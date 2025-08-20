Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 20:24
de Badea Violeta

Politic
Klaus Iohannis, schimbare completă de look. După ce s-ar fi zvonit că ar fi apelat la intervenţii estetice, fostul preşedinte a mai făcut un pas pentru a arăta şi mai bine
Klaus Iohannis. Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Fostul președinte Klaus Iohannis și-a surprins apropiații cu o schimbare vizibilă de look, la scurt timp după ce și-a încheiat mandatul la Palatul Cotroceni. La 66 de ani, liderul sibian arată mai suplu și mai energic, semn că perioada de după politică îi priește. Surse din anturajul său spun că transformarea se datorează unei cure drastice și unei preocupări sporite pentru sport și sănătate.

Klaus Iohannis nu mai arată deloc cum îl știai

În luna iunie, Klaus Iohannis și-a serbat ziua de naștere în Sibiu. La doar două zile după ce a împlinit 66 de ani, el a organizat o petrecere discretă la care au participat rude și prieteni apropiați.

Potrivit celor care l-au văzut atunci, fostul președinte părea complet schimbat din punct de vedere fizic. El ar fi scăpat de mai multe kilograme după ce a urmat o cură de slăbire de 21 de zile, bazată și pe detoxifierea organismului, relatează România TV.

”Practic, e alt om din punct de vedere fizic”, spun apropiați ai săi.

Rezultatele sunt vizibile, iar noul stil de viață pare să îi fi adus o energie suplimentară, vizibilă inclusiv în activitățile sale zilnice.

Pickleball, noua pasiune sportivă

Eliberat de programul încărcat al funcției prezidențiale, Klaus Iohannis are acum timp pentru pasiunile sale sportive. După ce în ultimii ani a fost surprins la golf, ciclism, schi și tenis de câmp, fostul președinte s-a orientat și spre pickleball, un sport relativ nou în România, dar extrem de popular în Statele Unite, cu aproape cinci milioane de practicanți.

Printre aceștia se numără și fostul mare campion Andre Agassi. Klaus Iohannis ar urma să se inițieze în pickleball la baza sportivă Pamira din Sibiu, deținută de finul său, Marius Vecerdea. Până atunci, vara aceasta, el a rămas fidel sporturilor deja familiare. Recent, a făcut o cursă cu bicicleta până la Păltiniș și a jucat golf la Pianu de Jos, în județul Alba.

Președinți și sport – tradiție sau necesitate?

De-a lungul timpului, și alți foști șefi de stat români au încercat să își arate latura sportivă. Emil Constantinescu, în 1998, a vrut să jongleze cu mingea în cantonamentul naționalei de fotbal, însă a căzut după ce a alunecat pe ciment.

”A fost un simplu incident. Un ziarist mi-a aruncat o minge şi am vrut să jonglez cu ea. Încălţările nepotrivite, nişte pantofi cu cuie, mi-au jucat feste. Am alunecat pe ciment şi asta a fost”, a explicat el ulterior.

Traian Băsescu, în schimb, a făcut sport din motive medicale. După o operație complicată la coloană, medicii i-au recomandat să înoate zilnic, iar acesta a transformat piscina unei vile de protocol în locul său preferat de recuperare.

Astfel, schimbarea de look a lui Klaus Iohannis și apropierea sa de noi sporturi nu doar că atrag atenția publicului, ci îl și așază într-o tradiție a foștilor președinți care au încercat, fiecare în felul său, să rămână activi și în formă.

