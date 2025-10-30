Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 18:18
de Badea Violeta

Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare

ACTUALITATE
Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare
Verificari la firmele de dezvoltare imobiliara

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a finalizat recent o serie de controale la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari din România, în urma cărora au fost descoperite numeroase nereguli privind suprafețele minime utile ale locuințelor. Verificările au vizat atât apartamentele cu una, două sau trei camere, cât și modul în care consumatorii sunt informați înainte de încheierea contractelor de vânzare-cumpărare. Rezultatele au condus la sancțiuni contravenționale și retragerea din vânzare a mii de unități locative care nu respectau cerințele legale.

Ce apartamente nu respectau suprafețele minime legale

Controalele ANPC au vizat 493 de operatori economici, iar abateri au fost identificate la 216 dintre aceștia. Printre principalele nereguli constatate s-a aflat nerespectarea suprafețelor utile minime: apartamentele cu o cameră măsurau sub 37 mp, cele cu două camere sub 52 mp, iar cele cu trei camere sub 66 mp.

Alte deficiențe au vizat lipsa de claritate sau informarea incompletă a consumatorilor cu privire la clauzele contractuale, garanțiile legale și condițiile prevăzute în promisiunile de vânzare. În total, ANPC a aplicat 166 de amenzi, însumând aproape 980.000 de lei, și a oprit de la vânzare 3.055 de locuințe care nu respectau normele privind suprafețele minime.

Vezi și:
Garanția la o mașină nouă sau second hand cumpărată în România, mult mai utilă. Ce defecțiuni repari gratis, conform unui nou proiect de lege
Cum poți obține un extras de carte funciară online

Ce măsuri au fost dispuse pentru consumatori

În plus față de sancțiuni, echipele de control au stabilit și măsuri de compensare pentru cumpărătorii afectați. Acestea au inclus despăgubiri financiare pentru suprafața lipsă a locuințelor achiziționate și alocarea de unități care respectă cerințele legale.

Măsurile urmăresc protejarea drepturilor consumatorilor și corectarea problemelor identificate la dezvoltatorii imobiliari care nu au respectat normele legale privind construcția și comercializarea locuințelor.

Vezi și Cât te costă încălzirea unui apartament cu 3 camere la 23°C, dacă folosești centrala pe gaz în această iarnă!

Cum să te protejezi înainte de a cumpăra o locuință

Comisarii ANPC recomandă ca orice persoană interesată de achiziția unei locuințe să verifice câteva aspecte esențiale înainte de a semna un antecontract: existența autorizației de construcție, intabularea în Cartea Funciară, componentele auxiliare ale unității locative, clauza privind posibilitatea de renunțare la achiziție, prețul total și modalitățile de plată, precum și garanțiile legale oferite de vânzător.

Respectarea cu atenție a acestor pași poate preveni eficient problemele legate de nerespectarea suprafețelor minime sau a altor deficiențe care ar putea afecta semnificativ drepturile consumatorilor.

Vezi și Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România!

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Revista presei
Adevarul
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...