Cum declari o donație sau o moștenire la notar. Situațiile în care nu trebuie plătit impozit

Procedurile pentru a înregistra o donație sau o moștenire la notar pot părea complicate – acte, termene, taxe şi, uneori, impozite. În acest ghid explicăm, pas cu pas și pe baza legislației actualizate până în 2025, când trebuie să mergi la notar, ce acte sunt necesare, ce taxe şi impozite pot apărea și în ce situaţii transferul este scutit de impozit.

Ce înseamnă legal donaţie şi succesiune și când se merge la notar

Donaţia este un contract prin care o persoană transmite gratuit un bun către alta; legea prevede că, pentru bunurile imobile, contractul de donaţie trebuie încheiat în formă autentică la notar. Succesiunea (moștenirea) se dobândește prin deschiderea masei succesorale la decesul autorului acesteia; succesiunea se poate dezbate la notar sau în instanţă, în funcţie de situaţie. Procedura notarială este calea uzuală pentru stabilirea cotelor şi înscrierea drepturilor în cartea funciară.

Acte necesare și pașii pentru declarare la notar

Pentru donaţie (imobil): actele de proprietate ale bunului, acte de identitate ale părților, certificate de stare civilă pentru dovada rudeniei (dacă este cazul), extras CF şi eventual certificat fiscal pentru imobil. Pentru donație de bani sau bunuri mobile, notariatul va solicita documente care atestă provenienţa bunului și identitatea părților.

Pentru succesiune: certificatul de deces, actele de stare civilă ale moștenitorilor, titlurile de proprietate ale defunctului, şi alte documente de identitate. Notarul întocmește actele necesare dezbaterii succesiunii şi, la nevoie, calculează taxele şi impozitele datorate.

Când nu se plătește impozit: scutiri importante

Donaţii între rude până la gradul III şi între soţi

Codul fiscal prevede că transmiterea proprietăţii prin donaţie între rude şi afini până la gradul III inclusiv, precum şi între soţi, este exceptată de la plata impozitului aplicabil transferurilor de bunuri imobile (situaţie care elimină impozitul pe transferul imobiliar în aceste cazuri). Aceasta înseamnă că donațiile imobile între părinţi şi copii, între fraţi sau între soţi, de regulă, nu generează impozit către stat.

Succesiuni dezbătute şi finalizate în termen de 2 ani

Codul fiscal prevede că, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la deces, nu se datorează impozitul prevăzut pentru transmisiunea dreptului de proprietate cu titlu de moștenire. Dacă procedura durează mai mult, se poate aplica un impozit procentual asupra valorii imobilelor moștenite (reglementările recente păstrează această regulă, cu actualizări procedurale).

Bunuri mobile şi sume de bani

Codul fiscal şi practica notarială indică că, în general, sumele de bani sau bunurile mobile primite cu titlu de donaţie nu sunt supuse impozitului aplicabil transferurilor imobiliare; obligaţiile fiscale apar în principal la transferul de bunuri imobiliare între persoane care nu se încadrează în scutiri.

Costuri practice: taxe notariale și posibile impozite (ce verifici înainte de semnare)

Pe lângă costul onorariului notarial (calculat în funcție de grile notariale şi de valoarea bunului), verifică:

Dacă transferul imobiliar este scutit (verifică gradul de rudenie şi prevederile art. 111 din Codul fiscal).

Dacă se aplică impozite pentru transferuri între vii (donaţie) în funcţie de perioada deţinerii sau alte reguli fiscale (în unele cazuri, pentru operațiuni între persoane neînrudite, impozitul poate fi aplicabil).

Notarul sau consultanța fiscală pot calcula şi suma totală (onorariu + taxe + eventual impozit) înainte de semnare.

Dacă primești sau oferi o donație sau revendici o moștenire, primul pas recomandat este consultarea notariatului pentru a verifica documentele și eventualele scutiri aplicabile.

Pentru imobile, donația trebuie făcută în formă autentică la notar; în multe situaţii familiale (părinţi–copii, soţi, fraţi) impozitul nu se aplică, iar pentru moșteniri evitarea impozitului este posibilă dacă succesiunea se finalizează în termen de 2 ani de la deces. Pentru siguranță fiscală, cere notarului sau unui consilier fiscal să îți confirme exact situația pe baza actelor tale.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.