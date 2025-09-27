Cum arată apartamentul din Iași care se închiriază cu 1.000 de euro pe lună? „Perfect pentru studenți”: Internauții nu sunt de acord

Un anunț imobiliar publicat recent pe internet, referitor la un apartament scos la închiriere în municipiul Iași, a generat un val de reacții și discuții aprinse în mediul online.

Proprietarul a stabilit un preț de chirie considerat de mulți utilizatori peste nivelul pieței, ceea ce a dus la sute de comentarii, ironii și dezbateri legate de situația actuală a pieței imobiliare.

Apartamentul, aflat într-o zonă centrală și promovat ca fiind complet mobilat și utilat, este prezentat ca o opțiune „gata de locuit”.

Cu toate acestea, suma solicitată lunar a stârnit uimire, mai ales prin comparație cu nivelul veniturilor din regiune. Mulți internauți au remarcat că tariful afișat este apropiat de cel practicat în orașe mari precum București sau Cluj-Napoca și chiar comparabil cu chirii din capitale europene.

Piața chiriilor din Iași, tot mai contestată

Cazul a adus din nou în atenția publică discuția despre costurile locuințelor în Iași. În ultimii ani, orașul universitar a cunoscut o creștere constantă a cererii de apartamente pentru închiriere, în special datorită numărului mare de studenți și a dezvoltării sectorului IT.

Presiunea suplimentară a dus la majorarea prețurilor, însă mulți consideră că unele anunțuri depășesc pragul normalității.

Reacțiile utilizatorilor au variat de la ironii legate de „luxul” prezentat în fotografiile anunțului, până la comparații cu veniturile medii din zonă.

În același timp, au existat și opinii care au apărat decizia proprietarului, subliniind că, într-o piață liberă, fiecare are dreptul să stabilească prețul pe care îl consideră corect.

Ce ecou a avut pe rețelele de socializare

Anunțul s-a răspândit rapid pe grupurile locale de Facebook și pe platforme de discuții, devenind un exemplu de „derapaj” al pieței imobiliare.

Mulți comentatori au afirmat că nivelul chiriei este greu de justificat în raport cu salariile câștigate în regiune. În schimb, alții au atras atenția că există persoane dispuse să plătească astfel de sume, mai ales dacă locuința este situată într-o zonă ultracentrală și oferă condiții moderne.

Specialiștii din domeniul imobiliar atrag atenția că, deși există anunțuri care par exagerate, prețurile reflectă, în general, echilibrul dintre cerere și ofertă.

Totuși, astfel de cazuri devin virale tocmai pentru că ilustrează discrepanțele dintre nivelul de trai și așteptările proprietarilor.

Discuțiile generate de acest anunț arată încă o dată sensibilitatea subiectului chiriilor în marile orașe, unde tinerii, studenții și familiile aflate în căutarea unei locuințe resimt presiunea financiară a prețurilor tot mai ridicate.