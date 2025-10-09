Astronomii dezvăluie imaginile reale ale cometei interstelare 3I/ATLAS, în timp ce teoriile conspirației se răspândesc online

Descoperirea cometei 3I/ATLAS, al treilea obiect interstelar observat vreodată trecând prin Sistemul Solar, a stârnit o adevărată furtună pe internet — și nu doar una științifică. De la primele observații din 1 iulie 2025, au apărut zeci de imagini false și teorii conspiraționiste care pretind că acest corp ceresc ar fi o navă extraterestră sau un „semn cosmic”. În realitate, astronomii au reușit să surprindă fotografii autentice și spectaculoase ale cometei, folosind unele dintre cele mai performante telescoape și sonde spațiale din lume.

Publicația IFLScience a demontat recent miturile care circulă pe rețelele sociale, prezentând imagini verificate provenite din misiunile NASA, ESA și Observatorul Internațional Gemini. Concluzia cercetătorilor este clară: 3I/ATLAS este o cometă, nu o navă extraterestră, și reprezintă o rară oportunitate de a studia un obiect care provine din afara Sistemului Solar.

Cometa 3I/ATLAS a fost detectată pentru prima dată de telescopul ATLAS din Chile, finanțat de NASA. Observațiile inițiale au arătat că obiectul se deplasează cu viteza de evadare — suficient de rapidă pentru a părăsi gravitația Soarelui și a se întoarce în spațiul interstelar.

Pe măsură ce s-a apropiat de Soare, astronomii au observat semne clare de degazare, proces care indică faptul că obiectul conține gheață volatilă ce se evaporă sub acțiunea radiației solare — confirmând astfel că este o cometă.

Imaginile obținute de telescopul Hubble pe 21 iulie au arătat o coadă luminoasă distinctă, cometa aflându-se atunci la peste 445 de milioane de kilometri de Pământ. În paralel, Telescopul Spațial James Webb (JWST) a captat spectre în infraroșu, oferind informații prețioase despre compoziția chimică a ghețurilor din nucleu.

Un alt instrument NASA, SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer), a surprins între 7 și 15 august o serie de imagini dramatice în care cometa devenea tot mai strălucitoare. Potrivit cercetătorilor, acest comportament arată că 3I/ATLAS trece printr-o perioadă activă de evaporare — un proces similar celui observat la cometele obișnuite din Sistemul Solar, dar cu o semnătură chimică ușor diferită.

Mai recent, sonda europeană ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) a oferit o perspectivă unică: pe 3 octombrie, aflată la o distanță de 30 de milioane de kilometri de cometă, sonda a reușit să înregistreze un timelapse al trecerii obiectului în apropierea planetei Marte. ESA a confirmat că aceasta este cea mai clară observație realizată din afara orbitei terestre.

3I/ATLAS, între știință autentică și dezinformare online

De la descoperirea sa, 3I/ATLAS a devenit rapid subiect de speculații și imagini trucate. Pe rețele precum X (fost Twitter) și Facebook, utilizatori au publicat fotografii care arătau presupuse nave extraterestre, însoțite de titluri apocaliptice. În realitate, multe dintre aceste imagini proveneau din simulări grafice sau din poze vechi ale altor comete, precum Hale-Bopp sau 67P/Churyumov-Gerasimenko.

James Felton, autor și cercetător la IFLScience, atrage atenția că imaginile false sunt mult mai spectaculoase, dar complet inventate. „Cele reale pot părea mai banale, însă sunt o fereastră autentică spre un fenomen cosmic extraordinar — un vizitator venit dintr-un alt sistem stelar”, explică el.

Imaginile oficiale, validate de NOIRLab și Observatorul Gemini North, prezintă cometa în trei filtre de culoare diferite, surprinzând structura difuză a cozii și variațiile de luminozitate cauzate de degazare. Aceste date le permit cercetătorilor să studieze compoziția chimică și originea obiectului, oferind indicii despre condițiile din alte sisteme planetare.

Fenomenul fake news din jurul cometei 3I/ATLAS nu este o noutate. O situație similară a avut loc în 2017, când Oumuamua, primul obiect interstelar detectat, a fost considerat de unele publicații drept o „navă extraterestră trimisă să ne observe”. În realitate, s-a dovedit a fi un fragment de rocă neobișnuit, aflat pe o traiectorie hiperbologică.

Ce urmează pentru „vizitatorul” interstelar

În prezent, cometa 3I/ATLAS se află în spatele Soarelui, fiind inaccesibilă pentru telescoapele terestre. Singurele misiuni care o pot observa în această perioadă sunt sondele din apropierea planetei Marte și misiunea europeană JUICE, aflată pe drumul către Jupiter.

Astronomii estimează că, la reemergența sa din spatele Soarelui, cometa ar putea fi vizibilă și prin telescoape amatoare, dacă activitatea sa se menține intensă. Până atunci, comunitatea științifică continuă să analizeze datele colectate, încercând să stabilească de unde a venit 3I/ATLAS și ce ne poate spune despre alte sisteme solare.

Descoperirea acestui obiect reprezintă o confirmare a faptului că Sistemul Solar nu este izolat, ci face parte dintr-o rețea cosmică vastă prin care materia circulă între stele. „Fiecare cometă interstelară este o capsulă a timpului, un mesaj dintr-un alt loc al galaxiei”, afirmă cercetătorii de la NASA.

Așadar, înainte de a da crezare teoriilor despre nave extraterestre sau semne apocaliptice, merită să privești imaginile autentice surprinse de Hubble, JWST sau ESA — pentru că adevărata poveste a lui 3I/ATLAS e deja incredibilă: un călător cosmic care a străbătut miliarde de kilometri pentru a ne oferi o nouă lecție despre locul nostru în univers.