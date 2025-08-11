Cultura românească între susținere reală și concurență neloială din partea statului: Cultura ca pilon social și economic

Anca Lupeș, fondatoarea conferinței Mastering the Music Business și una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală românească, lansează un avertisment ferm: statul român subminează piața evenimentelor private prin organizarea de spectacole cu artiști de top, finanțate din bani publici și cu acces gratuit. Într-un interviu acordat HotNews.ro, aceasta explică de ce consideră că astfel de practici creează o concurență neloială și afectează direct operatorii privați, deja împovărați de taxe și impozite ridicate.

Evenimente publice gratuite versus efortul organizatorilor privați

În viziunea Ancăi Lupeș, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă industria muzicală este nepăsarea clasei politice față de cultură. Ea subliniază că, în timp ce operatorii privați trebuie să își acopere costurile din bilete și sponsorizări, entitățile publice organizează concerte gratuite cu artiști consacrați, plătiți din bugete locale sau naționale.

Un exemplu recent este Ziua Timișoarei, unde au fost invitați Mika și James Bay, nume internaționale de mare rezonanță, într-un eveniment fără taxă de intrare. „Noi trebuie să vindem bilete pentru a acoperi cheltuielile. Statul, pe de altă parte, are finanțare garantată și aduce aceiași artiști pe care noi ar trebui să-i promovăm pe piața privată. Asta înseamnă concurență neloială”, punctează Lupeș.

Problema se agravează în contextul fiscal actual: peste 50% din prețul unui bilet de concert ajunge la stat sub formă de taxe și impozite, ceea ce reduce marjele de profit și capacitatea organizatorilor privați de a investi în producții de amploare.

Anca Lupeș nu vorbește doar din perspectiva unui profesionist din industria muzicală, ci și ca activist cultural. Ea insistă că arta și cultura sunt esențiale pentru coeziunea socială și pentru formarea unei societăți democratice. „Atunci când investim în cultură, investim în noi înșine. Arta nu este un lux, ci un element strategic pentru dezvoltarea unei societăți libere și echilibrate”, afirmă ea.

De asemenea, subliniază necesitatea unui sprijin constant pentru artiștii locali, nu doar aplauze ocazionale sau proiecte punctuale. În opinia sa, cultura trebuie să fie accesibilă și prezentă în viața de zi cu zi, nu rezervată doar marilor orașe sau evenimentelor elitiste. Proiecte precum Mastering the Music Business demonstrează că investiția în educația profesională și în platforme de networking poate deschide uși pentru artiști români către scene internaționale precum Glastonbury sau Sziget.

Lupeș mai atrage atenția și asupra importanței colaborării între domenii culturale și generații, pentru a depăși fragmentarea actuală și pentru a valorifica potențialul uriaș al creativității românești.

Egalitate de șanse și susținerea vocilor feminine în industrie

O parte importantă a mesajului său privește egalitatea de șanse, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea femeilor în industria muzicală. Anca Lupeș recunoaște că, în prima parte a carierei, statutul de femeie a privat-o de anumite promovări profesionale, dar și-a găsit drumul prin antreprenoriat și implicare directă.

Programe precum Women In Music oferă mentorat și sprijin tinerelor aflate la început de drum, nu pentru a crea o separare între femei și bărbați, ci pentru a construi un cadru de colaborare echitabilă. „Femeile trebuie să își ia soarta în propriile mâini și să se facă auzite în toate domeniile, inclusiv în muzică”, spune ea.

În plus, Lupeș atinge și subiecte sensibile precum violența de gen și rolul educației în schimbarea mentalităților. Ea pledează pentru programe care să învețe mamele cum să își educe fiii în spiritul respectului față de femei, considerând că schimbarea reală începe din familie.

Mesajul final al Ancăi Lupeș este clar: cultura nu se face cu resturi de buget sau măsuri de formă, ci cu investiții consecvente, respect și implicare. Într-o lume marcată de polarizare și crize, arta rămâne una dintre puținele forțe capabile să aducă oamenii împreună, iar artiștii locali au nevoie de sprijin real pentru a-și continua misiunea.