Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an

13 aug. 2025 | 09:42
de Mihai Liviu

Tehnologie, Știință & Digital
Congresul Statelor Unite va putea folosi tehnologiile de inteligență artificială dezvoltate de Anthropic, plătind pentru acest acces simbolica sumă de un dolar pe an. Acordul este parte dintr-o strategie mai amplă de integrare a AI-ului în activitatea instituțiilor federale, cu scopul de a accelera digitalizarea proceselor administrative și legislative.

Un parteneriat avantajos pentru ambele părți

Conform înțelegerii, pe lângă utilizarea la nivel instituțional, senatorii și deputații americani vor putea contracta individual serviciile Anthropic, beneficiind de reduceri semnificative. „Trebuie să adoptăm AI-ul pe scară largă în guvernul federal”, a declarat Josh Gruenbaum, comisarul Serviciului Federal de Achiziții, instituție responsabilă cu gestionarea contractelor publice din Statele Unite.

Pentru Anthropic, colaborarea reprezintă o oportunitate majoră de vizibilitate. Implementarea soluțiilor sale direct în structurile guvernamentale nu doar că îi oferă credibilitate, dar funcționează și ca un „laborator real” pentru testarea și perfecționarea tehnologiilor dezvoltate. Folosirea AI-ului în instituții publice permite companiei să obțină feedback de la utilizatori cu nevoi complexe și variate, ceea ce poate accelera procesul de îmbunătățire a produselor.

OpenAI a deschis drumul, Google urmează

Modelul de contract al Anthropic urmează pașii făcuți recent de OpenAI, care a oferit agențiilor guvernamentale americane acces la propriile soluții pentru aceeași sumă simbolică de un dolar pe an. În spatele acestei strategii se află o logică clară: o astfel de colaborare deschide ușa pentru contracte viitoare mult mai valoroase, odată ce AI-ul devine indispensabil în infrastructura birocratică a statului.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, Google se află în prezent în negocieri cu autoritățile americane pentru a încheia un acord similar. Dacă se concretizează, acest lucru ar putea duce la o competiție directă între cei trei mari furnizori de AI aprobați oficial pentru utilizarea în instituțiile federale: OpenAI, Anthropic și Google.

Cei lăsați pe dinafară

În prezent, guvernul american a decis că doar aceste trei companii pot implementa soluții de inteligență artificială în instituțiile statului. Alte platforme majore, precum Llama (Meta) și Grok (xAI), au fost excluse, cel puțin temporar, din lista furnizorilor autorizați.

Această selecție restrânsă reflectă atât nevoia de control și securitate a datelor în domeniul public, cât și dorința de a colabora cu furnizori care își pot asuma responsabilitatea respectării standardelor federale. Pentru companiile acceptate, însă, accesul la rețeaua guvernamentală americană este un avantaj uriaș, cu potențial de influență pe termen lung în politica de adoptare a AI-ului.

