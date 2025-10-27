Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România

Cumpărarea unui apartament este una dintre cele mai importante decizii financiare din viața oricui. Tocmai de aceea, înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare, este esențial să știi exact ce cumperi. În acest context, raportul ANEVAR devine un document crucial – o evaluare oficială a valorii reale a imobilului, realizată de un expert autorizat.

Ce reprezintă raportul ANEVAR

Raportul ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) este o analiză detaliată a unei proprietăți imobiliare, efectuată de un evaluator autorizat cu specializarea EPI (evaluarea proprietății imobiliare). Acest document stabilește valoarea de piață a imobilului, ținând cont de o serie de factori obiectivi: poziția clădirii, vechimea, starea construcției, zona în care se află, riscurile asociate și prețurile de pe piața imobiliară, la momentul evaluării.

Pe scurt, raportul ANEVAR îți spune dacă prețul cerut pentru apartament este justificat. Fără el, riști să plătești mai mult decât face locuința sau, mai grav, să achiziționezi un imobil care ascunde probleme structurale sau juridice. Așadar, înainte de a te angaja într-o tranzacție, lansează o solicitare simplă, dar esențială: „Vă rog să-mi trimiteți raportul ANEVAR.” Dacă proprietarul sau agentul imobiliar evită răspunsul, acela este deja un semnal de alarmă.

Cine poate realiza raportul ANEVAR

Evaluarea unei proprietăți în scopul stabilirii valorii de piață sau a valorii impozabile poate fi făcută doar de către evaluatori autorizați ANEVAR, cu specializarea EPI. Aceștia sunt înscriși în Tabloul oficial al Asociației, document public ce poate fi consultat pe site-ul www.anevar.ro.

Persoanele care doresc să verifice autenticitatea unui evaluator pot accesa secțiunea „Căutați evaluator” din partea de sus a paginii. Acolo se regăsește lista completă a experților autorizați disponibili pentru evaluări în toate județele țării.

Evaluatorii care doresc să realizeze astfel de rapoarte trebuie să își actualizeze profilul personal din platforma ANEVAR, la secțiunea „Date personale – Acorduri”, bifând opțiunea prin care își exprimă acordul de a apărea în lista oficială. În același loc, pot debifa opțiunea dacă nu mai sunt disponibili pentru acest tip de activitate.

De ce este important raportul ANEVAR

Pentru cumpărător, raportul ANEVAR oferă transparență și siguranță financiară. În plus, băncile solicită obligatoriu acest document atunci când se acordă un credit ipotecar, tocmai pentru a confirma că valoarea reală a proprietății corespunde sumei împrumutate.

Totodată, raportul poate fi util și pentru vânzători, întrucât le oferă o bază corectă de negociere, evitând supraevaluarea sau subevaluarea imobilului. Prin aceste măsuri, ANEVAR contribuie la transparența tranzacțiilor imobiliare din România, oferind un cadru clar și corect pentru toate părțile implicate. Indiferent dacă ești cumpărător, vânzător sau investitor, cere întotdeauna acest raport – îți poate economisi bani, timp și multe neplăceri.