pot să tolerez asta”.

Vara indiană mai rău dăunează

Totuși, el atrage atenția: „Dacă planta își pierde complet frunzele, arată rău dar ceilalți trandafiri din jur nu au aceeași problemă, înseamnă că acel exemplar este deosebit de sensibil – și atunci e mai bine să renunțați la el”.

Dacă însă toți trandafirii din grădină sunt afectați, „atunci aveți o problemă”, avertizează Monty. El mai spune că p posibilă „vara indiană” (toamnă lungă și caldă) ar putea aduce mai multe boli fungice, nu mai puține.

Cum poți limita răspândirea petelor negre

Într-un podcast realizat de BBC Gardeners’ World Magazine, Monty Don a oferit câteva soluții practice:

  • Nu uda frunzele. „Singurul lucru practic pe care îl puteți face este să nu udați de sus. Nu putem opri ploaia, dar putem evita să stropim frunzele. Udați mereu la bază.”
  • Îndepărtați frunzele bolnave. Adunați frunzele căzute și ardeți-le, nu le puneți pe compost.
  • Îngrijire de iarnă. „Iarna, greblați bine solul de la baza trandafirilor pentru a deranja sporii.
  • Lăsați pământul descoperit peste iarnă, apoi puneți un strat gros de mulci primăvara devreme.”
  • Beneficiul frigului. Un episod de ger puternic poate reduce numărul sporilor din sol.

„Adevărul este că, dacă ai trandafiri, trebuie să accepți într-o anumită măsură și pata neagră”, concluzionează Monty Don.

