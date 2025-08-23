Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video

Apa Mării Negre a suferit o răcire semnificativă în ultimele zile, scăzând până la 15 grade în unele zone. Fenomenul, explicat de specialiști ca ”upwelling”, nu a împiedicat însă turiștii să se bucure de soare și de plajă, iar imaginile surprinse pe litoral arată plaje populate chiar și în condiții mai reci.

Fenomenul de ”upwelling” aduce apă rece din adâncuri

Potrivit specialiștilor, apa mării se va răci în perioada 21-23 august.

”O ușoară tendință de răcire a apei va fi resimțită începând cu ziua de joi, 21 august. Astfel, curenții marini vor aduce apă mai rece din adâncime spre țărm, iar temperatura apei va scădea de la 25°…26°C spre 19°…20°C (fenomen de upwelling)”, a transmis ”Meteoplus” pe pagina oficială de Facebook.

Profesorul Adrian Constantin, laureat al premiului Wittgenstein, a explicat pentru Libertatea că fenomenul de ”upwelling” presupune ridicarea apei reci din adâncuri, proces determinat de doi factori principali.

”O dată, e nevoie de un vânt destul de puternic de-a lungul coastei. Tipic la o coastă cum e cea a Mării Negre e briza, care vine dinspre mal spre mare și invers. Un al doilea factor e rotația Pământului. În cazul vântului care bate de-a lungul coastei, rotația Pământului face ca apa să se deplaseze cu 90 de grade la dreapta. Ca apa de suprafață să se deplaseze la dreapta, trebuie să fie apă care vine de jos și care este altfel decât cea de suprafață. Este mai sărată, mai rece și are mai mulți nutrienți”, a precizat el.

Turiștii nu se lasă intimidați

În ciuda răcirii apei, plajele din Eforie Nord rămân populate, după cum arată imaginile publicate pe pagina de Facebook ”Eforie Online”. Turiștii se bucură de vremea frumoasă și de mare, chiar dacă câțiva nori au fost prezenți dimineața. Reacțiile de pe rețelele sociale sunt diverse:

”S-a răcit apa acum? Așa spun la TV!”, a întrebat un internaut. ”Eee, s-a răcit! Nuu”, a răspuns altcineva. ”Chiar este gheață, te doare pielea în 5 minute; față de ieri (vineri în Jupiter), este gheață”, a scris un alt comentator.

Cum se resimte răcirea apei și prognoza pentru următoarele zile

Scăderea temperaturii apei nu pare să afecteze semnificativ turismul. Mulți vizitatori continuă să intre în mare și să se bucure de soare, iar temperaturile aerului rămân plăcute.

Specialiștii recomandă totuși prudență și atenție pentru cei sensibili la frig, deoarece apa rece poate provoca disconfort sau crampe musculare.

În perioada următoare, curenții marini vor continua să aducă apă mai rece spre țărm, iar temperaturile apei vor fluctua, menținând un climat specific fenomenului de upwelling pe litoralul românesc.