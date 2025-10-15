Creștere alarmantă a atacurilor cibernetice majore în această țară din Europa: Autoritățile cer acțiuni urgente din partea companiilor

Atacurile cibernetice grave în Marea Britanie au crescut cu 50% într-un an, potrivit raportului NCSC, care avertizează companiile că ezitarea în securitate digitală poate fi fatală.

Atacurile cu impact național, în creștere accelerată

Serviciul Național de Securitate Cibernetică (NCSC), parte a agenției britanice GCHQ, a raportat o creștere cu 50% a atacurilor de severitate ridicată în ultimele 12 luni, deși numărul total al incidentelor gestionate a rămas aproape neschimbat, scrie The Register.

În perioada analizată, echipele NCSC au intervenit în 429 de cazuri de atacuri asupra organizațiilor din Regatul Unit, doar cu un caz mai puțin decât în anul precedent.

Ceea ce îngrijorează însă autoritățile este amploarea incidentelor. În 2025, 204 dintre aceste atacuri au fost considerate „semnificative la nivel național”, o creștere de aproape 50% față de anul anterior.

În plus, 18 atacuri au fost încadrate la categoria „foarte semnificative”, în creștere cu 50%, al treilea an consecutiv de creșteri notabile.

NCSC clasifică incidentele pe șase niveluri de gravitate, de la atacuri izolate asupra persoanelor fizice până la urgențe cibernetice naționale care afectează infrastructuri critice și cer intervenția directă a guvernului.

Directorul executiv al NCSC, Richard Horne, a declarat că „securitatea cibernetică nu mai este o chestiune tehnică, ci una de supraviețuire economică și de reziliență națională”.

El a subliniat că ritmul în care se acumulează atacurile majore arată o vulnerabilitate colectivă în creștere. „Liderii de afaceri trebuie să acționeze acum. Ezitarea este o slăbiciune, iar viitorul companiilor depinde de deciziile luate astăzi”, a spus Horne.

Guvernul scrie liderilor din marile companii: „Acționați acum”

În urma raportului, miniștrii britanici trimit scrisori tuturor directorilor din companiile FTSE 100 și FTSE 250, precum și altor firme importante, solicitând acțiuni concrete pentru consolidarea apărării digitale.

Scrisorile, semnate de membri ai guvernului, de conducerea NCSC și de șeful Agenției Naționale de Criminalitate, Graeme Biggar, cer ca riscul cibernetic să devină o prioritate la nivelul consiliilor de administrație, nu doar al echipelor IT.

Companiile sunt invitate să se înscrie la serviciul gratuit Early Warning al NCSC, care oferă alerte automate în cazul detectării unor activități suspecte asupra rețelelor lor.

De asemenea, guvernul recomandă ca toți furnizorii să respecte standardele Cyber Essentials, un set de cerințe minime de securitate recunoscute la nivel național.

Potrivit agenției, organizațiile care respectă aceste standarde sunt cu 92% mai puțin predispuse să solicite despăgubiri din polițele lor de asigurare cibernetică. În plus, securizarea întregului lanț de aprovizionare reduce riscul atacurilor indirecte asupra altor entități.

Într-un mesaj comun, autoritățile au subliniat: „Peste 90% dintre consiliile de administrație recunosc deja importanța critică a securității cibernetice.

Următorul pas este transformarea acestei conștientizări în acțiuni concrete pentru protejarea economiei și a societății.”