Cum elimini datele ascunse din fotografii pentru a-ți proteja intimitatea înainte să le publici pe rețelele de socializare

Majoritatea fotografiilor realizate cu un telefon sau o cameră digitală includ, pe lângă imagine, și o serie de date tehnice ascunse, numite metadate.

Acestea pot conține informații sensibile, cum ar fi locația exactă unde a fost făcută poza, data și ora, setările camerei sau chiar modelul dispozitivului.

Înainte de a publica fotografii pe rețelele de socializare sau de a le trimite altor persoane, este recomandat să elimini aceste detalii pentru a evita riscurile de securitate.

De ce este important să ștergi metadatele din imagini

Metadatele sunt salvate automat în fișierele foto printr-un format numit EXIF (Exchangeable Image File Format).

Ele includ informații utile pentru fotografi profesioniști sau pasionați, precum viteza de expunere, balansul de alb ori dimensiunile imaginii.

Totuși, atunci când fotografia ajunge online, aceleași date pot fi exploatate pentru a-ți dezvălui locația sau alte detalii personale.

De exemplu, dacă distribui o poză realizată în curtea casei tale, coordonatele GPS stocate în fișier ar putea indica adresa exactă.

Din acest motiv, specialiștii recomandă eliminarea datelor sensibile înainte de publicare. Acest proces nu afectează calitatea imaginii și se poate realiza rapid cu ajutorul unor aplicații dedicate.

Instrumente pentru eliminarea metadatelor pe Windows, Mac, Android și iPhone

Utilizatorii de Windows pot apela la ExifCleaner, o aplicație gratuită ce suportă formate precum JPG, PNG, GIF sau TIFF.

Programul permite ștergerea datelor pentru mai multe imagini simultan și chiar pentru fișiere video sau PDF. Există și o metodă nativă prin File Explorer, unde, din proprietățile fișierului, se poate alege opțiunea „Remove Properties and Personal Information”.

Pe macOS, cea mai utilizată soluție este ImageOptim, un software care nu doar elimină metadatele, ci și optimizează dimensiunea fișierelor fără a compromite calitatea.

Avantajul constă în faptul că permite selectarea tipului de informații care vor fi șterse, astfel încât utilizatorul poate păstra anumite detalii utile.

Pentru dispozitivele Android, aplicația Photo Exif Editor oferă control asupra datelor ascunse, inclusiv posibilitatea de a elimina doar informațiile sensibile, cum ar fi coordonatele GPS.

Pe iPhone, aplicația Exif Metadata este una dintre cele mai populare opțiuni, dar pentru ștergerea rapidă a locației se poate folosi chiar și aplicația nativă Photos.

Eliminarea metadatelor este un pas simplu, dar esențial, pentru a-ți proteja confidențialitatea online.

Fie că folosești un PC cu Windows, un Mac sau un smartphone, există soluții rapide și gratuite pentru a preveni expunerea unor informații personale.