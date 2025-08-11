Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 15:43
de Ozana Mazilu

Cultura românească între susținere reală și concurență neloială din partea statului: Cultura ca pilon social și economic

ENTERTAINMENT
Cultura românească între susținere reală și concurență neloială din partea statului: Cultura ca pilon social și economic
Anca Lupeș acuză concurență neloială din partea statului în industria muzicală

Anca Lupeș, fondatoarea conferinței Mastering the Music Business și una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală românească, lansează un avertisment ferm: statul român subminează piața evenimentelor private prin organizarea de spectacole cu artiști de top, finanțate din bani publici și cu acces gratuit. Într-un interviu acordat HotNews.ro, aceasta explică de ce consideră că astfel de practici creează o concurență neloială și afectează direct operatorii privați, deja împovărați de taxe și impozite ridicate.

Anca Lupeș. FOTO: Cristina Oltean/HotNews

Evenimente publice gratuite versus efortul organizatorilor privați

În viziunea Ancăi Lupeș, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă industria muzicală este nepăsarea clasei politice față de cultură. Ea subliniază că, în timp ce operatorii privați trebuie să își acopere costurile din bilete și sponsorizări, entitățile publice organizează concerte gratuite cu artiști consacrați, plătiți din bugete locale sau naționale.

Un exemplu recent este Ziua Timișoarei, unde au fost invitați Mika și James Bay, nume internaționale de mare rezonanță, într-un eveniment fără taxă de intrare. „Noi trebuie să vindem bilete pentru a acoperi cheltuielile. Statul, pe de altă parte, are finanțare garantată și aduce aceiași artiști pe care noi ar trebui să-i promovăm pe piața privată. Asta înseamnă concurență neloială”, punctează Lupeș.

Vezi și:
Summer Well 2025, un festival complet: muzică, tehnologie și experiențe memorabile
Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații

Problema se agravează în contextul fiscal actual: peste 50% din prețul unui bilet de concert ajunge la stat sub formă de taxe și impozite, ceea ce reduce marjele de profit și capacitatea organizatorilor privați de a investi în producții de amploare.

Anca Lupeș nu vorbește doar din perspectiva unui profesionist din industria muzicală, ci și ca activist cultural. Ea insistă că arta și cultura sunt esențiale pentru coeziunea socială și pentru formarea unei societăți democratice. „Atunci când investim în cultură, investim în noi înșine. Arta nu este un lux, ci un element strategic pentru dezvoltarea unei societăți libere și echilibrate”, afirmă ea.

De asemenea, subliniază necesitatea unui sprijin constant pentru artiștii locali, nu doar aplauze ocazionale sau proiecte punctuale. În opinia sa, cultura trebuie să fie accesibilă și prezentă în viața de zi cu zi, nu rezervată doar marilor orașe sau evenimentelor elitiste. Proiecte precum Mastering the Music Business demonstrează că investiția în educația profesională și în platforme de networking poate deschide uși pentru artiști români către scene internaționale precum Glastonbury sau Sziget.

Lupeș mai atrage atenția și asupra importanței colaborării între domenii culturale și generații, pentru a depăși fragmentarea actuală și pentru a valorifica potențialul uriaș al creativității românești.

Egalitate de șanse și susținerea vocilor feminine în industrie

O parte importantă a mesajului său privește egalitatea de șanse, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea femeilor în industria muzicală. Anca Lupeș recunoaște că, în prima parte a carierei, statutul de femeie a privat-o de anumite promovări profesionale, dar și-a găsit drumul prin antreprenoriat și implicare directă.

Programe precum Women In Music oferă mentorat și sprijin tinerelor aflate la început de drum, nu pentru a crea o separare între femei și bărbați, ci pentru a construi un cadru de colaborare echitabilă. „Femeile trebuie să își ia soarta în propriile mâini și să se facă auzite în toate domeniile, inclusiv în muzică”, spune ea.

În plus, Lupeș atinge și subiecte sensibile precum violența de gen și rolul educației în schimbarea mentalităților. Ea pledează pentru programe care să învețe mamele cum să își educe fiii în spiritul respectului față de femei, considerând că schimbarea reală începe din familie.

Mesajul final al Ancăi Lupeș este clar: cultura nu se face cu resturi de buget sau măsuri de formă, ci cu investiții consecvente, respect și implicare. Într-o lume marcată de polarizare și crize, arta rămâne una dintre puținele forțe capabile să aducă oamenii împreună, iar artiștii locali au nevoie de sprijin real pentru a-și continua misiunea.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Codin Maticiuc a vorbit pentru prima dată despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile”
Codin Maticiuc a vorbit pentru prima dată despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile”
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților
La fel ca David Popovici, și Ștefania Uță a fost la un pas să se retragă de la Campionatele Europene de Atletism din Tampere, Finlanda. ”Cumva, a reușit să se adune!”
La fel ca David Popovici, și Ștefania Uță a fost la un pas să se retragă de la Campionatele Europene de Atletism din Tampere, Finlanda. ”Cumva, a reușit să se adune!”
Remorca-baterie de 3 tone care poate încărca mașini electrice rapid, dar cu pierderi mari de eficiență
Remorca-baterie de 3 tone care poate încărca mașini electrice rapid, dar cu pierderi mari de eficiență
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Playtech Știri
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
Playtech Știri
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William