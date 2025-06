Mirabela Dauer, audiată la DNA din cauza unui loc de veci. Ce a transmis artista, după ce a ajuns în vizorul procurorilor: „Mi l-am dorit pentru ca acei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, o lumânare”

Cântăreața Mirabela Dauer urmează să fie audiată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în cadrul unui nou dosar care îl vizează pe generalul în rezervă Cătălin Zisu, fost comandant al Logisticii Armatei. Acesta este cercetat pentru fapte de corupție, după ce ar fi concesionat ilegal locuri de veci în Cimitirul Militar Ghencea unor persoane care nu îndeplineau criteriile legale.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, ancheta vizează suspiciuni potrivit cărora generalul Zisu, prin intermediul subordonaților săi, ar fi acordat locuri de veci în mod preferențial pentru rude și apropiați, printre beneficiari figurând și artista Mirabela Dauer. Aceasta ar fi primit un loc de veci în baza unei astfel de concesiuni.

Generalul Zisu a fost deja audiat de procurorii militari ai DNA, iar măsura controlului judiciar care îl vizează a fost extinsă în contextul noilor acuzații. El fusese anterior pus sub acuzare pentru modul în care a extins lucrările în cadrul Cimitirului Militar Ghencea, existând suspiciuni de corupție și în acel caz.

Într-o primă reacție publică, Mirabela Dauer a declarat că a dorit locul de veci nu pentru sine, ci pentru ca cei care au iubit-o „să aibă unde să-i lase o floare sau o lumânare”. Artista a subliniat că locul a fost obținut în baza unei concesiuni legale și plătite, nu cerșit, și s-a arătat „șocată și mâhnită” că este citată la DNA pentru a oferi explicații. Ea a precizat că este pentru prima dată când este nevoită să se prezinte în fața procurorilor într-un astfel de context.

Ancheta este în curs de desfășurare, iar DNA urmează să stabilească dacă au fost comise nereguli în procesul de atribuire a locurilor de veci din cimitirul militar.

„Mi-am dorit un loc de veci — nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. O dorință tăcută de liniște pentru ce va fi după plecarea spre lumea mai bună

Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație. Pentru prima dată în viața mea, m-am văzut chemată la DNA.

Nu pentru o vină, ci pentru o presupunere. Nu pentru o faptă, ci pentru o neînțelegere. Și tot ce simt e o durere surdă și o umilință care nu mi se cuvin. Sunt mâhnită și indignată și aleg astăzi să mă adresez vouă, cei care m-ați susținut întotdeauna cu dragoste și respect.

Am aflat cu stupoare că un gest simplu, profund omenesc, venit din partea unei persoane care a iubit artiștii toată viața și care s-a dedicat sprijinirii lor, a fost transformat într-un motiv de suspiciune. Faptul că mi-a fost oferit, cu toată inima, un loc de veci, UN LOC DE VECI, dragii mei – un simbol al grijii și al prețuirii față de artist, nu un favor, nu un câștig – a fost suficient pentru a fi chemată la DNA.

Este revoltător! Este dureros să trăiești într-o lume în care omenia, recunoștința și respectul față de artă devin subiecte de anchetă. Nu am cerut nimic, nu am luat nimic cu forța – mi s-a oferit, cu drag, un loc liniștit pentru atunci când nu voi mai fi. Atât. Nimic mai mult.

Mă doare că trebuie să îmi apăr demnitatea pentru un gest care ar trebui să fie înțeles prin prisma valorilor umane, nu a suspiciunilor birocratice. Artiștii acestei țări merită recunoștință, nu umilință. Merită sprijin, nu anchete.

Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături, care cunosc omul din spatele numelui și care înțeleg că arta nu se judecă, ci se respectă. Mulțumesc și respect este ceea ce îi transmit generalului Cătălin Zisu. Și încă ceva – adevărul iese întotdeauna la suprafață, să nu uiți!

Vă îmbrățișez! Cu tristețe, dar cu fruntea sus, Mirabela Dauer.”