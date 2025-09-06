Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente

Toamna nu este doar anotimpul recoltei, ci și momentul ideal pentru plantarea pomilor fructiferi. Specialiștii spun că perioada septembrie–noiembrie, până la venirea înghețului, oferă cele mai bune condiții pentru prinderea răsadurilor și o dezvoltare sănătoasă a livezii.

Ce pomi fructiferi se plantează toamna

Plantarea toamna are un avantaj major: solul rămâne cald, iar umiditatea crescută ajută rădăcinile să se fixeze mai bine. Astfel, pomii vor intra mai puternici în vegetație primăvara și vor avea un start excelent pentru rodire.

Printre cei mai recomandați pomi fructiferi de plantat toamna se numără: mărul, părul, prunul, caisul, piersicul, cireșul și vișinul. Tot acum se pot planta arbuști fructiferi precum zmeurul, coacăzul sau agrișul, care se adaptează bine la solurile românești.

Pomii plantați toamna, mai puternici decât cei plantați primăvara

Alegerea soiurilor este esențială pentru o recoltă bogată și sănătoasă. Specialiștii recomandă să se opteze pentru soiuri rezistente la boli și la temperaturi scăzute, adaptate zonei în care urmează să fie plantate. De exemplu, pentru zonele mai reci, merită alese soiuri de măr și păr recunoscute pentru rezistența la ger, iar pentru zonele mai calde, caisul și piersicul pot aduce producții generoase.

Un alt aspect important este cumpărarea puieților din pepiniere autorizate, pentru a evita bolile ascunse și pentru a beneficia de soiuri certificate.

Specialiștii spun că un pom plantat toamna poate începe să rodească mai devreme decât unul plantat primăvara. „Este o investiție pe termen lung. Un pom bine ales și plantat corect va aduce roade ani la rând, cu costuri minime de întreținere”, explică un specialist în horticultură.