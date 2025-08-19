Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord

Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 13:36
de Daoud Andra

Ziua de 19 august a venit cu avertismente serioase pe litoralul românesc, acolo unde marea a devenit extrem de agitată. La Eforie Nord, turiștii au fost întâmpinați de steagul roșu arborat pe toate plajele, semn clar că scăldatul este strict interzis. Vântul puternic, valurile înalte și curenții formați aproape de țărm transformă apa într-un pericol real pentru oricine ar încerca să intre.

Avertismente ignorate și riscuri majore

Potrivit meteorologilor, vremea s-a răcorit față de ziua precedentă, cu temperaturi maxime cuprinse între 25 și 28 de grade și minime între 18 și 20 de grade. Cerul a fost parțial noros, cu averse și descărcări electrice trecătoare, iar vântul a suflat moderat, cu intensificări ce au atins 40-45 km/h.

Temperatura apei mării s-a menținut între 23 și 25 de grade, conform unei postări pe pagina de Facebook Meteo Plus. Chiar dacă valorile par plăcute, condițiile de la țărm au transformat înotul într-o activitate interzisă.

Sezonul estival aduce în fiecare an mii de turiști pe litoralul românesc, dornici să profite la maximum de zilele de concediu. Însă bucuria verii se transformă adesea în tragedie, atunci când avertismentele salvamarilor sunt trecute cu vederea.

„Una dintre cele mai frecvente este nerespectarea indicațiilor salvamarului. Atunci când este steagul roșu arborat, după cum știți, nimeni nu ține cont de acest lucru. Se intră în apă și se plătește cu viața. Cum s-a întâmplat acum două zile: au plătit trei persoane, într-o singură zi. De fapt, în câteva ore”, avertizează Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor din Eforie, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Weekendul trecut este dovada clară a pericolelor. Trei bărbați și-au pierdut viața după ce au ignorat steagul roșu. În disperare, turiștii aflați pe plajă au încercat să ajute echipele de salvare formând lanțuri umane, însă astfel de gesturi, oricât de impresionante, nu ar fi necesare dacă regulile ar fi respectate din start.

La Eforie Nord este ridicat steagul roșu

Statistici alarmante și lecții neînvățate

Conform salvamarilor, nu există o regulă strictă privind frecvența accidentelor, însă riscul este permanent.

„Într-un weekend depinde. Nu este bătut în cuie că într-un weekend o să se întâmple să moară trei persoane. Niciodată nu este ceva sigur. Dar statistica este că toți oamenii care vin pe litoral trebuie să intre în apă, indiferent cum ar fi starea mării și indiferent de pericole”, mai spune Gelu Vătămănescu.

Cu toate acestea, există câteva reguli de bază care pot face diferența dintre viață și moarte.

„Regulile simple ar fi să stai cât mai aproape de mal. Dacă intri până la geamandură, ești deja în pericol: o să-ți fie foarte greu să te întorci, poți fi tras în larg, și până ajunge salvamarul la tine să te ajute, trec secunde cruciale, care fac diferența între viață și moarte. Cu cât stai mai aproape de mal, cu atât ești mai în siguranță și salvamarul ajunge mai repede la tine”, subliniază șeful salvamarilor.

