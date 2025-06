Cozi uriașe la Vama Giurgiu-Ruse: românii așteaptă și 6 ore spre Grecia din cauza lucrărilor pe Podul Prieteniei

Trafic intens la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, unde continuă lucrările pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei. Mii de români care pleacă în vacanță în Grecia sunt nevoiți să aștepte chiar și șase ore pentru a traversa granița cu Bulgaria.

Aglomerația a atins un vârf în weekend, când timpii de așteptare s-au menținut între cinci și șase ore. Sâmbătă dimineață, șoferii au format o coloană de aproximativ 10 kilometri, pe sensul de ieșire din țară.

„Dacă am fi cheltuit în Bulgaria mergea traficul aţă, dar noi traversăm în Grecia. Nu ai cum să o faci decât intenţionat în fiecare vară. Nu poţi să o faci în martie, aprilie, mai? Când o faci? Iunie, iulie, august”, a declarat un șofer, potrivit ObservatorNews.

„Înarmați-vă cu răbdare multă. Este prima data în 20 de ani de Grecia, când stăm de 2 ore la coadă, bară la bară, abia am ajuns pe Podul Prieteniei, am facut 3 km în 2 ore. Nici când nu eram în Schengen nu am stat asa mult. Chiar nu stiu care este cauza”, a transmis un român, pe Facebook.

„Am așteptat 6 ore pe Podul Ne-Prieteniei, pentru că se circulă pe o singură bandă din cauza lucrărilor de pe partea bulgară. Deci, dacă aveți drum prin Bulgaria anul asta, evitați cu orice preț vama Ruse! ”, a spus alt turist.