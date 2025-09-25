Cum cureți în siguranță consola, dock-ul și joy-con pe Switch și Switch 2

Consola Nintendo Switch a devenit în ultimii ani un companion nelipsit pentru milioane de gameri, iar apariția așteptată a modelului Switch 2 aduce din nou în discuție modul în care trebuie îngrijite aceste dispozitive. Folosirea zilnică, transportul în rucsac sau pur și simplu depozitarea pe birou fac ca praful și urmele de murdărie să se acumuleze rapid. O curățare greșită, însă, poate deteriora componentele sensibile sau poate afecta funcționalitatea accesoriilor.

Un ghid clar și practic te ajută să menții consola și accesoriile în stare impecabilă, fără riscul de a le zgâria sau de a compromite circuitele interne. Este important să folosești doar materiale potrivite și să urmezi câțiva pași simpli pentru a prelungi durata de viață a consolei, fie că vorbim despre Switch sau despre noul Switch 2.

Primul pas este să alegi unelte și produse de curățare sigure. Recomandarea generală este să folosești lavete din microfibră, similare celor pentru ochelari sau ecrane de smartphone. Acestea nu lasă scame și nu zgârie suprafețele sensibile, inclusiv ecranul tactil al consolei. Pentru zonele mai greu accesibile, cum ar fi marginile joy-con-urilor sau grilele de ventilație, poți utiliza bețișoare de urechi sau pensule cu peri moi.

În ceea ce privește soluțiile de curățare, apa distilată și alcoolul izopropilic de 70% sunt cele mai sigure opțiuni. Nu turna niciodată lichid direct pe consolă, dock sau joy-con, ci umezește ușor laveta sau bețișorul de bumbac. Evită produsele casnice precum detergentul de geamuri, spirtul medicinal sau soluțiile abrazive, pentru că pot deteriora stratul protector al ecranului și al plasticului.

Un alt element important: nu folosi aer comprimat la presiuni mari. Deși pare util pentru îndepărtarea prafului, jetul puternic poate împinge murdăria mai adânc în fantele de ventilație și poate afecta ventilatorul intern. Dacă totuși alegi aer comprimat, folosește variante cu presiune redusă și pulverizează de la distanță.

Cum cureți consola și dock-ul pas cu pas

Pentru consola propriu-zisă, oprește complet dispozitivul și scoate orice cablu conectat. Începe cu ecranul: șterge-l delicat cu o lavetă din microfibră umezită ușor cu alcool izopropilic. Mișcările trebuie să fie circulare și blânde, fără a apăsa excesiv. Astfel, elimini amprentele și bacteriile, păstrând claritatea imaginii.

Pentru spatele consolei și marginile acesteia, folosește o lavetă uscată sau un bețișor de bumbac pentru a curăța colțurile. Atenție la zona fantei de ventilație: acolo se adună cel mai des praful. Curăță cu o pensulă moale, evitând să împingi particulele în interior. Dacă murdăria persistă, poți folosi aer comprimat slab, aplicat de la câțiva centimetri distanță.

În cazul dock-ului, procesul este asemănător. Scoate-l din priză și deconectează cablurile HDMI și USB. Șterge suprafața exterioară cu o lavetă umezită, iar pentru interior, unde se introduce consola, folosește o lavetă uscată sau o pensulă pentru a elimina praful. Este important să nu folosești lichide în interiorul dock-ului, deoarece contactele metalice pot fi afectate. O curățare regulată previne zgârierea consolei atunci când o introduci sau o scoți din dock.

Cum cureți joy-con-urile fără riscuri

Joy-con-urile sunt cele mai expuse la murdărie, pentru că le folosești direct cu mâinile. Înainte de curățare, detașează-le de consolă și asigură-te că sunt oprite. Șterge fiecare joy-con cu o lavetă moale umezită cu alcool izopropilic, insistând pe butoane și stick-uri analogice. Mișcă stick-urile în toate direcțiile și curăță baza lor cu un bețișor de bumbac, pentru a îndepărta praful și resturile care pot afecta funcționarea.

Dacă observi că stick-urile au acumulat multă murdărie, nu încerca să aplici lichid direct sub ele, pentru că riști să afectezi senzorii. În astfel de cazuri, cel mai sigur este să folosești bețișoare de bumbac ușor umezite și să cureți cu mișcări circulare. Repetă procesul până când zona este curată.

Nu uita nici de șinele joy-con-urilor, acolo unde se fixează pe consolă. Praful sau resturile acumulate pot afecta conexiunea. Curăță-le delicat cu o pensulă sau cu o lavetă uscată. Dacă simți că alunecă mai greu, nu aplica niciodată lubrifianți sau spray-uri, pentru că pot provoca deteriorări interne.

Îngrijirea regulată a consolei, dock-ului și a joy-con-urilor este esențială pentru a păstra experiența de joc la cel mai înalt nivel. O curățare atentă, făcută cu materiale potrivite, îți garantează că atât Switch-ul, cât și viitorul Switch 2 vor funcționa impecabil pentru mult timp. În plus, vei evita probleme costisitoare care pot apărea din cauza neglijenței sau a folosirii produselor nepotrivite.