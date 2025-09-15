7 plante pe care nu trebuie să le tai deloc toamna. Greșeala pe care o fac mulți grădinari

Toamna este un anotimp crucial pentru grădinărit, iar multe persoane consideră că tăierea plantelor este o regulă generală. Însă nu toate speciile trebuie tăiate înainte de iarnă.
Unele plante beneficiază de protecție naturală oferită de frunzișul uscat sau de ramurile intacte, iar tăierea lor poate duce la pierderi inutile și la slăbirea plantelor. Iată care sunt plantele pe care nu trebuie să le tunzi toamna:
Mulți grădinari cred că tăierea tuturor plantelor toamna ajută grădina să arate ordonată. În realitate, această practică poate slăbi plantele, le poate expune la boli și la ger, și poate reduce biodiversitatea în grădină.
Specialiștii recomandă ca tăierile să fie efectuate doar în primăvară, atunci când riscul de îngheț a trecut, iar plantele se pot reface rapid.
Astfel, lăsând ramurile și frunza uscată peste iarnă, grădina va fi mai sănătoasă, mai protejată și va oferi un spectacol natural frumos chiar și în sezonul rece.