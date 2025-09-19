Revocarea donaţiei. Condiţii şi situaţii legale

Donația este unul dintre cele mai vechi contracte civile, fiind folosită pentru a transmite bunuri sau proprietăți între persoane, de cele mai multe ori din motive familiale sau de prietenie. Cu toate acestea, legea prevede că nu orice donație este definitivă și ireversibilă. În anumite situații clar reglementate, donatorul are dreptul să ceară anularea actului, proces cunoscut sub numele de revocarea donației.

Cine poate cere revocarea donației

Potrivit legislației în vigoare, un contract de donație poate fi revocat numai de către donator, adică persoana care a oferit bunul. Beneficiarul, cunoscut sub numele de donatar, nu are acest drept. Revocarea nu este însă posibilă oricând și din orice motiv, ci doar în cazuri excepționale stabilite de lege.

Avocata Gabriela Ursărescu explică:

„Da, se poate revoca un contract de donație, însă doar de către donator, adică cel care donează bunul, dar și doar în anumite situații. Anume: pentru ingratitudine, adică pentru nerecunoștință, și pentru neexecutarea sarcinilor din contractul de donație.”

Revocarea donației pentru ingratitudine

Legea prevede trei situații clare în care donatorul poate solicita revocarea donației pe motiv de ingratitudine:

Atentatul la viață – dacă donatarul a încercat să atenteze la viața donatorului sau a unor persoane apropiate acestuia. Revocarea este posibilă și în cazul în care donatarul știa că alte persoane plănuiesc un asemenea gest, dar nu a avertizat donatorul.

Fapte penale și injurii grave – atunci când donatarul se face vinovat de cruzimi, insulte sau fapte penale comise împotriva donatorului.

Refuzul de a oferi sprijin alimentar – dacă donatarul refuză fără justificare să îi asigure donatorului hrană la nevoie, însă în limita valorii actuale a bunului donat.

Aceste situații sunt considerate de lege dovezi de nerecunoștință și oferă donatorului dreptul de a acționa pentru anularea actului de donație.

Neexecutarea sarcinilor din contract

O altă situație în care donația poate fi revocată este aceea în care donatarul nu respectă obligațiile stabilite în contract. În multe cazuri, donațiile vin cu anumite condiții, numite sarcini. Dacă beneficiarul nu îndeplinește aceste sarcini, donatorul are dreptul să solicite anularea donației.

Spre exemplu, dacă prin contract s-a stabilit că donatarul trebuie să întrețină imobilul primit sau să ofere sprijin periodic donatorului, iar acesta nu respectă obligațiile, donația poate fi revocată prin instanță.

Procedura revocării

Pentru a obține revocarea donației, donatorul trebuie să se adreseze instanței de judecată. Acesta are obligația de a aduce dovezi clare privind situația de ingratitudine sau neexecutarea sarcinilor contractuale. Instanța va analiza fiecare caz și va decide dacă actul de donație poate fi anulat sau nu.

Revocarea produce efecte importante: bunul donat se întoarce în patrimoniul donatorului, iar drepturile donatarului încetează. Totuși, în anumite situații, dacă bunul a fost transmis mai departe unei alte persoane de bună-credință, lucrurile pot deveni mai complicate.

Donația este un act de generozitate, însă legea protejează donatorul în fața situațiilor de ingratitudine sau abuz. Revocarea donației nu este un proces simplu, dar poate fi un instrument esențial atunci când beneficiarul încalcă grav relația de încredere sau obligațiile stabilite prin contract.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.