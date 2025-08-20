Cum a anticipat filmul „Red Eye”, cu Cillian Murphy, tendințele cinematografice moderne. Motive ca să te uiți la „Zborul de noapte”

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025
de Iulia Kelt

Lansat pîn 2005, filmul „Red Eye” („Zbor de noapte”) rămâne, la 20 de ani distanță, unul dintre cele mai compacte și eficiente thrillere realizate de Wes Craven.

Într-o perioadă în care filmele de studio rareori coborau sub pragul de două ore, „Red Eye” se remarca printr-o durată de doar 86 de minute (77 de minute fără genericul de final), ceea ce îl face cu adevărat deosebit.

„Zbor de noapte”, un thriller intens în mai puțin de 90 de minute

Această concizie îl face să pară o excepție atât pentru anii 2000, cât și pentru prezent, unde producțiile de cinema tind să devină tot mai lungi, mai ales blockbusterele.

Intriga filmului este simplă, dar puternică. Lisa (Rachel McAdams), manager de hotel, îl întâlnește pe Jackson (Cillian Murphy) într-un zbor de noapte.

Farmecul aparent al bărbatului se transformă rapid într-o amenințare: el îi cere să modifice rezervarea unei camere, astfel încât o țintă politică să fie mai vulnerabilă la un atac.

Dacă refuză, viața tatălui ei este pusă în pericol. Tensiunea se acumulează pe parcursul zborului, filmul împărțindu-se în trei segmente clare: introducerea din aeroport, confruntarea intensă din avion și finalul exploziv după aterizare.

Interpretări absolut remarcabile și stil regizoral eficient

Succesul filmului se datorează și distribuției. Rachel McAdams venea după succesele din „Mean Girls”, „The Notebook” și „Wedding Crashers”, iar Cillian Murphy tocmai își consolidase reputația prin „Batman Begins” și urma să joace în „Breakfast on Pluto”, informează Polygon.

Dinamica dintre cei doi actori este atât de captivantă încât publicul nu simte nevoia unor explicații suplimentare sau a unor subploturi complicate.

Wes Craven, cunoscut mai ales pentru „Scream” și alte filme horror, adoptă aici un ton diferit: o atmosferă mai luminoasă, dar cu accente vizuale subtile care sugerează permanent pericolul.

Focalizarea camerei, care uneori lasă unul dintre actori ușor neclar, accentuează ruptura dintre aparența romantică și tensiunea reală.

Scenariul funcționează ca un „two-hander” modern, cu accent pe dialog și pe perspectiva protagonistei. Această structură minimalistă, apropiată de ritmul filmelor noir din anii ’40-’50, oferă o senzație de intensitate continuă și menține suspansul până la final.

Ce moștenire lasă „Red Eye” în urmă

Două decenii mai târziu, „Red Eye” este privit ca o producție care a anticipat cererea actuală pentru filme scurte și intense, asemănătoare cu episoadele de seriale premium.

Într-o perioadă aparte în care platformele de streaming măsoară succesul în minute vizionate, lungimea redusă a filmului îl face surprinzător de actual.

Deși nu a revoluționat genul, „Red Eye” rămâne o demonstrație de eficiență narativă și regizorală. Este dovada că un thriller nu are nevoie de o durată extinsă pentru a lăsa o impresie puternică, confirmând talentul lui Craven într-una dintre ultimele sale reușite majore.

În cazul în care te întrebai, poți vedea filmul pe Netflix.

