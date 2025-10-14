Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 09:25
de Daoud Andra

Legislație
Poți obține certificat de moștenitor fără succesiune? Ce prevede legea în 2025
Multe persoane cred că „certificatul de moștenitor” este un act pe care îl iau pur și simplu de la notar pentru a arăta că sunt urmași. Realitatea este mai nuanțată: certificatul de moștenitor este rodul procedurii succesorale, eliberat de notar după constatarea situației patrimoniale şi a calităţii moştenitorilor în cadrul dezbaterii succesiunii. În lipsa acestei proceduri, nu există un certificat valabil emis de notar.

Pașii pentru obținerea certificatului de moștenitor în 2025

Noul Cod Civil reglementează succesiunea și prevede expres instituția certificatului de moștenitor: notarul public de la ultimul domiciliu al defunctului dezbate moștenirea, verifică actele, probele și drepturile celor interesați și poate elibera certificatul care consemnează numărul și calitatea moștenitorilor, cotele succesorale şi bunurile succesorale. Certificatul are valoare probatorie în raporturile cu terții (bănci, autorități cadastrale, instituții publice).

Iată care sunt pașii de urmat pentru a obține acest document:

  • Colectarea documentelor — certificatul de deces, actele de identitate ale moștenitorilor, certificate de naștere și căsătorie, eventual testament, acte de proprietate ale bunurilor succesorale şi alte înscrisuri care dovedesc vocaţia succesorală.
  • Deschiderea succesiunii la notar — se depune cererea la notarul public de la ultimul domiciliu al defunctului; notarul va analiza dosarul, va solicita clarificări sau acte suplimentare și va convoca părțile.
  • Declarații de acceptare/renunțare — moștenitorii trebuie să declare acceptarea sau renunțarea la moștenire (acceptarea poate fi cu sau fără beneficiu de inventar). Aceste declarații influențează partajul și răspunderea pentru datorii.
  • Inventarierea patrimoniului — se întocmește o listă a bunurilor, creanțelor și datoriilor succesorale; în funcție de complexitate, pot interveni evaluatori sau evidente cadastrale.
  • Eliberarea certificatului — după finalizarea dezbaterii succesiunii, notarul emite certificatul de moștenitor și, la cerere, poate întocmi actele de partaj sau solicita înscrieri la cartea funciară.

Poți obține doar certificatul, fără a „face succesiune”

Răspunsul este nu. Certificatul este efectul dezbaterii succesiunii: nu există certificare valabilă emisă de notar fără analiză succesorală. În practică, există proceduri simplificate pentru succesiuni foarte simple (puțină documentație, moștenitori clare), dar acestea tot intră sub incidența procedurii notariale prevăzute de Cod.

Onorariile notariale și taxele variază în funcție de valoarea bunurilor moștenite; Normele privind tarifele notariale aprobate prin ordinul ministerial conțin plafoane minimale aplicate în 2024–2025. Tariful pentru eliberarea certificatului este, în practică, un onorariu fix plus eventuale taxe și cheltuieli pentru înscrieri la cadastru. Este recomandabil să solicitați o estimare de cost de la notar înainte de demararea procedurii.

Certificatul de moștenitor nu este un act separat obținut fără succesiune. Legea din Codul Civil prevede că acesta se emite în urma dezbaterii succesiunii la notar; pentru a evita surprize (datorii, contestații, erori de identificare a moștenitorilor), urmați pașii procedurali și cereți un raport de la biroul notarial înainte de a semna orice.

