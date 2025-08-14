Toți românii care au un apartament în chirie sunt afectați. Ce trebuie să faci dacă ai un chiriaș cu datorii mari la întreținere

Dacă ai un apartament închiriat, trebuie să știi că legea din România te face, în ultimă instanță, responsabil pentru plata întreținerii și a utilităților, chiar dacă datoriile provin de la chiriaș. Asociația de proprietari sau furnizorii de utilități pot acționa direct împotriva ta pentru recuperarea sumelor restante, inclusiv prin executare silită. În lipsa unei gestionări corecte, te poți trezi cu blocarea conturilor, ipotecă legală pe apartament și chiar cu risc de pierdere a locuinței prin vânzare silită.

Ce pârghii are asociația de proprietari împotriva ta

Legea 196/2018 prevede clar că plata cotelor de întreținere revine întotdeauna proprietarului, indiferent dacă locuința este închiriată, dată în comodat sau utilizată în baza altui drept real. Asociația de proprietari poate percepe penalități de întârziere de până la 0,2% pe zi, aplicabile după 30 de zile de la scadență, fără a depăși suma datorată inițial.

Dacă restanțele depășesc 60 de zile, asociația poate acționa în instanță, scutită de taxa de timbru, și poate cere înscrierea unei ipoteci legale în cartea funciară. Hotărârea obținută este titlu executoriu, ceea ce permite urmărirea bunurilor tale pentru recuperarea datoriei. În cazuri extreme, locuința poate fi vândută silit, iar autoritățile locale au drept de preempțiune pentru transformarea acesteia în locuință socială.

Relația cu furnizorii de utilități și riscurile suplimentare

Chiar dacă facturile de apă, gaz sau energie sunt pe numele chiriașului, furnizorii pot acționa în instanță doar împotriva ta, ca proprietar, pentru neplata lor. Acțiunea poate fi demarată după 60 de zile de întârziere, iar notificarea este obligatorie. Legea interzice oprirea serviciilor întregului imobil pentru neplata de către un singur apartament, dar asta nu te scutește de executare silită individuală.

După ce achiți datoria, îți rămâne opțiunea de a recupera banii de la chiriaș. Cel mai eficient mod este să ai un contract de închiriere scris, înregistrat fiscal, care îți permite executarea silită pentru chiria restantă. Atenție însă: aceste titluri executorii nu acoperă automat și întreținerea, pentru care va fi nevoie de un proces separat.

Cum îți poți proteja interesele ca proprietar

Ca să reduci riscurile, include în contract clauze clare privind obligația chiriașului de a plăti întreținerea și utilitățile la timp, precum și penalități pentru întârziere. Solicită dovezi lunare de plată și, dacă apar restanțe, acționează rapid: notifică chiriașul, începe procedura de reziliere și pregătește-te să acoperi temporar datoriile, pentru a evita consecințele legale.

În cazul vânzării apartamentului, vei fi obligat să prezinți o adeverință de la asociația de proprietari care atestă plata la zi. Dacă există datorii, tranzacția se poate face doar dacă cumpărătorul acceptă preluarea lor în acte.

În concluzie, chiar dacă datoriile sunt ale chiriașului, răspunderea finală cade asupra ta. Un contract bine întocmit și monitorizarea atentă a plăților pot face diferența între o situație controlată și un blocaj financiar serios.