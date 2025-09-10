Cum dezactivezi reclamele personalizate și urmăririle aplicațiilor pe iPad

În ultimii ani, confidențialitatea online a devenit una dintre principalele preocupări pentru oricine folosește un dispozitiv conectat la internet. Tabletele iPad nu fac excepție, mai ales că Apple a dezvoltat un sistem care, pe de o parte, oferă control asupra datelor personale, dar, pe de altă parte, lasă încă activă o serie de opțiuni implicite legate de reclame personalizate și urmăriri ale activității tale în aplicații. Dacă vrei să reduci la minimum informațiile colectate despre tine și să îți limitezi expunerea la reclame targetate, există pași simpli pe care îi poți urma direct din setările iPad-ului.

În continuare găsești un ghid structurat, care îți arată cum să dezactivezi reclamele personalizate, dar și cum să controlezi accesul aplicațiilor la datele tale. Astfel, vei putea să îți folosești tableta fără să simți că fiecare acțiune este urmărită pentru scopuri comerciale.

Primul pas pentru a-ți recăpăta controlul asupra experienței digitale este să dezactivezi opțiunea de reclame personalizate. Aceasta este activată în mod implicit pe iPad și permite Apple să îți afișeze reclame pe baza istoricului de navigare, a aplicațiilor folosite și a altor date colectate.

Pentru a face modificările necesare, trebuie să intri în meniul Setări și să cauți secțiunea dedicată confidențialității și reclamelor. În versiunile mai noi de iPadOS, pașii sunt clari: mergi la Confidențialitate și securitate, apoi derulează până găsești opțiunea Reclame Apple. Odată ajuns aici, ai posibilitatea să dezactivezi „Reclame personalizate” printr-un simplu buton.

Această acțiune nu înseamnă că nu vei mai vedea reclame, ci doar că acestea nu vor mai fi adaptate comportamentului tău online. Practic, vei primi reclame mai generale, fără ca Apple să îți folosească datele pentru a le potrivi cu interesele tale. E un pas esențial dacă îți dorești mai multă neutralitate și mai puțină invazie în ceea ce privește confidențialitatea.

Controlează urmărirea activității de către aplicații

Pe lângă reclamele Apple, aplicațiile descărcate pe iPad pot încerca să îți urmărească activitatea în scop publicitar. Din fericire, Apple a introdus o funcție extrem de utilă numită App Tracking Transparency, care îți oferă posibilitatea să accepți sau să refuzi urmărirea pentru fiecare aplicație în parte.

Pentru a gestiona aceste setări, intră din nou în Setări, apoi la secțiunea Confidențialitate și securitate și alege Urmărire. Aici vei găsi un buton general, prin care poți dezactiva complet urmărirea. Dacă îl activezi, nicio aplicație nu va mai avea permisiunea de a colecta date despre activitatea ta în alte aplicații sau pe site-uri web.

În cazul în care preferi să gestionezi situația individual, poți păstra opțiunea generală activată și, atunci când o aplicație cere permisiunea de urmărire, vei primi o notificare pe ecran. Astfel, poți decide pe loc dacă vrei sau nu ca respectiva aplicație să colecteze informații despre tine. Este un mod prin care îți personalizezi controlul, dar fără să pierzi din vedere securitatea datelor.

Limitează accesul aplicațiilor la date sensibile

Chiar dacă ai dezactivat reclamele personalizate și urmărirea, e bine să verifici periodic ce date colectează aplicațiile instalate. Multe dintre ele cer acces la locație, contacte, fotografii sau microfon, iar dacă nu ești atent, aceste informații pot fi folosite în scopuri de marketing.

Din meniul Setări, la fiecare aplicație în parte, poți verifica permisiunile acordate. Spre exemplu, pentru Locație poți alege dacă aplicația să aibă acces permanent, doar atunci când o folosești sau deloc. La fel poți proceda și cu microfonul, camera foto sau accesul la fotografii. Limitarea acestor permisiuni nu doar că îți oferă un plus de confidențialitate, dar reduce și riscul ca datele tale să ajungă în mâini greșite.

Un alt sfat util este să verifici periodic lista aplicațiilor pe care nu le mai folosești și să le dezinstalezi. De multe ori, acestea rămân active în fundal și colectează date, chiar dacă nu mai ai nevoie de ele. Prin curățarea aplicațiilor inutile, câștigi spațiu de stocare și reduci riscul de colectare a informațiilor nedorite.

În concluzie, dezactivarea reclamelor personalizate și controlul urmăririlor aplicațiilor pe iPad sunt pași importanți pentru a-ți proteja confidențialitatea. Deși nu vei scăpa complet de reclame, vei avea siguranța că deciziile legate de datele tale îți aparțin. Cu puțină atenție și câteva minute petrecute în setări, îți poți transforma tableta într-un spațiu mai sigur și mai puțin intruziv.