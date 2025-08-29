Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 10:09
de Andrei Simion

Culoarea mașinii tale încălzește orașul. Descoperirea care i-a surprins pe cercetători

AUTO
Culoarea mașinii tale încălzește orașul. Descoperirea care i-a surprins pe cercetători


În mijlocul verii, când asfaltul dogorește și fiecare adiere de vânt pare un lux, un nou studiu vine cu o concluzie surprinzătoare: mașinile parcate pot contribui serios la creșterea temperaturilor din oraș. Mai exact, culoarea caroseriei ar putea transforma fiecare automobil într-o mică sursă de căldură, cu efecte vizibile asupra întregii comunități urbane.

Cercetători de la Universitatea din Lisabona au analizat modul în care vehiculele reflectă sau absorb lumina solară și au descoperit că diferențele sunt mai mari decât ne-am putea imagina. Dacă până acum se vorbea mult despre acoperișurile clădirilor sau trotuarele deschise la culoare, acest studiu arată că și mașinile au un rol important în fenomenul cunoscut drept „insulă de căldură urbană”.

Ce au descoperit oamenii de știință din Lisabona

Echipa coordonată de Márcia Matias a comparat două mașini, una cu vopsea deschisă și alta cu vopsea închisă, lăsate la soare timp de peste cinci ore. Rezultatele au arătat o diferență considerabilă: în jurul mașinii cu vopsea întunecată, aerul s-a încălzit cu până la 3,8°C mai mult decât lângă asfaltul de alături. În schimb, vehiculul cu caroserie deschisă a avut un impact mult mai redus, notează Euronews.com.

Explicația ține de fizica luminii. Suprafețele deschise reflectă până la 85% din radiația solară, în timp ce cele închise rețin cea mai mare parte a căldurii și o eliberează rapid în aer. Spre deosebire de asfalt, care se încălzește mai lent, caroseria subțire a unei mașini acționează ca o placă metalică, devenind un radiator improvizat.

Cercetătorii subliniază că, la scara unui întreg oraș, mii de mașini parcate pot schimba semnificativ temperatura străzilor. „Imaginați-vă fiecare vehicul ca o mică sursă de căldură sau, dimpotrivă, ca un scut care reflectă lumina”, a explicat Matias.

De ce fenomenul e o problemă pentru orașe

Insula de căldură urbană este un fenomen bine documentat: zonele construite sunt mult mai fierbinți decât cele rurale din jur. Materialele precum betonul, asfaltul și sticla absorb și rețin energia solară, iar densitatea clădirilor limitează circulația aerului. Astfel, orașele rămân cu câteva grade mai calde, chiar și noaptea.

Potrivit programului european Copernicus, diferențele de temperatură pot ajunge până la 10°C. În perioadele de caniculă, acest surplus devine o problemă de sănătate publică. Persoanele vârstnice, copiii sau cei cu afecțiuni cronice sunt cei mai expuși riscurilor, iar nopțile fierbinți reduc șansele organismului de a se recupera.

Europa a resimțit deja efectele dramatice ale valurilor de căldură, cu temperaturi record și mii de decese asociate stresului termic. În orașe precum Paris sau Londra, nopțile mai calde cu 3-4°C față de zonele învecinate fac ca pericolul să persiste chiar și după apus.

Ce soluții propun experții

Pentru a combate această problemă, multe orașe europene investesc în spații verzi, parcuri și acoperișuri vegetale. Exemple precum Breda, în Olanda, arată că înlocuirea betonului cu natură poate transforma radical mediul urban. Totuși, aceste proiecte cer timp și bani.

Cercetătorii portughezi atrag atenția că și măsuri mai simple, precum alegerea unor culori deschise pentru automobile, pot contribui la reducerea temperaturilor. Recolorarea flotelor de taxiuri, autobuze sau vehicule municipale ar putea crește reflectivitatea străzilor și ar aduce o scădere vizibilă a temperaturilor la nivel local.

Astfel, un detaliu aparent banal, precum nuanța caroseriei, ar putea deveni parte din arsenalul de soluții împotriva schimbărilor climatice urbane. Într-un context în care valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, orice gest contează.

