Cum a reușit să supraviețuiască 25 de ani The Sims, simulatorul de viață virtuală care a cucerit lumea jocurilor video

The Sims, lansat în anul 2000, a devenit un fenomen global, deși inițial nici măcar creatorii săi nu credeau în succesul acestuia. Will Wright, mintea din spatele jocului, a propus ideea unui „simulator de viață” care imita o casă de păpuși virtuală — un concept care, la acea vreme, părea greu de vândut. În mod surprinzător, publicul a iubit libertatea de exprimare pe care o oferea jocul, iar restul este istorie.

De la o idee refuzată la un succes global

Când Will Wright a prezentat conceptul unui simulator de viață unde jucătorii puteau crea personaje, să le gestioneze viețile și să le construiască locuințe, superiorii lui au fost sceptici. Cine ar fi dorit un astfel de joc? Răspunsul: milioane de oameni. The Sims s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai bine vândute serii de jocuri din toate timpurile, cu peste 85 de milioane de jucători la nivel global doar pentru cea mai recentă versiune, The Sims 4.

Ce a făcut ca acest joc să aibă o atracție de masă? Spre deosebire de jocurile clasice, The Sims nu avea un obiectiv fix. Jucătorii puteau construi și personaliza locuințe, gestiona relații sau chiar tortura personajele lor virtuale. De exemplu, faimosul truc de a „încărca” un Sim într-o piscină și de a-i elimina scara a devenit rapid un meme popular, scrie BBC.

O comunitate puternică și creativă

Succesul pe termen lung al jocului nu se datorează doar mecanicii de bază, ci și comunității loiale de Simmers, care contribuie cu mii de modificări – sau „mods” – pentru a personaliza experiența. De la trăsături de personalitate complexe la modificări vizuale, aceste add-on-uri au extins durata de viață a jocului.

Jesse, cunoscută sub numele de Plumbella, explică că această colaborare creativă este esențială pentru succesul jocului. „Ia ceva, personalizează-l și împreăță-l cu ceilalți Simmers. Este fascinant să vezi cum fiecare vine cu idei noi”, spune ea.

Diversitate și incluziune într-un mediu virtual

Un alt motiv pentru care The Sims a rămas relevant este includerea diversității. Chiar de la lansare, jocul permitea relații între persoane de același sex, un lucru rar în industria gamingului la acea vreme. Mollie, cunoscută ca TheEnglishSimmer, consideră că dezvoltatorii Maxis au fost lideri în reprezentarea diversității. „A fost o platformă unde mi-am spus poveștile și am găsit oameni care se regăsesc în ele”, afirmă ea.

Totuși, jocul nu a fost lipsit de critici. Amira, cunoscută ca Xmiramira, a creat un pachet de tonuri de piele personalizate pentru The Sims 4 din cauza lipsei de opțiuni reprezentative. Acest pachet a fost ulterior integrat oficial în joc.

Provocări și controverse

De-a lungul anilor, The Sims a fost criticat pentru lipsa opțiunilor de accesibilitate pentru jucătorii cu dizabilități. Zoe Delahunty-Light de la Eurogamer atrage atenția asupra faptului că multe dintre caracteristicile inovatoare, cum ar fi relațiile poliamoroase, au fost inițial create de modderi gratuit, dar au fost ulterior monetizate de dezvoltatori.

Lecții dincolo de gaming

Pe lângă divertisment, The Sims a devenit o platformă de educație culturală și socială. Jesse subliniază că jocul poate ajuta jucătorii să exploreze și să înceleagă experiențele altor culturi. „Este o modalitate excelentă de a învăța și de a accepta diferențele”, spune ea.

Un viitor promițător

Cu toate că provocările nu lipsesc, The Sims continuă să evolueze. Maxis discută implementarea de noi funcții de accesibilitate, iar comunitatea de Simmers rămâne implicată activ în extinderea universului jocului. La 25 de ani de la lansare, The Sims nu doar că a supraviețuit, dar a devenit un simbol al creativității și incluziunii în lumea gamingului.