07 aug. 2025
Iulia Kelt

OpenAI dă ChatGPT aproape pe degeaba acestor instituții. Ce implică noul parteneriat?
OpenAI oferă ChatGPT aproape gratuit acestor instituții / Foto: ilgmyzin/Unsplash

OpenAI face un pas strategic important pentru a se impune ca lider în furnizarea de soluții AI către instituțiile publice din Statele Unite.

Compania a semnat un acord cu Administrația Serviciilor Generale (GSA) a SUA pentru a oferi ChatGPT Enterprise agențiilor federale participante la un preț simbolic de doar 1 dolar pe an, per agenție, pentru următoarele 12 luni.

Inițiativa vine imediat după includerea oficială a OpenAI, Google și Anthropic pe lista furnizorilor aprobați de inteligență artificială pentru instituțiile civile din SUA.

Prin acest program, denumit Multiple Award Schedule (MAS), guvernul american poate accesa instrumente AI prin contracte pre-negociate, evitând astfel procesul birocratic de achiziție individuală pentru fiecare furnizor, scrie TechCrunch.

Pachet extins și resurse dedicate pentru funcționarii publici

Pe lângă accesul la versiunea enterprise a ChatGPT, OpenAI oferă și posibilitatea utilizării nelimitate a modelelor sale avansate pentru o perioadă suplimentară de 60 de zile.

În plus, angajații federali vor beneficia de instruire personalizată și vor putea participa la o comunitate dedicată utilizatorilor guvernamentali, unde vor avea acces la ghiduri de inițiere și suport tehnic specific.

Scopul declarat al companiei este de a sprijini agențiile guvernamentale în integrarea eficientă și responsabilă a AI în procesele lor interne.

Mișcarea are loc într-un context în care guvernul federal adoptă o abordare precaută, punând accent pe protecția datelor sensibile și evitarea oricărui risc de expunere necontrolată a informațiilor în cadrul procesului de antrenare a modelelor AI.

OpenAI nu a oferit detalii tehnice cu privire la infrastructura de securitate implementată, însă GSA a confirmat că prioritățile includ menținerea controlului strict asupra datelor, inclusiv prin posibile implementări în cloud privat sau infrastructură locală (on-premise).

Ofensiva AI sub administrația Trump: eficiență și control ideologic

Oferta extrem de accesibilă a OpenAI vine la scurt timp după publicarea unui plan național privind dezvoltarea inteligenței artificiale de către administrația Trump.

Documentul prevede investiții semnificative în infrastructura digitală și extinderea utilizării AI în administrație, însă impune totodată restricții asupra utilizării așa-numitei „AI woke”, modele care nu respectă criteriul neutralității ideologice, potrivit noilor cerințe executive.

În acest context politic tensionat, colaborarea dintre OpenAI și guvernul federal ridică întrebări privind modul în care compania va răspunde acestor directive și dacă va fi nevoie să își adapteze modelele pentru a rămâne eligibilă în cadrul programelor guvernamentale.

Deși alte companii precum Google sau Anthropic au fost de asemenea incluse pe lista furnizorilor autorizați, nu este clar dacă vor adopta o strategie de preț similară. Reprezentanții GSA au încurajat și alți furnizori americani de tehnologie să urmeze exemplul OpenAI și să colaboreze activ cu autoritățile.

Acordul ar putea marca un punct de cotitură în modul în care inteligența artificială este adoptată și reglementată în cadrul administrației publice din SUA, într-o perioadă în care presiunea de a moderniza serviciile guvernamentale este mai mare ca oricând

