Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, se află în centrul unei noi controverse, de data aceasta de natură financiară. Unul dintre cele mai delicate aspecte ale mandatului său, cel legat de proprietățile imobiliare din Sibiu, a revenit în atenția publică sub o formă cu consecințe legale majore. Recent, fostul cuplu prezidențial a primit o somație de plată din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin care i se solicită o sumă impresionantă, rezultată din chiriile încasate de-a lungul a aproape două decenii.

Un proces de durată și o somație neașteptată

Problema are la bază un proces care s-a întins pe o perioadă de 17 ani, în urma căruia Klaus Iohannis a pierdut definitiv una dintre casele pentru care a încasat chirie de la o bancă. Suma totală a chiriilor se ridică la aproximativ 300.000 de euro, iar imobilul din Sibiu a intrat în posesia sa printr-un certificat de moștenitor declarat ulterior ilegal de către instanțe. Cu toate acestea, procesul s-a încheiat în urmă cu trei ani, fără ca Fiscul să acționeze imediat.

La momentul respectiv, ANAF a omis să ceară desființarea certificatului de moștenitor, iar cererea depusă ulterior a fost respinsă din cauza întârzierii. A fost necesară inițierea unei acțiuni separate de către Fiscul, o acțiune care a avut finalitate abia în prezent, prin trimiterea unei somații de plată. Cu tot cu penalitățile și dobânzile acumulate de-a lungul timpului, suma de rambursat se apropie de un milion de euro.

Fostul președinte are la dispoziție un termen legal de 15 zile pentru a achita datoria și a evita executarea silită. Înainte de a pierde definitiv imobilul, Klaus Iohannis declarase public că va restitui banii imediat ce instanța va da o decizie finală, o promisiune care acum se confruntă cu realitatea.

Absența de la un eveniment public major și o prezență neașteptată în munți

În contextul acestor probleme legale, fostul președinte a fost criticat de jurnalista Sorina Matei pentru o decizie controversată: absența sa de la funeraliile fostului șef de stat, Ion Iliescu. În timp ce la Cotroceni se desfășurau ceremoniile de comemorare, o postare pe pagina de Facebook a jurnalistei a dezvăluit o altă realitate. Sorina Matei a publicat o fotografie cu Klaus Iohannis, surprinsă pe vârful Negoiu, în timpul unei drumeții.

Jurnalista a comentat cu ironie situația, afirmând că Iohannis a fost surprins „de iubitorii muntelui” în timp ce se afla în vacanță. Ea a reamintit că, în ciuda faptului că beneficiază de mașină pe viață de la SPP, fostul președinte „nu și-a mișcat fundul de la Sibiu” pentru a depune o coroană la catafalcul primului președinte post-decembrist al României. Sorina Matei a mai precizat că Iohannis era însoțit în drumeție de trei angajați ai SPP și a criticat vehement decizia de a lipsi de la o ceremonie de o asemenea importanță.

De asemenea, jurnalista a menționat că Iohannis „a anulat alegerile prezidențiale fără dovezi, și-a prelungit ilegal mandatul și apoi – în mod rușinos – a demisionat,” adăugând că actuala sa vacanță este o continuare a celor zece ani de „concediu pe lux public.”

Urmașul său, criticat și el pentru alegerile sale

Critica jurnalistei nu s-a oprit la fostul președinte. Aceasta a făcut referire și la actualul președinte, acuzându-l pe acesta că se află și el în vacanță, în Republica Moldova. Sorina Matei a susținut că vizita are un scop electoral, fiind făcută pentru a o susține pe Maia Sandu, cu o presupusă intenție de „schimb de voturi,” și a adăugat că președintele se folosește de o imagine falsă, cu o lavalieră la gât, pentru a „fraieri naivii pe TikTok.”