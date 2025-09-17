„La cât timp de la căsătorie am dreptul la pensie de urmaş?”. Avocaţii explică legea

Mulți români care își refac viața după o anumită vârstă sau care se gândesc la stabilitatea financiară a familiei se întreabă în ce condiții pot beneficia de pensie de urmaș. Întrebarea a apărut recent și pe rețelele sociale, unde un internaut a dorit să afle după cât timp de la căsătorie poate primi soțul supraviețuitor pensia de urmaș, în cazul în care partenerul ar deceda. Avocații atrag atenția că legea are reguli clare în această privință, iar durata căsniciei este un criteriu esențial. Conform explicațiilor făcute publice de avocata Gabriela Ursărescu, perioada minimă este de zece ani, însă pentru a primi întreaga pensie de urmaș fără reduceri, legea prevede o durată a căsniciei de cel puțin cincisprezece ani.

Ce prevede legea pentru soțul supraviețuitor

Avocata Gabriela Ursărescu a răspuns clar la întrebarea adresată online.

„Soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș la împlinirea vârstei standard pentru pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani”, a explicat avocata.

Aceasta a subliniat că există și situații în care se poate primi pensia chiar dacă mariajul a durat mai puțin, însă cu anumite condiții.

Dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin zece ani, dar mai mică de cincisprezece ani, cuantumul pensiei se diminuează. Reducerea se calculează procentual, astfel: 0,5% pentru fiecare lună lipsă, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 6% pentru fiecare an în minus.



Pragurile de timp importante

Răspunsul avocatei clarifică două praguri importante pe care orice cuplu trebuie să le aibă în vedere:

10 ani de căsătorie – perioada minimă care dă dreptul la pensie de urmaș, dar cu reduceri procentuale.

15 ani de căsătorie – durata completă care garantează primirea integrală a pensiei de urmaș.

„Ca să vă răspund la întrebare, trebuie să stați căsătorită minim 10 ani de zile, ideal ar fi 15, ca să beneficiați de pensia de urmaș”, a mai precizat avocata Gabriela Ursărescu.

Cum se aplică reducerea

Reducerea se aplică lunar, iar calculul este simplu. Pentru fiecare lună lipsă din pragul de cincisprezece ani, se scade 0,5% din cuantumul pensiei. Astfel, dacă cineva a fost căsătorit 12 ani, adică cu trei ani mai puțin decât limita, pensia de urmaș se va diminua cu 18%. În termeni concreți, dacă pensia de urmaș ar fi de 2.000 de lei, beneficiarul ar încasa doar 1.640 de lei.

Condițiile pentru soțul supraviețuitor

Pe lângă situațiile explicate de avocată, mai există și altele în care soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș:

dacă are grad de invaliditate I sau II și durata căsătoriei a fost de minimum un an;

dacă soțul a decedat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, indiferent de durata căsătoriei, cu condiția ca supraviețuitorul să nu aibă venituri mai mari decât salariul minim pe economie;

pentru o perioadă de șase luni de la deces, dacă nu sunt îndeplinite alte condiții, dar nu realizează venituri peste salariul minim;

până când cel mai mic copil aflat în îngrijire împlinește 7 ani, dacă soțul supraviețuitor nu are venituri mai mari decât salariul minim.

Drepturile copiilor

Copiii au dreptul la pensie de urmaș în mai multe situații:

până la vârsta de 16 ani;

până la 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ recunoscută de lege;

pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta a apărut în perioada minoratului sau în timpul studiilor.

Actele necesare pentru pensia de urmaș

Cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii, în funcție de domiciliul solicitantului. Pot depune cererea personal, prin tutore, curator sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

Documentele solicitate, după caz, sunt:

cererea tip pentru înscriere la pensie;

certificatul de deces al susținătorului, în original și copie;

actele de stare civilă ale urmașilor;

decizia medicală asupra capacității de muncă, pentru cazurile de invaliditate;

adeverință de studii pentru copiii peste 16 ani;

acte doveditoare ale cauzei decesului, în caz de accident de muncă sau boală profesională;

carnet de muncă și alte documente privind vechimea în muncă, dacă susținătorul nu era pensionar.

Cum se calculează pensia de urmaș

Pensia de urmaș se calculează pe baza pensiei la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat. Procentul se stabilește în funcție de numărul urmașilor:

50% din pensia susținătorului pentru un urmaș;

75% pentru doi urmași;

100% pentru trei sau mai mulți urmași.

În cazul orfanilor de ambii părinți, pensia se cumulează după fiecare părinte.

Plata și recalcularea pensiei

Plata pensiei de urmaș începe din prima zi a lunii următoare decesului, dacă cererea este depusă în 30 de zile. Poate fi primită la domiciliu, prin Poșta Română, sau într-un cont bancar.

Pensia se poate recalcula la cerere, atunci când apar noi stagii de cotizare sau venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială. De asemenea, recalcularea se face și în funcție de numărul urmașilor.

Suspendarea și încetarea plății

Plata pensiei de urmaș poate fi suspendată în mai multe cazuri: dacă beneficiarul se mută într-o țară cu care România are convenție de reciprocitate, dacă nu mai prezintă documentele medicale la termen sau dacă realizează venituri peste salariul minim.

Încetarea definitivă a plății intervine atunci când copilul urmaș împlinește 26 de ani (dacă nu are invaliditate), când soțul supraviețuitor se recăsătorește sau dacă beneficiarul a fost condamnat pentru omor sau tentativă de omor asupra susținătorului.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.