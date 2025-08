Cum arată proprietatea de lux din România care face furori în presa internațională. Costă 880.000 de dolari

Un articol apărut recent în prestigiosul cotidian american The New York Times a atras toate privirile, mai ales pentru faptul că acesta prezintă o proprietate scoasă la vânzare la mii de kilometri depărtare, în România.

Casă din România, descrisă în The New York Times

Dar ce le-a atras atenția jurnaliștilor americani? Ei bine, locuința descrisă în articol nu pare să fie chiar o bijuterie arhitecturală, însă locul în care este amplasată este descris de americani ca fiind o întoarcere în timp, într-o viață rurală autentică, unde naturală a rămas splendidă.

Proprietatea se află în Mănăstireni, în inima regiunii istorice Transilvania, pe malul râului Căpuș și are 540 de metri pătrați. Înconjurată de „dealuri domoale”, proprietarea are o zonă mare cu iarbă, alei pietruite, o sală de mese acoperită în aer liber și un cuptor pe lemne.

Atelier de creație

„Această proprietate neobișnuită, aflată la marginea unei păduri, are o atmosferă boemă ce ar putea atrage artiștii. Grajdul mare al proprietății a făcut parte dintr-un sit ecvestru construit în 1960 și este acum o locuință, după o transformare care a început în 2021. Ferma principală este folosită ca atelier de creație. O a treia clădire servește drept casă pentru oaspeți. În total, există patru dormitoare și trei băi”, scriu jurnaliștii de la The New York Times.

În continuare, jurnaliștii laudă frumusețile satului transilvănean care găzduiește proprietarea.

„Casele au acoperișuri înclinate, roșii și maro, proiectate să reziste zăpezilor de iarnă și ploilor de vară. Mănăstireni se află la aproximativ o oră de mers cu mașina la vest de Cluj-Napoca, cel mai mare oraș din Transilvania și al doilea oraș ca mărime din România, unde urmele zidurilor romane coexistă cu clădiri gotice, baroce și Art Nouveau restaurate”, remarcă New York Times.

Casa principală a fost inițial un grajd

Casa principală a proprietății, împreună cu atelierul, se întinde pe aproximativ 437 metri pătrați și ocupă două clădiri conectate printr-o alee fără pavaj.

Casa principală cu două etaje, care a fost inițial grajd, îmbină „o construcție rustică, industrială, cu un decor și dotări contemporane”, mai scrie New York Times.

„Bucătăria este deschisă și are blaturi din lemn masiv, iar livingul are o sobă pe lemne și tavane înalte. Un dormitor cu baie proprie, dotat cu cadă și duș, cu pereți din piatră, se află lângă living. La etaj, se află un spațiu semiprivat de birou și un dormitor, deschise către nivelul inferior. Atelierul, aflat în fosta fermă, poate fi folosit ca studio sau spațiu creativ și ar putea fi transformat într-o reședință cu cinci dormitoare”, se mai arată în descrierea proprietății făcută de New York Times.

Preț piperat

Jurnaliștii descriu și casa de oaspeți, de aproximativ 102 metri pătrați, care are o sobă pe lemne situată între un living și o zonă de luat masa în formă de L. Are un dormitor și o baie, precum și uși tradiționale din lemn vopsite și textile brodate.

Proprietarea este scoasă la vânzare de agenția imobiliară Romania Sotheby’s International Realty, pentru suma de 880 de mii de dolari.