Cum a ajuns Mirabela Dauer în mijlocul unui scandal uriaș. Deși are aproape 80 de ani, artista încă urcă pe scenă, dar un moment atât de jignitor nu a întâmpinat niciodată în cariera sa

O carieră artistică de o longevitate remarcabilă, construită pe talent și dedicare, poate fi pusă la încercare de un singur moment neașteptat. Mirabela Dauer, o artistă de o longevitate impresionantă, continuă să urce pe scenă, chiar și la o vârstă înaintată. Cunoscută și apreciată de publicul de toate vârstele, cântăreața a trăit recent un moment neplăcut în timpul unui spectacol, un incident care a ajuns rapid în atenția publicului, stârnind un val de reacții negative. Situația a afectat-o profund pe artistă, care a mărturisit, prin intermediul avocatei sale, că un astfel de moment jignitor nu a mai întâmpinat niciodată în cariera sa.

Incidentul de la o terasă, filmat și distribuit online

Momentul neplăcut a avut loc în urmă cu câteva zile, în timpul unei prestații artistice la o terasă. Imaginile cu Mirabela Dauer împingând un bărbat au devenit virale, iar reacția publicului nu a întârziat să apară. În urma incidentului, cântăreața a fost aspru criticată și „pusă la zid” de internauți, care au condamnat gestul său.

Artista, vizibil afectată, a decis să nu reacționeze direct, lăsând avocata sa, Katia Cicală, să facă primele declarații. Potrivit acesteia, Mirabela Dauer suferă enorm din cauza jignirilor apărute în mediul online și a prejudiciului de imagine.

„Mirabela este extrem de afectată dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită”, a declarat Katia Cicală pentru Spynews.ro.

O reacție de apărare, susținută de avocata artistei

Avocata a apărat gestul artistei, apreciindu-l ca fiind unul de apărare. Katia Cicală a ținut să sublinieze contextul incidentului și particularitățile artistei.

„Eu apreciez că gestul pe care Mirabela Dauer l-a făcut a fost, cumva, în apărarea ei, în sensul că aș vrea să se gândească toată lumea, în special cei care condamnă acest gest, să se gândească la faptul că ea este o persoană mică de înălțime, este o persoană care are o anumită vârstă și care se afla într-un moment în care își exercita profesia”, a mai spus avocata.

Katia Cicală a oferit detalii despre comportamentul bărbatului, menționând că nu a fost o întâmplare izolată. Avocata artistei a mărturisit că „domnul” cu pricina „se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase.”

De ce a avut loc incidentul? Detalii din spatele scenei

Avocata a detaliat comportamentul bărbatului, susținând că acesta a șicanat-o pe artistă pe toată durata serii.

„Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare,” a mai spus Katia Cicală.

Avocata a descris reacția Mirabelei Dauer ca fiind una firească, cauzată de teamă.

„Din punctul nostru de vedere, a fost o reacție firească a unei femei aflate fără apărare, într-un moment în care i s-a făcut teamă. Putea foarte bine să o grămădească, să o lovească, să o deranjeze cumva. Noi apreciem că gestul dânsei nu a fost nicidecum exagerat, dimpotrivă, oamenii ar trebui să se gândească și la domnul respectiv, care, pe lângă faptul că este tânăr, este înalt, dublu față de Mirabela, ar fi putut măcar să ceară scuze ulterior, în loc să filmeze și să împrăștie pe rețelele de social media,” a mai precizat apărătoarea artistei.

Un alt aspect menționat de avocată a fost cel legat de reacția publicului feminin, considerată de Katia Cicală drept „curioasă”.

„Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât,” a spus ea.

Deși a suferit un „prejudiciu de imagine”, Mirabela Dauer a luat decizia de a nu acționa din punct de vedere legal împotriva celor care au jignit-o.