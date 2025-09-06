Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea

Aerul din baie joacă un rol foarte important în prevenirea apariției mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. Mulți oameni cred că lăsarea ferestrei deschise pe timpul nopții este o soluție simplă și eficientă pentru a scăpa de umezeală, însă acest obicei poate avea efecte contrare. De fapt, aerisirea necorespunzătoare poate favoriza acumularea de umezeală în pereți și rosturi, ceea ce creează un mediu ideal pentru mucegai. Află cum să eviți aceste greșeli și cum să aerisești corect baia pentru a menține un mediu sănătos în locuință.

Greșeli frecvente în aerisirea băii

În multe gospodării, aerisirea regulată a băii face parte din rutina zilnică. Indiferent dacă se folosește metoda de rabatare a ferestrei sau aerisirea scurtă și intensă prin deschiderea completă a ferestrei, oamenii consideră că aerul proaspăt rezolvă problema. Totuși, nu toate metodele sunt la fel de eficiente. În special în baie, unde umezeala se acumulează rapid după duș, greșelile sunt frecvente și pot avea efecte asupra sănătății.

După duș, aerul din baie devine cald și foarte umed. Dacă nu se deschide complet fereastra imediat după duș, umezeala se poate fixa în pereți și în rosturi. Această situație creează un mediu perfect pentru dezvoltarea mucegaiului. În băile mici sau fără fereastră, este recomandat să folosești suplimentar un ventilator sau un dezumidificator pentru a reduce riscul.

De ce nu este indicat să aerisești baia pe timpul nopții

Mulți cred că deschiderea ferestrei pe timpul nopții ajută la prevenirea mucegaiului. Realitatea este însă diferită. Lăsarea unei ferestre rabatate pentru mai multe ore pe timpul nopții permite pierderea căldurii din cameră, ceea ce duce la răcirea pereților și a structurilor din baie. Această scădere a temperaturii reduce circulația aerului și poate provoca acumularea mai mare de umezeală decât înainte.

În plus, dacă temperatura exterioară scade peste noapte, aerul umed din baie poate pătrunde în pereți. Aceasta crește riscul de condens și favorizează apariția mucegaiului. În loc să lași fereastra deschisă noaptea, este mai bine să elimini umezeala rapid după duș și să aerisești baie în timpul zilei, când temperatura este mai ridicată și circulația aerului este mai bună.

Cum să aerisești corect baia

Cea mai bună practică este să deschizi complet fereastra imediat după duș și să asiguri aer proaspăt în mod regulat pe parcursul zilei. Iarna, fereastra ar trebui să rămână deschisă aproximativ 5-10 minute, iar vara acest timp poate fi dublat. Această metodă asigură o circulație optimă a aerului, permițând evacuarea umezelii și prevenind apariția mucegaiului.

Dacă baia este mică sau nu are fereastră, un dezumidificator poate fi foarte util pentru menținerea unui nivel constant de umiditate. Aceasta este o soluție eficientă mai ales în camerele cu ventilare redusă.

Cea mai eficientă soluție de aerisire a băii

Metoda aerisirii rapide, adică deschiderea completă a ferestrei pentru câteva minute, este mai eficientă și mai economică decât lăsarea ferestrei în poziție înclinată pentru perioade lungi. Deși ferestrele rabatate par practice, în camerele cu umiditate ridicată este mai bine să eviți această abordare și să alegi aerisirea intensă și completă. Astfel, aerul umed se elimină rapid, iar pereții rămân uscați.