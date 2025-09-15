7 plante pe care nu trebuie să le tai deloc toamna. Greșeala pe care o fac mulți grădinari

Toamna este un anotimp crucial pentru grădinărit, iar multe persoane consideră că tăierea plantelor este o regulă generală. Însă nu toate speciile trebuie tăiate înainte de iarnă.

Plantele pe care nu trebuie să le tunzi toamna

Unele plante beneficiază de protecție naturală oferită de frunzișul uscat sau de ramurile intacte, iar tăierea lor poate duce la pierderi inutile și la slăbirea plantelor. Iată care sunt plantele pe care nu trebuie să le tunzi toamna:

Lavanda – Tăierea ei toamna poate împiedica dezvoltarea rădăcinilor și îi poate reduce rezistența la ger.

Hosta – Frunza uscată protejează rădăcinile, iar tăierea prematură poate expune planta la frig.

Hortensia – Florile vechi ajută la protecția mugurilor, așa că este recomandat să aștepți până primăvara pentru tăiere.

Rozmarinul și alte plante aromatice perene – Tăierea lor toamna reduce rezistența la temperaturi scăzute.

Iedera și plantele cățărătoare – Frunzișul uscat servește ca izolație împotriva gerului.

Arbuști ornamentali cu frunze căzătoare – Ramurile uscate oferă protecție împotriva înghețului și a vântului.

Plante perene cu flori târzii – Semințele rămase pe plantă sunt o sursă de hrană pentru păsări și contribuie la biodiversitate.

Greșeala frecventă a grădinarilor

Mulți grădinari cred că tăierea tuturor plantelor toamna ajută grădina să arate ordonată. În realitate, această practică poate slăbi plantele, le poate expune la boli și la ger, și poate reduce biodiversitatea în grădină.

Specialiștii recomandă ca tăierile să fie efectuate doar în primăvară, atunci când riscul de îngheț a trecut, iar plantele se pot reface rapid.

Astfel, lăsând ramurile și frunza uscată peste iarnă, grădina va fi mai sănătoasă, mai protejată și va oferi un spectacol natural frumos chiar și în sezonul rece.