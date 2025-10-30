Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a finalizat recent o serie de controale la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari din România, în urma cărora au fost descoperite numeroase nereguli privind suprafețele minime utile ale locuințelor. Verificările au vizat atât apartamentele cu una, două sau trei camere, cât și modul în care consumatorii sunt informați înainte de încheierea contractelor de vânzare-cumpărare. Rezultatele au condus la sancțiuni contravenționale și retragerea din vânzare a mii de unități locative care nu respectau cerințele legale.

Ce apartamente nu respectau suprafețele minime legale

Controalele ANPC au vizat 493 de operatori economici, iar abateri au fost identificate la 216 dintre aceștia. Printre principalele nereguli constatate s-a aflat nerespectarea suprafețelor utile minime: apartamentele cu o cameră măsurau sub 37 mp, cele cu două camere sub 52 mp, iar cele cu trei camere sub 66 mp.

Alte deficiențe au vizat lipsa de claritate sau informarea incompletă a consumatorilor cu privire la clauzele contractuale, garanțiile legale și condițiile prevăzute în promisiunile de vânzare. În total, ANPC a aplicat 166 de amenzi, însumând aproape 980.000 de lei, și a oprit de la vânzare 3.055 de locuințe care nu respectau normele privind suprafețele minime.

Ce măsuri au fost dispuse pentru consumatori

În plus față de sancțiuni, echipele de control au stabilit și măsuri de compensare pentru cumpărătorii afectați. Acestea au inclus despăgubiri financiare pentru suprafața lipsă a locuințelor achiziționate și alocarea de unități care respectă cerințele legale.

Măsurile urmăresc protejarea drepturilor consumatorilor și corectarea problemelor identificate la dezvoltatorii imobiliari care nu au respectat normele legale privind construcția și comercializarea locuințelor.

Cum să te protejezi înainte de a cumpăra o locuință

Comisarii ANPC recomandă ca orice persoană interesată de achiziția unei locuințe să verifice câteva aspecte esențiale înainte de a semna un antecontract: existența autorizației de construcție, intabularea în Cartea Funciară, componentele auxiliare ale unității locative, clauza privind posibilitatea de renunțare la achiziție, prețul total și modalitățile de plată, precum și garanțiile legale oferite de vânzător.

Respectarea cu atenție a acestor pași poate preveni eficient problemele legate de nerespectarea suprafețelor minime sau a altor deficiențe care ar putea afecta semnificativ drepturile consumatorilor.

