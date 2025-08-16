Ultima ora
Aerisirea corectă a casei vara: Cât timp să ții geamurile deschise pentru sănătate și confort

Aerisirea corectă a casei vara: Cât timp să ții geamurile deschise pentru sănătate și confort

Pe timp de vară, menținerea unui climat plăcut în locuință depinde de câteva obiceiuri simple, printre care se numără și aerisirea corectă a camerelor. Deschiderea geamurilor pentru câteva minute poate face diferența dintre o casă sufocantă și una răcoroasă și primitoare. Totuși, nu durata lungă de timp în care geamurile rămân deschise garantează un schimb eficient de aer, ci dimpotrivă: reprizele scurte și intense sunt cele mai recomandate.

În plus, contează foarte mult și momentul zilei ales pentru aerisire, deoarece aerul de afară nu are mereu aceeași calitate și aceeași temperatură. Dacă lași ferestrele deschise toată ziua, există riscul ca locuința să se supraîncălzească, iar dacă folosești și un aparat de aer condiționat, acesta va funcționa neîntrerupt, consumând mai mult curent și uzându-se mai repede. Specialiștii atrag atenția că un program corect de aerisire și câteva trucuri simple pot îmbunătăți semnificativ confortul și sănătatea celor care locuiesc în casă.

Cât timp să ții geamurile deschise vara

Vara, geamurile trebuie deschise pentru perioade scurte, dar eficiente. În loc să lași aerul să circule ore întregi, este mai util să faci aerisiri intense, de două ori pe zi, câte 5 până la 10 minute. Acest interval este suficient pentru a permite un schimb complet de aer în locuință.

Vezi și:
De ce să nu-ți aerisești casa la prânz pe caniculă. Greșeala pe care mulți o fac

Metoda recomandată este aerisirea transversală – adică deschiderea simultană a două ferestre aflate pe laturi opuse. În felul acesta, curentul creat evacuează rapid aerul stătut și îl înlocuiește cu aer proaspăt.

Dacă ferestrele rămân deschise prea mult timp, mai ales în zilele caniculare, aerul cald pătrunde constant în camere, ridicând temperatura și creând un disconfort accentuat. În plus, dacă aparatul de aer condiționat este pornit, acesta va pierde eficiența, va consuma mai multă energie și se va uza mai repede.

Momentele ideale pentru aerisire

La fel de important ca durata este și momentul ales pentru aerisire. Vara, cele mai bune perioade sunt dimineața devreme și seara târziu, atunci când temperaturile sunt mai scăzute, iar aerul este mai proaspăt.

Între orele 12:00 și 17:00, ferestrele ar trebui să rămână închise. În această parte a zilei, aerul de afară este foarte cald, iar dacă intră în casă, creează un efect de seră. În loc să răcorești locuința, o încălzești și mai mult.

Dacă resimți nevoia de aer proaspăt în acest interval, specialiștii recomandă să folosești ventilatoare sau sisteme de ventilație controlată, care pot menține un flux de aer constant fără a ridica temperatura.

Trucuri care îmbunătățesc aerisirea

Pe lângă alegerea momentului și a duratei aerisirii, există câteva trucuri care pot face diferența în menținerea confortului termic:

  • Aerisirea încrucișată: deschiderea ferestrelor din zone opuse ale locuinței pentru a crea un curent natural.
  • Ferestrele din zone umbrite: deschide doar geamurile unde soarele nu bate direct, pentru a limita pătrunderea aerului fierbinte.
  • Ventilatoarele: de tavan sau de podea, acestea nu răcesc aerul, dar îl pun în mișcare, creând o senzație de prospețime.
  • Protecția împotriva razelor solare: jaluzelele, draperiile opace sau rulourile exterioare sunt esențiale mai ales în camerele orientate spre sud și vest, unde soarele bate cel mai tare.

Un alt aspect important este întreținerea echipamentelor. Curățarea periodică a filtrelor de aer condiționat previne acumularea de praf și bacterii, iar folosirea senzorilor de calitate a aerului sau a dezumidificatoarelor ajută la menținerea unui climat sănătos. Aceste măsuri contribuie la prevenirea apariției mucegaiului și la îmbunătățirea confortului locatarilor.

