Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 14:50
de Daoud Andra

De ce ar trebui să pui sare amară la trandafiri. Vor înflori mai des și mai spectaculos, cum se administrează tratamentul

UTILE
De ce ar trebui să pui sare amară la trandafiri. Vor înflori mai des și mai spectaculos, cum se administrează tratamentul
FOTO: Pixabay

Puțini iubitori de grădinărit știu că un ingredient simplu și accesibil poate face minuni pentru trandafiri. Este vorba despre sarea amară, cunoscută și sub denumirea de sulfat de magneziu sau Epsom salt. Folosită corect, aceasta stimulează creșterea sănătoasă a tufelor, intensifică culoarea frunzelor și încurajează înflorirea abundentă.

Ce este sarea amară

Sarea amară este un compus mineral natural, format din magneziu și sulf. Ambele elemente sunt esențiale pentru dezvoltarea plantelor:

  • Magneziul joacă un rol central în procesul de fotosinteză, ajutând frunzele să capteze mai multă energie solară.
  • Sulful contribuie la formarea proteinelor și la întărirea țesuturilor vegetale.

Deși solul conține în mod natural aceste elemente, în multe cazuri ele se pierd prin udări frecvente sau prin folosirea îngrășămintelor chimice. Aici intervine sarea amară, care reface rapid echilibrul nutritiv.

Beneficiile pentru trandafiri

Aplicarea regulată a sării amare aduce mai multe avantaje vizibile în cazul trandafirilor:

  • stimulează producerea de noi lăstari, ceea ce duce la mai multe flori pe sezon;
  • intensifică nuanța frunzelor, care devin mai verzi și mai sănătoase;
  • previne îngălbenirea frunzelor cauzată de deficitul de magneziu;
  • îmbunătățește rezistența plantelor la boli și la schimbările bruște de temperatură.

Grădinarii cu experiență susțin că tufele de trandafiri tratate cu sare amară înfloresc mai des și mai spectaculos, comparativ cu cele netratate.

Cum și când se aplică tratamentul

Sarea amară poate fi administrată în mai multe moduri:

  • Dizolvată în apă – cea mai frecventă metodă. Se adaugă aproximativ o lingură de sare amară la un litru de apă și se udă direct solul de la baza tufei, o dată la 3-4 săptămâni.
  • Pulverizare foliară – soluția poate fi stropită pe frunze pentru o absorbție rapidă a magneziului. Se recomandă aplicarea dimineața devreme sau seara, pentru a evita arsurile solare.
  • Încorporată în sol – la plantarea butașilor sau primăvara devreme, o lingură de sare amară poate fi amestecată direct în pământul din jurul rădăcinilor.

Momentul ideal pentru administrare este în perioada de creștere activă și de formare a bobocilor, adică primăvara și vara. În sezonul rece, când trandafirii intră în repaus, tratamentul nu mai este necesar.

La ce alte plante poate fi folosită

Sarea amară nu este benefică doar pentru trandafiri. Ea poate fi utilizată și pentru alte flori și legume care au nevoie de un aport suplimentar de magneziu, precum:

  • roșiile, care astfel devin mai rezistente la carențe și produc fructe mai gustoase;
  • ardeii, la care stimulează dezvoltarea fructelor;
  • arborii fructiferi, mai ales citricele cultivate în ghiveci;
  • plantele ornamentale, cum ar fi hortensiile sau mușcatele, pentru o înflorire mai intensă.

Sarea amară este un ajutor natural, ieftin și eficient pentru grădinari. Folosită corect, transformă tufele de trandafiri în adevărate bijuterii ale grădinii, pline de flori colorate și sănătoase. În plus, fiind un remediu natural, nu dăunează solului și poate fi folosită cu succes și la alte plante.

