RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 08:50
de Badea Violeta

Cât te costă încălzirea unui apartament cu 3 camere la 23°C, dacă folosești centrala pe gaz în această iarnă
Cat platesti pentru a mentine 23°C intr-un apartament cu 3 camere. Sursa foto: Profimedia

Odată cu scăderea temperaturilor, românii încep să se gândească tot mai serios la costurile încălzirii. Prețul gazului natural și eficiența centralei devin factori esențiali pentru bugetul unei familii. În 2025, menținerea unui confort termic constant, de 23°C, într-un apartament de 3 camere poate deveni o cheltuială considerabilă, mai ales în marile orașe.

Cât gaz consumi pentru a avea 23°C în apartament

Un apartament cu 3 camere are, în medie, o suprafață de 70-80 de metri pătrați. Pentru a menține o temperatură constantă de 23°C, consumul lunar de gaz variază în funcție de izolația termică, vechimea centralei și nivelul de eficiență energetică al locuinței.

În condiții obișnuite, o centrală modernă, cu randament bun, consumă între 100 și 150 de metri cubi de gaz pe lună în perioadele reci.

Dacă temperatura exterioară scade sub zero grade, consumul poate crește cu 20-30%. Astfel, pe durata celor patru luni de iarnă, o familie poate ajunge la un total de 400–600 de metri cubi de gaz, doar pentru încălzire.

Cât ajunge factura la finalul lunii

La tarifele actuale din 2025, prețul mediu al gazului pentru consumatorii casnici este de aproximativ 0,37–0,40 lei/kWh, ceea ce înseamnă în jur de 3,8–4,2 lei pe metru cub de gaz.

În aceste condiții, factura lunară pentru un apartament de 3 camere încălzit la 23°C se situează între 400 și 600 de lei, în funcție de cât de eficientă este centrala și cât de bine este izolată locuința.

În blocurile vechi, unde pierderile de căldură sunt mai mari, suma poate depăși 700–800 de lei pe lună în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

În schimb, în apartamentele reabilitate termic, costurile pot scădea considerabil, până la 350–400 de lei, menținând același nivel de confort termic.

Cum poți reduce cheltuielile fără să renunți la confort

Economisirea nu înseamnă neapărat să stingi căldura, ci să o gestionezi mai eficient. Termostatul inteligent, întreținerea periodică a centralei și aerisirea caloriferelor pot reduce consumul cu până la 15%.

De asemenea, menținerea unei temperaturi stabile, fără variații bruște, ajută centrala să funcționeze optim. O altă soluție este izolarea ferestrelor și ușilor, care pot pierde până la 25% din căldura produsă. Draperiile groase, covoarele și etanșarea rosturilor sunt detalii mici, dar care fac diferența la finalul lunii.

Astfel, în 2025, confortul termic într-un apartament de 3 camere rămâne posibil fără costuri exagerate, dacă locuința este întreținută corect și energia este folosită responsabil. Temperaturile de 23°C pot fi menținute fără efort financiar excesiv, cu un minim de atenție și planificare.

