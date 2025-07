Tot mai mulți adolescenți își fac confidențe inteligenței artificiale, iar specialiștii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor reale

O tendință globală îngrijorătoare prinde contur în rândul adolescenților: tot mai mulți tineri încep să folosească aplicații de inteligență artificială ca pe niște „prieteni virtuali” cărora le împărtășesc gânduri intime, frământări sau chiar secrete. Deși la prima vedere pare o formă inofensivă de explorare digitală, experții în sănătate mintală avertizează că astfel de interacțiuni pot avea consecințe grave, mai ales în rândul celor vulnerabili emoțional, notează AFP.

Această evoluție tehnologică a dat naștere unei noi forme de atașament: relația dintre adolescent și „companionul AI” – o interfață digitală, deseori prietenoasă și empatică, creată să ofere conversații personale non-stop. Platforme precum Replika, Character.AI sau Nomi sunt deja populare, iar potrivit unui studiu recent realizat în Statele Unite, peste 70% dintre adolescenți au apelat măcar o dată la astfel de aplicații, iar mai bine de jumătate o fac lunar sau chiar mai des. Tendința este vizibilă și în Europa și Asia, în special în rândul tinerilor care simt că nu pot vorbi liber cu familia sau prietenii din viața reală.

Specialiștii atrag atenția că adolescenții care utilizează frecvent aceste instrumente ajung adesea să dezvolte o formă de dependență emoțională față de AI. În loc să își cultive abilitățile de comunicare cu alți oameni, aceștia preferă răspunsurile rapide, personalizate și nonjudicative ale roboților conversaționali.

Problema devine și mai gravă atunci când interacțiunile alunecă în zone periculoase. Unele dintre aceste platforme nu au filtre suficiente pentru a preveni conversații cu conținut sexual, stereotipuri toxice sau sfaturi riscante care pot afecta comportamentul tinerilor. Au existat cazuri documentate în care adolescenți au primit „susținere” în gânduri autodistructive, iar cel puțin un incident tragic a fost raportat: un băiat de 14 ani s-ar fi sinucis după ce a format un atașament profund față de un astfel de „prieten” virtual.

🧵New research: AI companions are becoming increasingly popular with teens, despite posing serious risks to adolescents, who are developing their capacity for critical thinking & social/emotional regulation. Out today is our research that explores how & why teens are using them👇 pic.twitter.com/Xiw74XjxA3

— Common Sense Media (@CommonSense) July 16, 2025