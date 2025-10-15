Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 09:55
de Iulia Kelt

Creștere alarmantă a atacurilor cibernetice majore în această țară din Europa: Autoritățile cer acțiuni urgente din partea companiilor

TEHNOLOGIE
Creștere alarmantă a atacurilor cibernetice majore în această țară din Europa: Autoritățile cer acțiuni urgente din partea companiilor
Atacurile cibernetice iau amploare / Foto: ABC News

Atacurile cibernetice grave în Marea Britanie au crescut cu 50% într-un an, potrivit raportului NCSC, care avertizează companiile că ezitarea în securitate digitală poate fi fatală.

Atacurile cu impact național, în creștere accelerată

Serviciul Național de Securitate Cibernetică (NCSC), parte a agenției britanice GCHQ, a raportat o creștere cu 50% a atacurilor de severitate ridicată în ultimele 12 luni, deși numărul total al incidentelor gestionate a rămas aproape neschimbat, scrie The Register.

În perioada analizată, echipele NCSC au intervenit în 429 de cazuri de atacuri asupra organizațiilor din Regatul Unit, doar cu un caz mai puțin decât în anul precedent.

Vezi și:
Un nou grup de hackeri legați de China atacă guverne și sisteme de telecomunicații. Ce se știe despre Phantom Taurus, spaima internetului
Un telefon furat a dus la dezvăluirea unei rețele infracționale internaționale

Ceea ce îngrijorează însă autoritățile este amploarea incidentelor. În 2025, 204 dintre aceste atacuri au fost considerate „semnificative la nivel național”, o creștere de aproape 50% față de anul anterior.

În plus, 18 atacuri au fost încadrate la categoria „foarte semnificative”, în creștere cu 50%, al treilea an consecutiv de creșteri notabile.

NCSC clasifică incidentele pe șase niveluri de gravitate, de la atacuri izolate asupra persoanelor fizice până la urgențe cibernetice naționale care afectează infrastructuri critice și cer intervenția directă a guvernului.

Directorul executiv al NCSC, Richard Horne, a declarat că „securitatea cibernetică nu mai este o chestiune tehnică, ci una de supraviețuire economică și de reziliență națională”.

El a subliniat că ritmul în care se acumulează atacurile majore arată o vulnerabilitate colectivă în creștere. „Liderii de afaceri trebuie să acționeze acum. Ezitarea este o slăbiciune, iar viitorul companiilor depinde de deciziile luate astăzi”, a spus Horne.

Guvernul scrie liderilor din marile companii: „Acționați acum”

În urma raportului, miniștrii britanici trimit scrisori tuturor directorilor din companiile FTSE 100 și FTSE 250, precum și altor firme importante, solicitând acțiuni concrete pentru consolidarea apărării digitale.

Scrisorile, semnate de membri ai guvernului, de conducerea NCSC și de șeful Agenției Naționale de Criminalitate, Graeme Biggar, cer ca riscul cibernetic să devină o prioritate la nivelul consiliilor de administrație, nu doar al echipelor IT.

Companiile sunt invitate să se înscrie la serviciul gratuit Early Warning al NCSC, care oferă alerte automate în cazul detectării unor activități suspecte asupra rețelelor lor.

De asemenea, guvernul recomandă ca toți furnizorii să respecte standardele Cyber Essentials, un set de cerințe minime de securitate recunoscute la nivel național.

Potrivit agenției, organizațiile care respectă aceste standarde sunt cu 92% mai puțin predispuse să solicite despăgubiri din polițele lor de asigurare cibernetică. În plus, securizarea întregului lanț de aprovizionare reduce riscul atacurilor indirecte asupra altor entități.

Într-un mesaj comun, autoritățile au subliniat: „Peste 90% dintre consiliile de administrație recunosc deja importanța critică a securității cibernetice.

Următorul pas este transformarea acestei conștientizări în acțiuni concrete pentru protejarea economiei și a societății.”

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
O nouă vulnerabilitate Android care poate fura coduri 2FA. Cât de periculoasă este, ce poți face pentru a sta la adăpost?
O nouă vulnerabilitate Android care poate fura coduri 2FA. Cât de periculoasă este, ce poți face pentru a sta la adăpost?
Ce a însemnat majorarea TVA-ului pentru HoReCa, de fapt. Realitatea din restaurante, baruri, hoteluri și pensiuni, aproape de colaps economic în România
Ce a însemnat majorarea TVA-ului pentru HoReCa, de fapt. Realitatea din restaurante, baruri, hoteluri și pensiuni, aproape de colaps economic în România
Black Friday 2025 în România: Data oficială, reduceri record și sfaturi pentru cumpărături inteligente
Black Friday 2025 în România: Data oficială, reduceri record și sfaturi pentru cumpărături inteligente
Muzeul Fluierelor Lumii, unic în Europa: Colecție impresionantă de instrumente tradiționale și povești din toate colțurile lumii
Muzeul Fluierelor Lumii, unic în Europa: Colecție impresionantă de instrumente tradiționale și povești din toate colțurile lumii
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea
Vești bune pentru tații angajați în România. Ce drepturi ai la locul de muncă, lista completă de privilegii dacă ești tată
Vești bune pentru tații angajați în România. Ce drepturi ai la locul de muncă, lista completă de privilegii dacă ești tată
Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne
Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne
Cum au reacționat păsările la eclipsa totală de Soare din 2024: Un experiment științific cu rezultate neașteptate
Cum au reacționat păsările la eclipsa totală de Soare din 2024: Un experiment științific cu rezultate neașteptate
Revista presei
Adevarul
Povestea românului care și-a deschis restaurant în Luxemburg. „Le place mâncarea românească”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
Playtech Știri
Cu ce rămâne Ioana, după divorţul de Ilie Năstase? Bruneta a recunoscut că divorţul este aproape finalizat
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 15 octombrie 2025. 3 zodii au parte de o schimbare bruscă de noroc
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...