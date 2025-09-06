Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
06 sept. 2025 | 15:15
de Filon Stan

Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente

Sfaturi pentru grădinari
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ce pomi fructiferi se planteaza toamna

Toamna nu este doar anotimpul recoltei, ci și momentul ideal pentru plantarea pomilor fructiferi. Specialiștii spun că perioada septembrie–noiembrie, până la venirea înghețului, oferă cele mai bune condiții pentru prinderea răsadurilor și o dezvoltare sănătoasă a livezii.

Ce pomi fructiferi se plantează toamna

Plantarea toamna are un avantaj major: solul rămâne cald, iar umiditatea crescută ajută rădăcinile să se fixeze mai bine. Astfel, pomii vor intra mai puternici în vegetație primăvara și vor avea un start excelent pentru rodire.

Printre cei mai recomandați pomi fructiferi de plantat toamna se numără: mărul, părul, prunul, caisul, piersicul, cireșul și vișinul. Tot acum se pot planta arbuști fructiferi precum zmeurul, coacăzul sau agrișul, care se adaptează bine la solurile românești.

Pomii plantați toamna, mai puternici decât cei plantați primăvara

Alegerea soiurilor este esențială pentru o recoltă bogată și sănătoasă. Specialiștii recomandă să se opteze pentru soiuri rezistente la boli și la temperaturi scăzute, adaptate zonei în care urmează să fie plantate. De exemplu, pentru zonele mai reci, merită alese soiuri de măr și păr recunoscute pentru rezistența la ger, iar pentru zonele mai calde, caisul și piersicul pot aduce producții generoase.

Un alt aspect important este cumpărarea puieților din pepiniere autorizate, pentru a evita bolile ascunse și pentru a beneficia de soiuri certificate.

Specialiștii spun că un pom plantat toamna poate începe să rodească mai devreme decât unul plantat primăvara. „Este o investiție pe termen lung. Un pom bine ales și plantat corect va aduce roade ani la rând, cu costuri minime de întreținere”, explică un specialist în horticultură.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Claudia Pătrașcanu, declarație de dragoste pentru bărbatul care îi este alături în cele mai dificile momente. Bruneta și-a regăsit fericirea după divorțul de Gabi Bădălău
Claudia Pătrașcanu, declarație de dragoste pentru bărbatul care îi este alături în cele mai dificile momente. Bruneta și-a regăsit fericirea după divorțul de Gabi Bădălău
Monden
acum o oră
Ce a făcut bărbatul din Timiș imediat după ce a incendiat o benzinărie și a dat cu flăcări pe angajaţii care au încercat să îl oprească. VIDEO
Ce a făcut bărbatul din Timiș imediat după ce a incendiat o benzinărie și a dat cu flăcări pe angajaţii care au încercat să îl oprească. VIDEO
Știri Locale
acum 3 ore
Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria. Românii, uimiți de produsele scoase la vânzare
Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria. Românii, uimiți de produsele scoase la vânzare
Social
acum 4 ore
Nicușor Dan încă nu s-a obișnuit cu Palatul Cotroceni. După 100 de zile de mandat, președintele a recunoscut că nu știe cine a mai folosit biroul ce i-a fost atribuit: „La etajul 2, asta sunt sigur”
Nicușor Dan încă nu s-a obișnuit cu Palatul Cotroceni. După 100 de zile de mandat, președintele a recunoscut că nu știe cine a mai folosit biroul ce i-a fost atribuit: „La etajul 2, asta sunt sigur”
Politică
acum 4 ore
Parteneri
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Click.ro
Se dau 12.285 lei net tinerilor din România. Patru luni de stagiu militar
Mediaflux
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Digi24
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Unica.ro