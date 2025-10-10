Controversa cosmică: cercetătorii SETI răspund teoriei potrivit căreia obiectul interstelar 3I/ATLAS ar fi o navă extraterestră

Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 13:57
de Ozana Mazilu

Ipoteza extraterestră și teoria „pădurii întunecate”

Descoperirea unui nou obiect interstelar care traversează sistemul nostru solar a reaprins una dintre cele mai vechi și fascinante întrebări ale omenirii: suntem singuri în univers? Obiectul, numit 3I/ATLAS, a fost detectat pe 1 iulie 2025 de sistemul de supraveghere ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) și, la scurt timp, a devenit subiectul unei dezbateri aprinse între oamenii de știință și susținătorii ipotezelor extraterestre.

Printre cei care au adus în discuție o posibilă origine artificială se numără celebrul astrofizician Avi Loeb, de la Harvard University, care a afirmat că există o probabilitate de 30–40% ca 3I/ATLAS să nu fie un obiect natural. Loeb, cunoscut pentru teoriile sale îndrăznețe, a sugerat că acesta ar putea fi chiar o sondă interstelară trimisă de o civilizație inteligentă, poate chiar una cu intenții ostile.

Într-o lucrare recentă, Avi Loeb și colaboratorii săi au explorat ideea că 3I/ATLAS ar putea fi un vehicul controlat de o formă de viață inteligentă, bazându-se pe așa-numita teorie a „pădurii întunecate”. Conform acesteia, orice civilizație care descoperă o altă formă de viață ar putea alege să atace prima, pentru a evita riscul de a fi distrusă ulterior.

În viziunea lui Loeb, traiectoria obiectului – aproape perfect aliniată cu planul eclipticii – ar permite o apropiere strategică de Pământ, fără a fi ușor detectată. El a mers până la a sugera că 3I/ATLAS ar putea executa o „manevră Solar Oberth inversă” – o tehnică ipotetică de frânare interstelară care ar permite unei nave să se stabilizeze pe orbită în jurul Soarelui și, eventual, să intercepteze planeta noastră sau pe Jupiter.

Această teorie a fost primită cu interes, dar și cu scepticism în comunitatea științifică. Deși Loeb a admis că lucrarea a fost în parte „un exercițiu pedagogic”, ulterior a revenit cu afirmații mai ferme, susținând că există „șapte anomalii” care indică o posibilă origine tehnologică. Printre acestea se numără absența unor semnături chimice tipice cometelor și o aliniere orbitală neobișnuită, care ar avea o probabilitate de doar 0,2% să fie pur întâmplătoare.

SETI demontează ipoteza: „3I/ATLAS este o cometă naturală”

În replică, un cercetător al Institutului SETI, AKM Eahsanul Haque, a publicat o analiză care contestă concluziile lui Loeb. Lucrarea, aflată momentan în proces de evaluare academică, arată că toate caracteristicile observate la 3I/ATLAS pot fi explicate natural, fără a fi nevoie să invocăm o origine artificială.

Haque argumentează că traiectoria hiperbologică a obiectului (cu o excentricitate de aproximativ 6,1) și viteza foarte mare de 58 km/s sunt perfect compatibile cu un corp ejectat dintr-un alt sistem stelar. De asemenea, faptul că planul orbital al lui 3I/ATLAS este aproape de ecliptică nu este deloc imposibil — galaxia noastră este plină de astfel de obiecte care, prin procese gravitaționale naturale, pot urma căi similare.

Mai mult, observațiile nu au indicat nicio accelerație non-gravitațională, cum ar fi cea produsă de propulsie sau de degajarea de gaze artificiale. Haque explică: „3I/ATLAS nu prezintă niciun semn de mișcare anormală. Structura sa este stabilă, iar comportamentul luminii reflectate corespunde celui al cometelor obișnuite. Totul indică faptul că avem de-a face cu un corp natural.”

Tom Statler, om de știință NASA specializat în corpurile mici ale sistemului solar, a susținut aceeași concluzie: „Arată ca o cometă, se comportă ca o cometă, are proprietăți specifice cometelor. Dovezile sunt copleșitor de clare — 3I/ATLAS este un obiect natural.”

Fascinația pentru necunoscut și nevoia de dovezi

Deși majoritatea astronomilor resping ideea unei nave extraterestre, interesul publicului pentru astfel de scenarii a explodat. Pe rețelele sociale, numeroși utilizatori au speculat că apropierea obiectului ar putea ascunde „adevăruri interzise” sau chiar o conspirație guvernamentală.

O parte dintre aceste teorii sunt alimentate de reputația lui Avi Loeb, care, după episodul controversat al obiectului ʻOumuamua din 2017, a devenit o figură centrală în dezbaterea despre posibile vizite extraterestre. Deși majoritatea ipotezelor sale au fost ulterior infirmate, Loeb a rămas consecvent în ideea că omenirea ar trebui să ia în calcul toate posibilitățile, oricât de improbabile ar părea.

Totuși, comunitatea științifică avertizează că „extraordinarele afirmații necesită dovezi extraordinare”. În lipsa acestora, cel mai probabil scenariu este că 3I/ATLAS este o cometă interstelară provenită dintr-un alt colț al galaxiei – o relicvă naturală, veche de miliarde de ani, care oferă o fereastră rară către condițiile din alte sisteme stelare.

Pe măsură ce telescoapele de pe Pământ și sondele din jurul lui Marte și Jupiter continuă să monitorizeze obiectul, cercetătorii speră să obțină date mai detaliate despre compoziția și structura sa. Chiar dacă nu vom descoperi un semn clar de viață inteligentă, 3I/ATLAS rămâne un vizitator remarcabil, un mesaj tăcut din adâncurile cosmosului.

În final, chiar și fără misterul unei nave extraterestre, existența acestor ambasadori interstelari naturali este o dovadă că universul comunică permanent cu noi — trebuie doar să știm să ascultăm.

