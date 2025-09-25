Klaus Iohannis, apariţie rară în public. Fostul preşedinte arată mai bine ca niciodată, unde a fost văzut de curând

De la finalul mandatului său, Klaus Iohannis a ales să ducă o viață discretă, departe de agitația Bucureștiului. Fostul președinte s-a retras la Sibiu, unde își petrece timpul ocupându-se de activități care îi aduc liniște și echilibru. Una dintre pasiunile sale rămâne natura, iar drumețiile pe munte par să fie modul preferat prin care se relaxează.

Klaus Iohannis, pe cel mai înalt munte din România

Recent, Klaus Iohannis a fost surprins într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru publicul larg: în timpul unei ascensiuni pe Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf din țară, cu altitudinea de 2.544 de metri. Pe traseu, s-a întâlnit cu un grup de turiști, care au profitat de moment pentru a face o fotografie alături de fostul șef al statului. Imaginea, distribuită pe rețelele de socializare, a atras rapid atenția și a strâns numeroase comentarii.

În fotografie, Klaus Iohannis apare zâmbitor, relaxat și vizibil în formă. Cei care au văzut imaginea au remarcat că arată mai tânăr și mai suplu decât în perioada în care ocupa funcția de președinte.

„Pe acești oameni i-am întâlnit marți, 23 septembrie, la parcarea de la Stâna lui Burnei. Trei oameni pe care nu îi cunoșteam, dar care ne-au încurajat și ne-au motivat. Un tată cu fiul său și un preot, un om atât de calm, care emana o energie pozitivă cum nu am mai întâlnit. Poate sunt pe aici și se regăsesc în pozele pe care le-am surprins și cărora vrem să le mulțumim. Salvamont Brașov, am și poza voastră cu Klaus Iohannis pe care l-am întâlnit și noi pe Vf. Moldoveanu. Super priveliște, atmosferă, peisaje – ceva unic!”, a scris autoarea fotografiei, pe grupul „Nu sunt singur pe munte”.

Familis Iohannis, somată să plătească un milion de euro

Fostul președinte Klaus Iohannis se confruntă cu o problemă juridică și financiară. ANAF i-a transmis o somație prin care îi cere să achite aproximativ un milion de euro, sumă ce include chiriile încasate din imobilele pierdute definitiv în instanță, dar și penalități și dobânzi acumulate.

Deși veniturile directe din chirii se ridică la circa 300.000 de euro, suma finală a crescut considerabil din cauza taxelor aplicate de Fisc. Totul are legătură cu două imobile din Sibiu, pe care familia Iohannis le-a pierdut în septembrie 2024, după o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Cazul are rădăcini mai vechi. În 2016, a fost deschis un proces privind moștenirea unui imobil situat pe strada Magheru nr. 35, care aparținuse soției fostului președinte, Carmen Iohannis, mamei acesteia și lui Ion Baștea – un apropiat al familiei. Între 1999 și 2008, casa a fost deținută de Ion Baștea, Georgeta Lăzurcă (soacra lui Klaus Iohannis) și Carmen Iohannis, fiind ulterior cumpărată de familia prezidențială. Instanța a decis însă că actele de proprietate nu erau valide, iar statul român a devenit beneficiarul final.

O altă proprietate disputată a fost un spațiu comercial de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, pierdut în noiembrie 2015. Litigiul privind imobilul a împiedicat atunci recuperarea imediată a acestuia de către stat.

Un element-cheie al cazului a fost legat de certificatul de moștenitor, declarat ilegal. ANAF nu a solicitat la timp desființarea lui, iar când cererea a fost depusă, instanța a respins-o pentru tardivitate. Ulterior, instituția fiscală a deschis o nouă acțiune, prin care a reușit să obțină o somație de plată ce se ridică, cu tot cu dobânzi și penalități, la aproape un milion de euro, potrivit Digi24.