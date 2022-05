Ce s-a întâmplat după ce The New York Times a achiziționat Wordle: impactul celui mai popular joc la ora actuală

Achiziția Wordle de către New York Times pare să fi dat roade, cel puțin pe termen scurt. Ziarul a dezvăluit că a adăugat „zeci de milioane” de noi utilizatori în primul trimestru al anului 2022, datorită jocului de cuvinte de succes al lui Josh Wardle.

Acest lucru a condus la cel mai bun trimestru al companiei de până acum pentru adăugări de abonați la jocuri, iar mulți dintre acești jucători care au venit au rămas să încerce alte jocuri, conform The New York Times.

Creșterea a venit alături de un trimestru altfel puternic, care a inclus 387.000 de noi abonați digitali (inclusiv cei de la The Athletic). The Times a raportat o creștere la 9,1 milioane de abonați, veniturile digitale crescând cu 26%. Achizițiile au contribuit la reducerea profitului net al companiei la 4,7 milioane de dolari, față de 41,1 milioane de dolari, cu un an mai devreme.

Wordle e încă popular

Creșterea numărului de utilizatori nu este tocmai șocantă. Ziarul a cumpărat un joc extrem de popular în apogeul succesului său, iar această cerere a continuat pe tot parcursul trimestrului. Întrebarea, desigur, este dacă afacerea va merita sau nu pe termen lung. Nu este sigur dacă Wordle va rămâne senzația care a fost.

În timp ce cineva a venit cu o idee originală, o sumedenie de clone ce maschează tentative de îmbogățire rapidă nu au întârziat să apară. De această dată sunt ancorate în Wordle, un joc fascinant de simplu construit ca o aplicație web. Cu alte cuvinte, îl poți experimenta doar prin intermediul browserului de internet, indiferent dacă ești la laptop sau stai cu ochii în telefon. Nu se instalează.

Mai exact, Wordle este un joc la care ai șase șanse să ghicești un cuvânt de cinci litere din limba engleză și userul primește indicii pe parcurs despre ce litere a ghicit. Ți se indică dacă sunt pe poziția exactă sau dacă se găsesc în cuvânt, dar pe o altă poziție.