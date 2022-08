Trucuri foto: câteva metode de a descoperi locația reală a unei fotografii

De câte ori nu ți-ai dorit să știi unde sunt făcute anumite fotografii pe care le vezi pe internet? Probabil, de prea multe ori. În lipsa unei descrieri concrete sau a unei persoane pe care să o întrebi, rămâi doar cu întrebarea.

Ca oricare alt om, și eu obișnuiam să recurg la crearea de foldere în care fiecare era numit ceva de genul „locul cutate-anul cutare”. Când am început să îmi etichetez fotografiile, această practică a devenit inutilă. A durat puțin până să îmi dau seama cum pot folosi datele EXIF ale fotografiilor mele într-un mod avantajos pentru mine, care să-mi ușureze cu mult existența.

Formatul EXIF este folosit pentru a stoca date importante, cum ar fi ISO, viteza obturatorului, balansul de alb și modelul camerei. Acestea sunt valori importante pentru fotografi. Cele mai multe smartphone-uri, camere foto compacte și DSLR au această caracteristică, în prezent. Practic, este un fel de buletin al fiecărei fotografii care conține, printre altele, și geolocația sau data.

Chiar și așa, pentru un om de rând, care nu folosește astfel de date EXIF, accesarea lor poate fi anevoioasă. Așadar, iată câteva site-uri care te vor ajuta, în acest sens, mai ales dacă vrei să afli locația exactă a fotografiei tale sau, de ce nu, pe cea a altcuiva.

Trebuie să reții că această metodă va funcționa și pentru fotografiile vechi pe care le-ai făcut tu (sau altcineva).

Google Image Search, metodă simplă de a căuta date despre fotografii

Acest lucru poate funcționa sau nu, dar merită totuși încercat. Căutarea de imagini pe Google este destul de avansată în 2022. Atunci când încarci o imagine trăgând-o în bara de căutare, Google va încerca să ghicească locația.

Deoarece majoritatea dintre noi folosesc deja Google zilnic, acesta este cel mai rapid mod de a găsi cu ușurință locația din fotografii. Dar este și cel mai puțin precis, motiv pentru care îți voi da și alte soluții.

Photo Location

Photo Location este un site simplu care te va ajuta să găsești rapid locația fotografiei. Tot ce trebuie să faci este să plasezi imaginea în zona de încărcare. Dacă datele EXIF conțin locația, vei vedea detaliile despre latitudine și longitudine, împreună cu adresa efectivă a străzii, spre exemplu.

Mai jos, adresa locației din imagine va fi reprezentată pe o hartă Google. De asemenea, poți adăuga detaliile locației din datele EXIF de pe imagine și le poți partaja direct pe site-urile de socializare.

Treaba asta este foarte faină și, de asemenea, utilă, deoarece data viitoare când deschizi acea imagine, nu vei mai avea nevoie de un instrument care să îți spună unde s-a făcut click pe fotografie.

Dacă ai impresia că datele referitoare la locație nu sunt în întregime exacte, le poți edita înainte de a descărca sau a partaja fotografia.

Metapicz

În timp ce Photo Location va găsi doar detalii despre locație ale imaginii, acestea nu sunt singurele informații care sunt stocate în EXIF. Dacă vrei să știi ce se mai ascunde acolo, s-ar putea să fii surprins de răspuns. Metapicz va extrage toate datele pe care le poate găsi pentru a le vizualiza.

Sub coloana Cameră și locație, vei vedea coloana EXIF și XMP unde vei vedea, de asemenea, mai multe date decât poți procesa dacă nu ești fotograf profesionist. Acest site va ști dacă ai folosit un program pentru a edita imaginea, dacă blițul a fost setat la automat, ISO, diafragmă, obiectiv, distanță focală și multe altele.

Metapicz este un site util și foarte ușor de utilizat.

Pic2Map

Un alt site pentru a găsi date de locație din EXIF ale oricărei fotografii este Pic2Map, care funcționează la fel ca alte site-uri pe care ți le-am prezentat mai devreme. Poți pune imaginea sau poți selecta locația fișierului pentru a încărca imaginea. După ce o faci, îți va arăta locația și adresa fotografiei, împreună cu o hartă interactivă.

La fel ca Metapicz, Pic2Map va colecta și date suplimentare din fotografie, cum ar fi marca și modelul dispozitivului, viteza ISO, distanța focală, viteza obturatorului, informații GPS și așa mai departe. Va trebui să derulezi puțin mai jos pentru a găsi toate aceste informații utile.

Pic2Map face un pas în față, totuși, și va afișa și o grămadă de alte imagini din zonele din apropiere. Se pot vedea imagini din orașe care se află pe o rază impresionantă, spre exemplu. Toate fotografiile aferente au darul de a fi de natură artistică – sau aproape toate. Știi cum se spune: frumusețea se află în ochii privitorului.

Where is the Picture

Majoritatea site-urilor pe care le-am folosit pentru a găsi adresa de acasă au un design oarecum simplist, cu excepția poate Pic2Map, totuși. Where is the Picture are o interfață de utilizare ochioasă, cu o mulțime de fotografii celebre, ca reper.

Odată ce îți selectezi imaginea în zona de încărcare, site-ul își va face treaba. Nu există funcționalitate drag and drop, iar asta este un pic surprinzător, având în vedere cât timp au pierdut cu design-ul site-ului, în general.

Dacă vrei detalii suplimentare din banca de date EXIF, dă click pe butonul albastru care spune, într-o traducere aproximativă „Citiți informații despre imagine în partea de sus a hărții”. Aceasta va dezvălui o fereastră pop-up cu toate informațiile precum GPS, IFD0, detalii despre fișier și date EXIF precum viteza, expunerea, etc.

Folosește browserele din dotare

Dacă ești genul de fotograf care încarcă în mod constant imagini pe diverse site-uri, ar trebui să alegi o extensie de browser.

Dacă utilizezi Firefox, utilizarea extensiei EXIF Viewer va fi extrem de utilă. Tot ce trebuie să faci este să o instalezi. Pentru a utiliza extensia, încărcă imaginea fie pe un site precum Flickr, fie pur și simplu deschide o filă nouă. Imediat va trebui să tragi imaginea acolo.

Dacă utilizezi Chrome, instalează aceeași extensie EXIF Viewer ca orice alta din magazinul Chrome. Acum, ori de câte ori treci cursorul peste o imagine, indiferent unde navighezi, vei vedea datele EXIF deasupra imaginii.

Dacă imaginea are coordonate GPS, ai noroc! Tot ce trebuie să faci este să dai click pe el pentru a deschide hărțile Google, cu locația trasată pe el.

Așadar, munca de detectiv nu a fost niciodată mai ușoară. Trebuie doar să știi ce să folosești pentru a obține informațiile de care ai nevoie.