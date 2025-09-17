Cum arată un tiny house de 32.000 de euro? Are tot ce trebuie pentru a locui şi integrează tehnologii smart

După 13 ani dedicați arhitecturii și designului interior, Cosmina și Adi Aloman, fondatorii Kiwi Studio, au decis să își folosească experiența pentru un proiect diferit, care răspunde dorinței tot mai multor oameni de a trăi simplu, fără datorii uriașe și în armonie cu natura. Cei doi arhitecți au dezvoltat un tiny house care poate fi construit în doar două luni, cu un preț de pornire de 32.000 de euro (fără TVA). Locuința de mici dimensiuni promite nu doar funcționalitate și confort, ci și tehnologii smart integrate, menite să transforme traiul zilnic într-o experiență modernă și sustenabilă.

O locuință care aduce libertate și independență

Pentru Adi și Cosmina, ideea de tiny house înseamnă mai ales libertate. Cei doi subliniază că un astfel de proiect oferă o alternativă la viața cu datorii pe termen lung, iar casele pot fi adaptate în funcție de preferințele fiecărui beneficiar.

„Căsuțele sunt construite din materiale sustenabile și integrează tehnologii smart care îmbunătățesc confortul și eficiența locuinței. În interior, încercăm să punem accent pe optimizarea spațiului, propunând soluții cât mai discret integrate în design. Aici ne ajută mult anii de experiență pe care îi avem în zona de amenjări interioare”, spune arh. Adi Aloman, fondator TinyKiwi.house.

De la evaluarea amplasamentului până la configurarea fiecărui colț de interior, procesul este gândit astfel încât fiecare căsuță să fie unică. Gradul de însorire, vecinătățile sau priveliștea joacă un rol important în proiectarea unei astfel de locuințe.

Tiny house pe roți sau cu fundație

Un alt aspect care adaugă flexibilitate este faptul că aceste case pot fi realizate fie pe roți, fie pe fundație. Asta înseamnă că ele pot fi amplasate în funcție de stilul de viață al proprietarului: pentru cei care își doresc mobilitate, varianta pe roți oferă posibilitatea de a schimba locul de trai oricând. În schimb, pentru cei care preferă stabilitatea, varianta cu fundație asigură o casă permanentă, dar la un cost mult mai redus față de o construcție clasică.

Arhitecții subliniază că tiny house-urile sunt o alegere potrivită mai ales pentru cei care iubesc natura și doresc să reducă impactul asupra mediului. Amprenta de carbon este mult mai mică decât în cazul unei case tradiționale, atât la nivelul materialelor de construcție, cât și al consumului necesar întreținerii.

Tehnologie smart pentru confort modern

Un avantaj important al acestor locuințe este integrarea unor tehnologii moderne care fac viața mai ușoară și mai sustenabilă.

„Ideea noastră a fost să integrăm cât mai multă tehnologie modernă, astfel încât locuirea într-un tiny house să fie la fel de confortabilă ca într-o casă obișnuită. Acoperișul cu falț solar este o soluție doi în unu: adică funcționează ca acoperiș, dar și ca panou solar care produce energie verde. Avem un ventilator cu recuperare de căldură, încălzire prin pardoseală, sisteme de iluminat inteligente, smart controller. Toate aceste funcții sunt gândite pentru un trai modern și sustenabil”, a mai spus arhitectul, potrivit lovedeco.ro.

Practic, proprietarii se pot bucura de confortul unei case mari, dar cu un consum mai mic de resurse și cu un nivel ridicat de independență energetică.

Costuri și dotări incluse

Prețul de pornire al unui tiny house este de 32.000 de euro, fără TVA, iar în această sumă sunt incluse toate dotările necesare pentru a putea locui imediat. Printre acestea se numără:

încălzire prin pardoseală,

ventilator cu recuperare de căldură,

mobilier complet,

bucătărie și baie utilate,

ferestre și uși din termopan,

aer condiționat,

iluminat LED integrat,

lemn certificat și tratat, izolație și bariere de vapori și de condens.

Adi și Cosmina au realizat deja un tiny house de prezentare, dar nu își propun să ofere doar modele standard. Din contră, planul lor este să dezvolte proiecte adaptate fiecărui client, pentru ca fiecare căsuță să reflecte nevoile și personalitatea beneficiarilor.