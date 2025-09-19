Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 14:32
de Diana Dumitrache

Cu ce să fertilizezi grădina toamna? Nutrienţii de care au nevoie plantele în acest sezon
Rolul nutrienților de toamnă, în grădină (Foto: Profimedia)

Fertilizarea de toamnă este una dintre cele mai importante etape pentru o grădină sănătoasă și productivă, chiar dacă efectele nu sunt vizibile imediat. Toamna, solul este epuizat după luni întregi de vegetație intensă, iar plantele intră într-o perioadă de repaus. În acest context, îngrășămintele aplicate acum nu stimulează frunzele sau tulpinile, ci întăresc rădăcinile și pregătesc plantele pentru frigul iernii și pentru pornirea rapidă din primăvară.

Rolul nutrienților de toamnă

Fosforul și potasiul sunt esențiale în acest sezon: primul ajută la dezvoltarea unui sistem radicular puternic, iar al doilea crește rezistența la ger, secetă și boli. Astfel, plantele intră mai bine pregătite în sezonul rece. Spre deosebire de fertilizarea de primăvară, care urmărește creșterea vegetativă, cea de toamnă are rol de consolidare și protecție. Tipuri de fertilizatori

  • Organici: compostul, gunoiul de grajd bine fermentat sau mranița îmbunătățesc structura solului și stimulează microorganismele benefice. Sunt ideali pentru pomi, arbuști ornamentali sau viță-de-vie.
  • Minerali: pe bază de fosfor și potasiu, se administrează pentru precizie și acțiune rapidă, mai ales la gazon, livezi și podgorii.
  • Organo-minerali: combină avantajele ambelor tipuri, asigurând echilibru între efectul imediat și cel de durată. Sunt recomandați pentru grădini mixte.
  • Lichizi: mai rar folosiți toamna, dar practici pentru suprafețe mici, ghivece sau puieți tineri.

Cum și când se aplică fertilizatorii?

Momentul optim pentru fertilizarea de toamnă este după ce temperaturile scad, dar înainte de îngheț. Dacă se aplică prea devreme, ploile pot spăla substanțele; prea târziu, solul înghețat nu mai permite absorbția. Fertilizantul trebuie distribuit uniform și încorporat ușor în stratul superior al solului, iar doza trebuie adaptată fiecărei culturi. Excesul arde rădăcinile, iar insuficiența reduce eficiența lucrării.

Cu alte cuvinte, fertilizarea de toamnă este o investiție tăcută, dar esențială. Ea oferă rădăcini mai puternice, plante rezistente și un start rapid al vegetației în primăvară. Privită adesea ca o lucrare secundară, în realitate ea reprezintă fundamentul pe care se clădește frumusețea și sănătatea grădinii în anul următor.

